Voilà des Fails frais et retentissants!

Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end.

Comme c'est un gros mensonge, et qu'on est coincé au travail, on se rattrape avec une série d'images et GIFs drôles de gens qui ratent des trucs.

Prêts? Partezzzzzz!!

Allons-y, récupérons les échecs!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Il faut connaître ses limites...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Si le Fail Tuesday avait une mascotte:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et comme nous sommes déjà en terrain miné, en voilà un autre!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

En réalité, c'est une victoire, elle a pratiquement été escortée dehors.

Now: Kiss!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le plus gros échec de la semaine.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le traumatisme!

Eh bien, celui-là est au moins aussi méchant.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quel timing!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et maintenant, quelques images...

Oh, encore un gros raté avec Photoshop!

Photoshop Fail
Image: reddit

Aujourd'hui, Ariana Grande et ses six doigts sont à l'honneur.

Image

Quand vous n'arrivez pas à choisir entre vos deux personnages de jeu préférés.

Die lustigsten Fails der Woche: Designs und Tattoos
Image: reddit
Quel fiasco!

Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de «Tatouage de la semaine»!

Die lustigsten Fails der Woche: Designs und Tattoos
Image: reddit

C'est pourquoi il y en a deux aujourd'hui.

Die lustigsten Fails der Woche: tattoo der Woche
Image: reddit

Tout vient pour un...raisin. ¯\_(ツ)_/¯. ¯\_(ツ)_/¯

De quoi avoir envie de péter un câble.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

On sait qu'on a fait une très bonne sieste quand...

Die lustigsten Fails der Woche: Mittagsschlaf Abdrücke
Image: instagram

... ou encore:

Die lustigsten Fails der Woche: Mittagsschlaf Abdrücke
Image: instagram

Après une longue et fatigante journée, prenez simplement l'escalator <3

Die lustigsten Fails der woche
Image: instagram

On a tous vécu ça, avouez:

Die lustigsten fails der Woche: Taschenrechner
Image: instagram

Qui se souvient de FaceSwap? Heureusement, la mode a fini par s'essouffler.

Die lustigsten Fails der Woche: FaceSwap mit Dackel
Image: instagram

J'ai réparé le phare de la voiture, chérie!

Die lustigsten Fails der Woche: Hab das Auto geflickt, Boss
Image: reddit

J'ai trouvé une solution, patron!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Ça a l'air délicieux, on prend ça!

Die lustigsten Fails der Woche: Übersetzung Chinesisch
Image: instagram

La pelle en fer est chaude et juteuse.

De la catégorie «Tout est question de perspective»:

Die lustigsten Fails der woche
Image: instagram

Nous ne traduirons pas cela. :-)

C'était pas siiiiiiii agressif, non?!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

... CiiiiaooooooooooOOOOooooo!

GIF animéJouer au GIF
Aïe. gif: instagram

Bonus-Win

Oh là là, c'est tellement amusant!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
