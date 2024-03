Runet und Cheburnet

Nach dem Vorbild Chinas will Putin die russische Bevölkerung vom freien Internet abschirmen. 2003 richtete das Regime in Peking das System des «Goldenen Schilds» ein, das gemeinhin als «Grosse Firewall» bezeichnet wird. Dieses Netzwerk von Servern filtert den Zugang der chinesischen Bevölkerung zu ausländischen Online-Inhalten. Russland will mit dem sogenannten Runet etwas Vergleichbares schaffen. Auf Russisch ist scherzhaft von Cheburnet die Rede, benannt nach sowjetischen Zeichentrickfiguren.



Gemäss unabhängigen Fachleuten ist das als Ergänzung zur russischen Staatspropaganda gedacht und zielt darauf ab, die Kommunikationsverbindungen zwischen den Russen zu kappen. Der Kreml wolle ihren Zugang zu Online-Ressourcen begrenzen, um so auch das Bewusstsein für Ereignisse in den Nachbarregionen einzuschränken.