Tesla stoppt Cybertruck-Lieferungen, weil die Verkleidung wegfliegt …

Tesla hat laut Medienberichten einen Auslieferungsstopp für den Cybertruck verhängt. Ein Teil des Fahrzeuges kann sich unerwartet lösen, weil es nur angeklebt ist.

Neuer Ärger für Elon Musk: Die Auslieferung des Cybertrucks liegt offenbar auf Eis, während sich Tesla um Kundenbeschwerden kümmert, dass sich die Verkleidung des angeblich kugelsicheren Elektro-Pick-ups ablöst. Dies berichtete zuerst das E-Auto-Portal Electrek unter Berufung auf betroffene Kunden.



Tesla-Service-Mitarbeiter hätten Kunden, die auf die Auslieferung warten, mitgeteilt, dass ihr Fahrzeug von einem Auslieferungsstopp betroffen sei. Den Betroffenen sei jedoch nicht gesagt worden, dass dies etwas mit der Verkleidung des Fahrzeugs zu tun habe.



Welche Bauteile betroffen sind, sagte Tesla bislang nicht. Dem Fachportal Electrek wurde jedoch ein Chatverlauf zugespielt, der nahelegt, dass die Verkleidung am Dachlängsträger über der Tür betroffen ist. Diese Zierleiste ist offenbar nur festgeklebt.

Die Verkleidung an der Dachkante kann sich lösen, da sie nur angeklebt ist. bild: electrek

«Ein vorübergehender Auslieferungsstopp erfolgt in der Regel, wenn ein Autohersteller einen Fehler bei neu produzierten Fahrzeugen feststellt und die Auslieferungen zurückhalten will, um das Problem zu beheben und so einen Rückruf der Fahrzeuge in den Händen der Kunden zu vermeiden», schreibt Electrek.

Teslas Klebstoff-Problem

In einem YouTube-Video, das vor über einem Monat veröffentlicht wurde, wird ausführlicher auf den potenziellen Fabrikationsfehler eingegangen. Demnach löst sich die angeklebte Verkleidung vorwiegend in Regionen mit niedrigen Temperaturen. Dies könnte bedeuten, dass der Klebstoff nicht ausreichend temperaturbeständig ist und bei Kälte spröde wird.



Das Video geht vertieft auf das jüngste Cybertruck-Problem ein. Video: YouTube/Reid Tomasko

In den sozialen Medien kursieren zudem Fotos und Videos, auf denen zu sehen ist, dass auch die vordere Karosserieverkleidung des Cybertrucks mit Klebstoff befestigt ist.



Bereits bei einem früheren Rückruf wurde ein Problem mit dem Klebstoff erwähnt. bild: electrek

Problem mit Klebstoff ist bekannt

Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass wir von Mängeln am Cybertruck hören. Das Tech-Portal Golem schreibt: «Im Sommer 2024 musste der US-Autobauer beispielsweise über 11'000 Cybertrucks zurückrufen, weil unter anderem die Ladeflächenverkleidung nicht korrekt angebracht war und sich in einigen Fällen während der Nutzung löste.» Tesla habe Probleme mit der Klebeverbindung bereits eingeräumt.



Insgesamt war der Cybertruck seit seiner Markteinführung im Dezember 2023 siebenmal von Rückrufprogrammen betroffen. Ob die jüngsten Probleme mit sich lösenden Teilen zu einem weiteren Rückruf führen, ist noch unklar.

Der in den USA 72'500 bis über 100'000 Dollar teure Cybertruck konnte Teslas hohe Erwartungen bislang nicht erfüllen. Er verkauft sich schlecht und da die Produktionskosten ausser Kontrolle gerieten, kann Tesla kein günstigeres Modell anbieten. Analysten erwarten daher für 2025 weiter sinkende Verkäufe.



