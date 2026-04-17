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Le luxe, c'est quoi? La réponse en 27 citations

Coco Chanel, Ettore Bugatti et Kylie Minogue
Image: watson

Le luxe, c'est quoi? La réponse en 27 citations

Pour certains, le luxe, ce sont de belles voitures et des montres chères. Mais pour d'autres, c'est un concept très personnel. En voici la preuve à travers 27 citations de célébrités.
17.04.2026, 09:3117.04.2026, 09:31
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Le luxe, c'est quoi? C'est notamment une industrie mondiale qui rapporte des milliards. Une industrie qui tente de transformer un concept fondamentalement philosophique en marchandises. Montres coûteuses, voitures, bijoux… oui, bien sûr. Et pourtant… si l’on pose cette même question à cinq personnes, on obtiendra à coup sûr cinq réponses totalement différentes.

Mon ami suisse du gymnase, qui s’est installé dans le comté d’Orange il y a environ 20 ans, considère encore aujourd’hui comme un grand luxe le fait d’avoir deux voitures dans son garage. A l’inverse, mon ami californien, professeur à l'EPFZ (et qui pourrait donc s'en offrir une), voit comme un luxe immense de ne pas avoir de voiture à Zurich.

Présenté par
Voilà ce que le luxe signifie pour nous - et pour vous?

Le luxe reste donc personnel. Toujours lié à un contexte. Toujours façonné par la société et l’histoire. Le luxe, c'est ainsi bien des choses, sauf une: une marchandise. On vous le prouve avec 27 citations de personnalités d’hier et d’aujourd’hui:

L'Wren Scott (1964-2014)

Créatrice de mode américaine

BEVERLY HILLS, CA - NOVEMBER 18: Designer L&amp;#039;Wren Scott attends Barneys New York Hosts LACMA For Tea With L&amp;#039;Wren Scott And Adam Glassman at Barneys New York Beverly Hills on November ...
Image: Getty
«Le luxe est un état d’esprit»
L'Wren Scott

Charlie Chaplin (1889- 1977

Comique, acteur et réalisateur britannique

Legendary silent film actor-director Charlie Chaplin is shown in a scene from the 1925 silent film &amp;quot;The Gold Rush&amp;quot; in this promotional photo. Four of Chaplin&amp;#039;s films &amp;qu ...
Image: AP THE ROY EXPORT COMPANY ESTAB
«La chose la plus triste pour moi, c’est de s’y habituer»
Charlie Chaplin

Sénèque (1-65 apr. J.-C.)

Philosophe, dramaturge, naturaliste et homme politique romain

Bronze Statue of Seneca the Younger, Roman Stoic philosopher. Cordoba, Spain xkwx bronze, statue, seneca the Younger, Lucius Annaeus Seneca, philosopher, statesman, dramatist, satirist, Cordoba, Hispa ...
Image: imago
«La pauvreté en veut un peu, le luxe beaucoup et l’avidité veut tout»
Sénèque

Diane von Fürstenberg (* 1946)

Créatrice de mode belgo-américaine

Recording Date 30.01.2014 Ein Mittagessen mit Diane von Fürstenberg, Axel-Springer-Haus
Image: imago
«Le luxe ne consiste pas à avoir beaucoup d’argent, mais à avoir du goût»
Diane von Fürstenberg

Montesquieu (1689-1755)

Écrivain et philosophe français

Montesquieu CHARLES LOUIS DE SECONDAT, baron de MONTESQUIEU French philosopher Date: 1689-1755 Copyright: Copyrightx(c)Geminix2023.xCredit:xGemini 12002331
Image: imago
«Les républiques finissent par le luxe, les monarchies par la pauvreté»
Montesquieu

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Pasteur, philosophe et écrivain américain

Ralph Waldo Emerson https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson
Image: wikicommons
«Quel luxe que celui d'être compris»
Ralph Waldo Emerson
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George Eliot (1819-1880)

Écrivaine, traductrice et journaliste anglaise

George Eliot - Mary Ann Evans (22 November 1819 – 22 December 1880; alternatively Mary Anne or Marian[1][2]), known by her pen name George Eliot, was an English novelist, poet, journalist, translator, ...
De son vrai nom Mary Ann Evans, elle publia ses romans dans l’Angleterre victorienne sous un pseudonyme masculin. Elle pensait ainsi être reconnue comme une écrivaine sérieuse et se protéger de la réprobation morale et sociale.Image: wikicommons
«Il faut être pauvre pour connaître le luxe de donner»
George Eliot

