Ein Apfel mit zwölf Nullen: Der Erfolg macht Apple das Leben nicht nur leichter

Bannon erklärt sich für nicht schuldig und muss 5 Millionen Kaution zahlen

Der ehemalige Wahlkampfchef und Berater von US-Präsident Trump ist in New York verhaftet worden. Er wurde nach Angaben von drei Polizeibeamten an Bord einer 45-Meter-langen Yacht vor der Küste von Westbrook (Connecticut) im Long Island Sound in Gewahrsam genommen, das schreibt der NBC-Korrespondent Peter Alexander auf Twitter.

Der frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hat sich nach seiner Festnahme wegen Betrugsverdachts für nicht schuldig erklärt.

Haftrichter Stewart …