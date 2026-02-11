Le jargon du marché amoureux est une jungle. Accrochez-vous!

Entre le «ghosting», le «breadcrumbing» et les «situationships», le marché de l'amour ressemble de plus en plus à un examen d'anglais expérimental option «enfer sentimental». Vous pensez être un pro de la séduction ou vous êtes resté coincé en 1998? Avant la Saint-Valentin, il est temps de vérifier si vous parlez couramment la langue de Tinder.

Le langage de l'amour a bien changé et, spoiler alert, il ne ressemble plus du tout à un poème de Victor Hugo. Le jargon de la jungle du flirt moderne, c'est des termes tirés par les cheveux qui décrivent la moindre attitude, et qui requièrent presque un diplôme d'expert sur Duolingo.

Pensez-vous! De nos jours, tous les phénomènes liés à l'amour sont décrits en anglais. On parle de «dating» (un rencard), de «ghosting» ou de «situationship». On traque les Red Flags (drapeaux rouges) pour être sûr de choper un Green Flag (une personne idéale ou drapeau vert).

Vous ne connaissez pas ces mots? Alors, vous voilà mal parti dans le game du Love moderne! Pour vous mettre à jour, vous avez deux choix: soit binge-watcher les dernières saisons de La Villa des coeurs brisés ou de L'île de la tentation - quitte à vous dégoûter des relations amoureuses pour les dix prochaines années.

Ou alors, tentez notre test: il pourrait bien se révéler aussi précieux qu'un Larousse des relations amoureuses.

Bien sûr, nous, on vous pousse grandement à faire notre test. Après tout, la Saint-Valentin approche à grands pas, et il serait judicieux de vous mettre à jour pour éviter les ornières de l'amooooooour (et des apps de rencontres)!

11 questions Etes-vous capable de survivre sur Tinder? Testez-vous!

