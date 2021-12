Krypto-Diebstahl: Hacker stehlen 200 Millionen Dollar in Kryptos

Den Hackern fielen bei dem Coup Digitalmünzen in die Hände, die auf den Blockchains Ethereum und Binance basieren, teilte die Blockchain-Sicherheitsfirma PeckShield auf Twitter mit. PeckShield hatte den Einbruch am Sonntag auch entdeckt und gemeldet.

Bitcoin und Co.: Das passiert in Krypto-Foren auf Reddit

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Genf und Waadt schicken 2000 Personen in Quarantäne +++ 2G in Deutschland

Massiv mehr Twint-Zahlungen am Black Friday

Die Zahlungen mit der Bezahl-App Twint sind am vergangenen Black Friday in die Höhe geschnellt. Die Schweizer Schnäppchenjäger kauften am 26. November für 23 Millionen Franken via Twint oder andere mobile Bezahl-Apps ein.