On a vu «La Piste» sur Prime Video: voici notre avis

&quot;La Piste&quot;, cet excellent documentaire qui narre le destin de trois lugeurs bosniens.
A Sarajevo, un seul horizon: les Jeux olympiques pour oublier le spectre de la guerre. Image: Prime Video

Pistes criblées et rêves de JO: ce docu va vous bouleverser

La Piste est un documentaire discret, sorti presque en catimini sur Prime Video. Pourtant, cette plongée dans le destin de trois lugeurs de Sarajevo mérite largement le détour.
21.02.2026, 16:0421.02.2026, 16:04
Sven Papaux
Sven Papaux

La Piste va bien au-delà du sport. Il ne s'agit pas seulement de dévaler une piste de luge à toute vitesse, mais de quelque chose de plus profond: un désir d'émancipation, l'envie de s'arracher à un passé qui colle encore à la peau des Bosniens, jeunes et moins jeunes.

C'est un récit initiatique pensé et réalisé par le cinéaste Ryan Sidhoo. Celui de trois amis — Hamza, Zlatan, Mirza — et de leurs rêves olympiques improbables dans la Bosnie d'après-guerre. Leur terrain de jeu, leur refuge: une piste de luge criblée de balles, vestige des Jeux de Sarajevo 1984. En filigrane, une question lancinante: quel avenir pour une génération née sur les décombres?

«Nema Problema» — «aucun problème», en français. C'était la devise des habitants de Sarajevo au moment de bâtir un site olympique digne de ce nom. Un héritage des JO de 1984 qui tient encore du rêve, confie le coach Senad Omanović, guide spirituel des trois aspirants lugeurs.

Une piste qui raconte une époque — où la joie et la douleur se mêlent sur ce béton vieilli. Ces trois jeunes la dévalent encore et encore, y consacrant leur vie, perfectionnant chaque virage sur ces ruines qui reflètent les fractures politiques d'une Bosnie-Herzégovine toujours hantée par la guerre.

&quot;La Piste&quot;, un documentaire à voir sur Prime Video.
Image: Prime Video

Senad Omanović ne cache pas ses larmes — de tristesse, de colère. Celles d'un homme qui porte en lui les blessures d'une nation qui peine à se reconstruire, à tourner la page. Comme il le confesse lui-même:

«23 ans après la guerre, nous continuons à parler de la guerre. C'est totalement stupide»

Envers et contre tous, sans le moindre soutien de l'Etat, mais portés par une passion intacte. Un seul horizon: les JO de 2022.

La Piste est de ces documentaires qui rappellent la puissance libératrice du sport, en empruntant des sentiers à la fois émotionnels et politiques. Une histoire pure, rafraîchissante — comme cette scène où l'on voit nos trois gaillards, en marge d'une Coupe du monde junior, glisser maladroitement, sur des patins à glace, sur le lac Louise, en Alberta, au Canada.

Une parenthèse douce et naïve, loin d'un pays où la jeunesse se heurte encore au désespoir économique et à un chômage record. Ces trois jeunes ont fait de leur sport et de leur rêve olympique un pari sur l'avenir — celui d'une Bosnie plus unie. Mais quelle route vont emprunter ces trois lugeurs et leur entraîneur?

«La Piste» est disponible sur la plateforme Prime Video.

Vidéo: watson
