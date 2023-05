Youtube will Werbung weiter ausbauen

Wer Youtube auf dem Fernseher schaut, muss sich bald auf ein neues Feature einstellen. Werbung soll auch dann gespielt werden, wenn man das Video pausiert.

Laura Helbig / t-online

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Es gab Zeiten, da konnte man im Internet noch Videos ohne nervige Werbeunterbrechungen schauen. Inzwischen ist das kaum noch möglich – es sei denn, man zahlt. Youtube will seine Werbung nun sogar noch ausweiten.

Wer Youtube schauen will ohne zu bezahlen, muss immer häufiger Werbung schauen. Bild: DPA

Längst gibt es auf Youtube nicht mehr nur mehr oder weniger amateurhafte Clips, sondern teilweise sehr aufwendig und hochwertig produzierte Serien und weitere Formate. Das führt dazu, dass viele Menschen Youtube auch immer öfter auf dem Fernseher schauen.

Wie beim Streaming im Webbrowser läuft auch auf dem Fernseher Werbung bei Youtube – ausser bei Abonnenten von Youtube Premium. Bei der Wiedergabe des Streamingdienstes auf dem Fernsehgerät soll die Laufzeit der Werbung von 15 auf 30 Sekunden erhöht werden. Das gab Youtube-Mutter Google auf der Veranstaltung «Youtube Brandcast» bekannt.

Das ändert am eigentlichen Schauen eigentlich gar nicht so viel – denn statt zwei 15-Sekunden-Clips wird lediglich ein 30-Sekunden-Clip gespielt. Man kann die Werbung nicht überspringen, was auch jetzt schon der Fall ist.

Werbung läuft trotz pausiertem Video

Was aber neu ist: Zukünftig soll Werbung auch gespielt werden, wenn das Video pausiert wird. Der aktuelle Stream soll dann in einem kleinen Fenster eingeblendet, die Werbung nebenbei gespielt werden. Bei Bedarf soll man sie zwar ausschalten können. Trotzdem könnte die neue Werbestrategie stören, wenn man beispielsweise den Stream wegen eines Telefonats pausiert, dafür aber dann Werbung läuft.

Noch ist nicht bekannt, wann Youtube die neue Strategie implementieren will. Wer keine Lust auf Werbung hat, kann sich das Premium-Abo holen – oder einen Adblocker installieren, solange das noch möglich ist.

Denn Google testet aktuell ein Feature, das Werbeblocker erkennt. Daraufhin werden die Nutzer aufgefordert, den Blocker zu deaktivieren oder für die werbefreie Nutzung des Dienstes zu zahlen. (t-online)

Quellen: