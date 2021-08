«Grösster Krypto-Diebstahl der Geschichte»: Hacker stehlen 600 Mio. Dollar in Kryptos

Sport-TV-Guide 2021 – wo du Champions League, Super League und Eishockey schauen kannst

Am Wochenende beginnt die Saison in den besten Fussball-Ligen Europas. Bald darauf geht auch die Hockey-Meisterschaft wieder los. Wir sagen dir, wie du alles im TV sehen kannst.

In der Schweiz gibt es via Pay-TV vier verschiedene Möglichkeiten, Fussball und Eishockey zu schauen. Die Swisscom mit dem Angeblot Blue Sport und die UPC mit ihren MySports-Paketen sind die grossen Player. Daneben bietet auch Sky ein grosses Live-Angebot an. Auf DAZN sind dagegen nur ausgewählte Events zu sehen.

Mittlerweile ist möglich, was früher nie ging: Die Angebote von Swisscom (Blue) als UPC-Kunde zu abonnieren, und umgekehrt, sofern man willig ist, den entsprechenden Preis zu zahlen. …