Oscar Wilde (1854-1900)

Poète, dramaturge et critique irlandais

Oscar Wilde reclining with Poems, by Napoleon Sarony in New York in 1882. Wilde often liked to appear idle, though in fact he worked hard; by the late 1880s he was a father, an editor and a writer. h ...
Image: wikicommons
«Les reproches envers soi-même contiennent un certain luxe. Lorsque nous nous accusons nous-mêmes, personne d’autre n’a le droit de nous faire des reproches»
Oscar Wilde

Coco Chanel (1883-1971)

Créatrice de mode et entrepreneuse française

Portrait von Coco Chanel (1883-1971), franzoesische Modeschoepferin und Begruenderin des Chanel-Modeimperiums, aufgenommen am 25. Februar 1932 in London, Grossbritannien. (KEYSTONE/Str)
Image: KEYSTONE
«Le luxe doit être confortable. Sinon, ce n’est pas du luxe»
Coco Chanel

Ettore Bugatti (1881-1947)

Constructeur automobile italo-français

Ettore Bugatti with the Bugatti Royale https://www.motorvalley.it/wp-content/uploads/2024/10/Motor-Valley-stories-il-mito-di-Ettore-Bugatti-imprenditore-e-designer-italiano-cover.jpg
Image: motorvalley.it
«Rien ne peut être trop beau. Rien ne peut être trop cher»
Ettore Bugatti

Giorgio Armani (1934-2025)

Créateur de mode et entrepreneur italien

RECORD DATE NOT STATED GIORGIO ARMANI COLLECTION EMPORIO 11254 0000 00 00 Milan Italy Armani, Giorgio PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGuyxMarineaux STAR_11254_01
Image: imago
«Le style est le seul véritable luxe digne d’être recherché»
Giorgio Armani

Kylie Minogue (* 1968)

Chanteuse pop et actrice australienne-britannique

FILE - FEBRUARY 19: Singer Kylie Minogue is engaged to actor Joshua Sasse. SYDNEY, AUSTRALIA - NOVEMBER 26: Kylie Minogue arrives for the 29th Annual ARIA Awards 2015 at The Star on November 26, 2015 ...
Image: Getty Images AsiaPac
«Le luxe, ce n’est pas mon dressing, mais la sobriété qu’il permet dans le reste de ma chambre»
Kylie Minogue

Tennessee Williams (1911-1983)

Écrivain américain

American writer Tennessee Williams. Credit: Album
Image: imago
«C’est le loup à la porte, et ses dents sont les vanités et l'ego que le succès engendre. Lorsqu’un artiste le comprend, il sait où se situe le danger»
Tennessee Williams

Tom Ford (* 1961)

Créateur de mode et réalisateur américain

Tom Ford attends The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Superfine: Tailoring Black Style&quot; exhibition on Monday, May 5, 2025, in ...
Image: keystone
«Le temps et le silence sont aujourd'hui les luxes les plus précieux»
Tom Ford

Edward Abbey (1927-1989)

Naturaliste et essayiste américain

Edward Abbey https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Abbey
Image: wikicommons
«La nature sauvage n’est pas un luxe, mais une nécessité pour l’âme humaine»
Edward Abbey

Stella McCartney (* 1971)

Créatrice de mode britannique

epa12428768 British designer Stella McCartney poses on the red carpet of The Albies Awards at the Natural History Museum in London, Britain, 03 October 2025. The awards aim to honor individuals who de ...
Image: keystone
«Le cuir n’est pas un luxe. C’est un matériau extrêmement bon marché produit en masse. Plus de 50 millions d’animaux sont tués chaque année uniquement pour la mode. Pour moi, cela n’a rien à voir avec le luxe»
Stella McCartney

Susan B. Anthony (1820-1906)

Réformatrice sociale et militante des droits des femmes américaine

Susan Brownell Anthony [1] (* 15. Februar 1820 in Adams, Massachusetts; † 13. März 1906 in Rochester, New York) war eine US-amerikanische Sozialreformerin und Frauenrechtsaktivistin, die eine herausra ...
Image: wikicommons
«Le mariage doit être — pour les femmes comme pour les hommes — un luxe, et non une nécessité. Un événement dans la vie, pas son contenu entier»
Susan B. Anthony
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Jeff Koons (* 1955)

