Le luxe, c'est quoi? La réponse en 27 citations

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Pour certains, le luxe, ce sont de belles voitures et des montres chères. Mais pour d'autres, c'est un concept très personnel. En voici la preuve à travers 27 citations de célébrités.
17.04.2026, 09:3117.04.2026, 09:31
Le luxe, c'est quoi? C'est notamment une industrie mondiale qui rapporte des milliards. Une industrie qui tente de transformer un concept fondamentalement philosophique en marchandises. Montres coûteuses, voitures, bijoux… oui, bien sûr. Et pourtant… si l’on pose cette même question à cinq personnes, on obtiendra à coup sûr cinq réponses totalement différentes.
Mon ami suisse du gymnase, qui s’est installé dans le comté d’Orange il y a environ 20 ans, considère encore aujourd’hui comme un grand luxe le fait d’avoir deux voitures dans son garage. A l’inverse, mon ami californien, professeur à l'EPFZ (et qui pourrait donc s'en offrir une), voit comme un luxe immense de ne pas avoir de voiture à Zurich.
Le luxe reste donc personnel. Toujours lié à un contexte. Toujours façonné par la société et l’histoire. Le luxe, c'est ainsi bien des choses, sauf une: une marchandise. On vous le prouve avec 27 citations de personnalités d’hier et d’aujourd’hui:
L'Wren Scott (1964-2014)
Créatrice de mode américaine
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«Le luxe est un état d’esprit»
L'Wren Scott
Charlie Chaplin (1889- 1977
Comique, acteur et réalisateur britannique
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«La chose la plus triste pour moi, c’est de s’y habituer»
Charlie Chaplin
Sénèque (1-65 apr. J.-C.)
Philosophe, dramaturge, naturaliste et homme politique romain
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«La pauvreté en veut un peu, le luxe beaucoup et l’avidité veut tout»
Sénèque
Diane von Fürstenberg (* 1946)
Créatrice de mode belgo-américaine
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«Le luxe ne consiste pas à avoir beaucoup d’argent, mais à avoir du goût»
Diane von Fürstenberg
Montesquieu (1689-1755)
Écrivain et philosophe français
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«Les républiques finissent par le luxe, les monarchies par la pauvreté»
Montesquieu
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Pasteur, philosophe et écrivain américain
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«Quel luxe que celui d'être compris»
Ralph Waldo Emerson
George Eliot (1819-1880)
Écrivaine, traductrice et journaliste anglaise
De son vrai nom Mary Ann Evans, elle publia ses romans dans l’Angleterre victorienne sous un pseudonyme masculin. Elle pensait ainsi être reconnue comme une écrivaine sérieuse et se protéger de la réprobation morale et sociale.Image: wikicommons
«Il faut être pauvre pour connaître le luxe de donner»
George Eliot
Oscar Wilde (1854-1900)
Poète, dramaturge et critique irlandais
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«Les reproches envers soi-même contiennent un certain luxe. Lorsque nous nous accusons nous-mêmes, personne d’autre n’a le droit de nous faire des reproches»
Oscar Wilde
Coco Chanel (1883-1971)
Créatrice de mode et entrepreneuse française
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«Le luxe doit être confortable. Sinon, ce n’est pas du luxe»
Coco Chanel
Ettore Bugatti (1881-1947)
Constructeur automobile italo-français
«Rien ne peut être trop beau. Rien ne peut être trop cher»
Ettore Bugatti
Giorgio Armani (1934-2025)
Créateur de mode et entrepreneur italien
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«Le style est le seul véritable luxe digne d’être recherché»
Giorgio Armani
Kylie Minogue (* 1968)
Chanteuse pop et actrice australienne-britannique
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«Le luxe, ce n’est pas mon dressing, mais la sobriété qu’il permet dans le reste de ma chambre»
Kylie Minogue
Tennessee Williams (1911-1983)
Écrivain américain
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«C’est le loup à la porte, et ses dents sont les vanités et l'ego que le succès engendre. Lorsqu’un artiste le comprend, il sait où se situe le danger»
Tennessee Williams
Tom Ford (* 1961)
Créateur de mode et réalisateur américain
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«Le temps et le silence sont aujourd'hui les luxes les plus précieux»
Tom Ford
Edward Abbey (1927-1989)
Naturaliste et essayiste américain
Image: wikicommons
«La nature sauvage n’est pas un luxe, mais une nécessité pour l’âme humaine»
Edward Abbey
Stella McCartney (* 1971)
Créatrice de mode britannique
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«Le cuir n’est pas un luxe. C’est un matériau extrêmement bon marché produit en masse. Plus de 50 millions d’animaux sont tués chaque année uniquement pour la mode. Pour moi, cela n’a rien à voir avec le luxe»
Stella McCartney
Susan B. Anthony (1820-1906)
Réformatrice sociale et militante des droits des femmes américaine
Image: wikicommons
«Le mariage doit être — pour les femmes comme pour les hommes — un luxe, et non une nécessité. Un événement dans la vie, pas son contenu entier»
Susan B. Anthony
Jeff Koons (* 1955)
Artiste américain
Image: DPA / EPA FILES
«A travers mon travail, j'essaie d’éduquer les gens au matérialisme. De leur montrer un véritable luxe visuel»
Jeff Koons
Lana Del Rey (* 1985)
Auteure-compositrice-interprète américaine
Image: EPA/EPA
«Ma musique est un luxe»
Lana Del Rey
Michael Caine (* 1933)
Acteur et auteur britannique
«Le plus grand luxe, c’est de ne pas conduire soi-même. Je n’ai pas possédé de voiture jusqu’à mes 30 ans, et lorsque j’en ai acheté une, c’était une Rolls-Royce — moins cher que d'assurer un chauffeur. Je ne veux jamais avoir à conduire moi-même»
Michael Caine
Valerie Plame (* 1963)
Agent infiltrée de la CIA américaine
Image: AP/PBS
«La vie privée, c'est le dernier luxe véritable. Pouvoir vivre comme on l’entend, en secret et sans potin»
Valerie Plame
Doug Larson (1926-2017)
Journaliste et chroniqueur américain
«Avoir un téléphone, c'est pratique. En avoir deux, c'est du luxe. En avoir trois, ça devient de l'excès. Et le rêve, c’est de n’en avoir aucun»
Doug Larson
Henry Ward Beecher (1813-1887)
Prédicateur américain et militant pour l’abolition de l’esclavage
Image: wikicommons
«Une bibliothèque n’a rien d'un luxe. C'est l’un des besoins fondamentaux de la vie»
Henry Ward Beecher
Olivia Newton-John (1948-2022)
Actrice et chanteuse britannico-australienne
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«Pour moi, le luxe, c’est d’être à la maison avec ma fille. Et un massage de temps en temps, ça ne fait pas de mal»
Olivia Newton-John
Anthony Trollope (1815-1882)
Écrivain anglais
Image: imago
«L’amour est comme tout autre luxe. Celui qui ne peut pas se le permettre n’y a pas droit»
Anthony Trollope
Adrien Brody (* 1973)
Acteur américain
Image: keystone
«L'anonymat est un grand luxe. Quand on le perd, ça fait mal. On perd surtout la capacité d’observer les autres sans être soi-même observé. Et pour un acteur, c’est ce qu'il y a de plus important»
Adrien Brody
Thornton Wilder (1897-1975)
Écrivain américain
Image: getty
«L’avenir, c'est le luxe le plus précieux au monde»
Thornton Wilder
(Traduit et adapté par Valentine Zenker)
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