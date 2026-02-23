en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
Zurich

Sarah Ferguson s'est cachée en Suisse

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 16: Prince Andrew, Duke of York and Sarah Ferguson, Duchess of York attend the funeral of Katharine, Duchess of Kent at Westminster Cathedral on September 16, 2025 in Londo ...
Le prince Andrew et Sarah Ferguson à Londres, le 16 septembre 2025.Image: UK Press

L'ex-femme du prince Andrew s'est cachée en Suisse

Empêtrée dans l'affaire Epstein, Sarah Ferguson se serait réfugiée dans une clinique psychiatrique à Zurich de décembre à janvier. Un établissement haut de gamme qui facture un peu plus de 13 000 francs la journée.
23.02.2026, 16:5723.02.2026, 17:23

Depuis plusieurs mois, Sarah Ferguson et son ex-mari, le prince Andrew Mountbatten-Windsor, sont empêtrés dans l'affaire Epstein. Le frère cadet du roi Charles III a d'ailleurs été arrêté le jour de 66 ans, le 19 février, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels au milliardaire et délinquant sexuel américain.

L'ex-prince Andrew en garde à vue pour son anniversaire: Charles réagit

Celle que les Britanniques ont longtemps surnommée «Fergie» était, quant à elle, très proche de Jeffrey Epstein. Dans un échange d'e-mails rendu public, elle affirmait que le financier était «le frère» dont elle a «toujours rêvé». Des révélations qui l'ont «ruinée», rappelle le Daily Mail.

Refuge à Zurich

Depuis décembre, Sarah Ferguson n'a donc plus été vue en public. Selon une source citée par le tabloïd britannique, elle se serait réfugiée dans la clinique psychiatrique de luxe Paracelsus Recovery à Zurich. Un séjour débuté peu après Noël et qui aurait duré jusqu'à janvier.

«Elle se sent chez elle à Paracelsus Recovery. Elle sait qu'elle y recevra de l'amour et de l'attention, ainsi que des soins spécialisés lorsqu'elle se sentira vulnérable»
Une source, au Daily Mail.

Fergie s'était déjà rendue dans cette clinique – elle en avait d'ailleurs fait la promotion sur les réseaux sociaux. Un établissement qui facture environ 13 000 francs par jour. Ce coût élevé suscite des interrogations, car l'ex-femme du prince Andrew a des soucis financiers. Une publication sur Facebook laisserait toutefois penser que le séjour lui a été offert.

Paracelsus Recovery à Zurich:

Paracelsus Recovery à Zurich.
On se sent tout de suite mieux, n'est-ce pas?Image: paracelsus-recovery.com
Paracelsus Recovery à Zurich.
Une bonne nuit de sommeil et ça repart.Image: paracelsus-recovery.com
Paracelsus Recovery à Zurich.
Image: paracelsus-recovery.com
Paracelsus Recovery à Zurich.
Image: paracelsus-recovery.com

«Quelle que soit votre manière de vivre, ce que vous avez traversé, qui vous êtes ou où vous voulez aller dans la vie, un traitement chez Paracelsus Recovery vous aidera à voir clairement», peut-on lire sur le site internet de l'établissement. Située au bord du lac de Zurich, la clinique propose plusieurs programmes de convalescence d'une durée d'un mois destinés à une clientèle fortunée. Chaque personne bénéficie de l'expertise de 15 médecins spécialisés, mais également d'un chauffeur et d'un chef cuisinier privés.

Le scandale s'abat sur cette membre de la famille royale

Doha et Gstaad

Actuellement, toujours selon le Daily Mail, Sarah Ferguson pratiquerait le couch-surving à l'international, c'est-à-dire l'hébergement temporaire et partiellement gratuit de personne à personne. Elle se serait notamment rendue à Doha pour rejoindre sa fille Eugenie, puis dans une station de ski française pour «se changer les idées» avec des amis, avant de revenir en Suisse, à Gstaad, avec Eugenie. Elle reste cependant très discrète quant à ses déplacements, ne souhaitant ni être localisée ni photographiée. (ag)

Plus d'articles sur la famille royale britannique
Kate et William ont besoin d'aide
2
Kate et William ont besoin d'aide
de Marine Brunner
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime
1
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime
de Marine Brunner
Harry est de retour devant la justice
Harry est de retour devant la justice
William s'est déjà emparé du pouvoir
2
William s'est déjà emparé du pouvoir
de Marine Brunner
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Une photographie encadrée du prince Andrew a fini au Louvre
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Chaos au Mexique après la mort du dernier grand baron de la drogue
Nemesio Oseguera, alias El Mencho, a été tué lors d'une opération militaire dimanche. En réaction, des hommes armés ont bloqué avec des voitures et des camions incendiés plusieurs axes routiers.
Des troubles ont éclaté dimanche au Mexique après la mort du chef de l'un des plus gros cartels de la drogue lors d'une opération militaire. La présidente mexicaine a appelé au calme et les Etats-Unis ont enjoint leurs concitoyens à rester «à l'abri».
L’article