Artiste américain

epa04561378 (FILE) A picture dated 19 June 2012 shows US artist Jeff Koons standing in front of his sculpture &amp;#039;Balloon Venus&amp;#039; displayed at Liebighaus in Frankfurt Main, Germany. Jeff ...
Image: DPA / EPA FILES
«A travers mon travail, j'essaie d’éduquer les gens au matérialisme. De leur montrer un véritable luxe visuel»
Jeff Koons

Lana Del Rey (* 1985)

Auteure-compositrice-interprète américaine

epa05179232 US singer Lana Del Rey arrives on the red carpet for the 2016 Brit Awards at the O2 Arena in Greenwich, London, Britain, 24 February 2016. EPA/ANDREW COWIE
Image: EPA/EPA
«Ma musique est un luxe»
Lana Del Rey

Michael Caine (* 1933)

Acteur et auteur britannique

michael caine get carter krimi thriller england 1970er siebziger http://lagranilusion.cinesrenoir.com/?p=7683
Image: lagranilusion.cinesrenoir.com
«Le plus grand luxe, c’est de ne pas conduire soi-même. Je n’ai pas possédé de voiture jusqu’à mes 30 ans, et lorsque j’en ai acheté une, c’était une Rolls-Royce — moins cher que d'assurer un chauffeur. Je ne veux jamais avoir à conduire moi-même»
Michael Caine

Valerie Plame (* 1963)

Agent infiltrée de la CIA américaine

In this undated photo provided by PBS, former United States CIA Operations Officer, Valerie Plame, who is also known by her married name, Valerie Wilson, is interviewed on the set of &amp;quot;Makers: ...
Image: AP/PBS
«La vie privée, c'est le dernier luxe véritable. Pouvoir vivre comme on l’entend, en secret et sans potin»
Valerie Plame

Doug Larson (1926-2017)

Journaliste et chroniqueur américain

Doug Larson https://www.greenbaypressgazette.com/gcdn/-mm-/4fd7969c501f12995f332cc630707bb89091fd24/c=0-111-1676-1058/local/-/media/2017/04/03/WIGroup/GreenBay/636268410384843719-Doug-Larson-photo.j ...
Image: green bay press
«Avoir un téléphone, c'est pratique. En avoir deux, c'est du luxe. En avoir trois, ça devient de l'excès. Et le rêve, c’est de n’en avoir aucun»
Doug Larson

Henry Ward Beecher (1813-1887)

Prédicateur américain et militant pour l’abolition de l’esclavage

Henry Ward Beecher (* 24. Juni 1813 in Litchfield, Connecticut; † 8. März 1887 in Brooklyn, N.Y.) war kongregationalistischer US-amerikanischer Prediger und Autor, der sich gegen die Sklaverei einsetz ...
Image: wikicommons
«Une bibliothèque n’a rien d'un luxe. C'est l’un des besoins fondamentaux de la vie»
Henry Ward Beecher

Olivia Newton-John (1948-2022)

Actrice et chanteuse britannico-australienne

Olivia Newton-John Grease 1978 Paramount Hollywood CA USA Copyright: xCPCx 32733_070THA
Image: imago
«Pour moi, le luxe, c’est d’être à la maison avec ma fille. Et un massage de temps en temps, ça ne fait pas de mal»
Olivia Newton-John

Anthony Trollope (1815-1882)

Écrivain anglais

Anthony Trollope (1815-82), English novelist. Mono Print !AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT! UnitedArchives0762652
Image: imago
«L’amour est comme tout autre luxe. Celui qui ne peut pas se le permettre n’y a pas droit»
Anthony Trollope

Adrien Brody (* 1973)

Acteur américain

Adrien Brody arrives at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 15, 2026, at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Adrien Brody
Image: keystone
«L'anonymat est un grand luxe. Quand on le perd, ça fait mal. On perd surtout la capacité d’observer les autres sans être soi-même observé. Et pour un acteur, c’est ce qu'il y a de plus important»
Adrien Brody
Ce petit hôtel 5 étoiles a fait de nous des connards

Thornton Wilder (1897-1975)

Écrivain américain

(Eingeschränkte Rechte für bestimmte redaktionelle Kunden in Deutschland. Limited rights for specific editorial clients in Germany.) *17.04.1897-07.12.1975+Schriftsteller, USA- am Schreibtisch- 1931 ( ...
Image: getty
«L’avenir, c'est le luxe le plus précieux au monde»
Thornton Wilder
Sources (liste non exhaustive):
GoodReads.com
BrainyQuote.com
AZquotes.com
LuxeQuotes.com

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

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