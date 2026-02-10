Voilà des Fails frais et retentissants!
Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
Hello, everybody, tout le monde!
C'est mardi, c'est bientôt le week-end.
Comme c'est un gros mensonge, et qu'on est coincé au travail, on se rattrape avec une série d'images et GIFs drôles de gens qui ratent des trucs.
Prêts? Partezzzzzz!!
Allons-y, récupérons les échecs!
Il faut connaître ses limites...
Si le Fail Tuesday avait une mascotte:
Et comme nous sommes déjà en terrain miné, en voilà un autre!
En réalité, c'est une victoire, elle a pratiquement été escortée dehors.
Now: Kiss!
Le plus gros échec de la semaine.
Le traumatisme!
Eh bien, celui-là est au moins aussi méchant.
Quel timing!
Et maintenant, quelques images...
Oh, encore un gros raté avec Photoshop!
Aujourd'hui, Ariana Grande et ses six doigts sont à l'honneur.
Quand vous n'arrivez pas à choisir entre vos deux personnages de jeu préférés.
Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de «Tatouage de la semaine»!
C'est pourquoi il y en a deux aujourd'hui.
Tout vient pour un...raisin. ¯\_(ツ)_/¯. ¯\_(ツ)_/¯
De quoi avoir envie de péter un câble.
On sait qu'on a fait une très bonne sieste quand...
... ou encore:
Après une longue et fatigante journée, prenez simplement l'escalator <3
On a tous vécu ça, avouez:
Qui se souvient de FaceSwap? Heureusement, la mode a fini par s'essouffler.
J'ai réparé le phare de la voiture, chérie!
J'ai trouvé une solution, patron!
Ça a l'air délicieux, on prend ça!
La pelle en fer est chaude et juteuse.
De la catégorie «Tout est question de perspective»:
Nous ne traduirons pas cela. :-)
C'était pas siiiiiiii agressif, non?!
Eeeeeeeet...
... CiiiiaooooooooooOOOOooooo!
Bonus-Win
Oh là là, c'est tellement amusant!
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
