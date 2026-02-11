faible pluie10°
Test

Test

On parie que vous ne tiendrez pas deux minutes sur Tinder!

Entre le «ghosting», le «breadcrumbing» et les «situationships», le marché de l'amour ressemble de plus en plus à un examen d'anglais expérimental option «enfer sentimental». Vous pensez être un pro de la séduction ou vous êtes resté coincé en 1998? Avant la Saint-Valentin, il est temps de vérifier si vous parlez couramment la langue de Tinder.
11.02.2026, 17:0111.02.2026, 17:24
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Le langage de l'amour a bien changé et, spoiler alert, il ne ressemble plus du tout à un poème de Victor Hugo. Le jargon de la jungle du flirt moderne, c'est des termes tirés par les cheveux qui décrivent la moindre attitude, et qui requièrent presque un diplôme d'expert sur Duolingo.

Pensez-vous! De nos jours, tous les phénomènes liés à l'amour sont décrits en anglais. On parle de «dating» (un rencard), de «ghosting» ou de «situationship». On traque les Red Flags (drapeaux rouges) pour être sûr de choper un Green Flag (une personne idéale ou drapeau vert).

Humeur
Sortir avec un «moche», la nouvelle tendance sordide

Vous ne connaissez pas ces mots? Alors, vous voilà mal parti dans le game du Love moderne! Pour vous mettre à jour, vous avez deux choix: soit binge-watcher les dernières saisons de La Villa des coeurs brisés ou de L'île de la tentation - quitte à vous dégoûter des relations amoureuses pour les dix prochaines années.

Ou alors, tentez notre test: il pourrait bien se révéler aussi précieux qu'un Larousse des relations amoureuses.

Bien sûr, nous, on vous pousse grandement à faire notre test. Après tout, la Saint-Valentin approche à grands pas, et il serait judicieux de vous mettre à jour pour éviter les ornières de l'amooooooour (et des apps de rencontres)!

11 questions

Etes-vous capable de survivre sur Tinder?

Testez-vous!

Votre Saint-Valentin était horrible? Ils ont vécu bien pire
La Saint-Valentin c'est pas toujours bien

Vidéo: watson

26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami

1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
L’article