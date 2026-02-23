Le prince Andrew et Sarah Ferguson à Londres, le 16 septembre 2025. Image: UK Press

L'ex-femme du prince Andrew s'est cachée en Suisse

Empêtrée dans l'affaire Epstein, Sarah Ferguson se serait réfugiée dans une clinique psychiatrique à Zurich de décembre à janvier. Un établissement haut de gamme qui facture un peu plus de 13 000 francs la journée.

Depuis plusieurs mois, Sarah Ferguson et son ex-mari, le prince Andrew Mountbatten-Windsor, sont empêtrés dans l'affaire Epstein. Le frère cadet du roi Charles III a d'ailleurs été arrêté le jour de 66 ans, le 19 février, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels au milliardaire et délinquant sexuel américain.

Celle que les Britanniques ont longtemps surnommée «Fergie» était, quant à elle, très proche de Jeffrey Epstein. Dans un échange d'e-mails rendu public, elle affirmait que le financier était «le frère» dont elle a «toujours rêvé». Des révélations qui l'ont «ruinée», rappelle le Daily Mail.

Refuge à Zurich

Depuis décembre, Sarah Ferguson n'a donc plus été vue en public. Selon une source citée par le tabloïd britannique, elle se serait réfugiée dans la clinique psychiatrique de luxe Paracelsus Recovery à Zurich. Un séjour débuté peu après Noël et qui aurait duré jusqu'à janvier.

«Elle se sent chez elle à Paracelsus Recovery. Elle sait qu'elle y recevra de l'amour et de l'attention, ainsi que des soins spécialisés lorsqu'elle se sentira vulnérable» Une source, au Daily Mail.

Fergie s'était déjà rendue dans cette clinique – elle en avait d'ailleurs fait la promotion sur les réseaux sociaux. Un établissement qui facture environ 13 000 francs par jour. Ce coût élevé suscite des interrogations, car l'ex-femme du prince Andrew a des soucis financiers. Une publication sur Facebook laisserait toutefois penser que le séjour lui a été offert.

«Quelle que soit votre manière de vivre, ce que vous avez traversé, qui vous êtes ou où vous voulez aller dans la vie, un traitement chez Paracelsus Recovery vous aidera à voir clairement», peut-on lire sur le site internet de l'établissement. Située au bord du lac de Zurich, la clinique propose plusieurs programmes de convalescence d'une durée d'un mois destinés à une clientèle fortunée. Chaque personne bénéficie de l'expertise de 15 médecins spécialisés, mais également d'un chauffeur et d'un chef cuisinier privés.

Doha et Gstaad

Actuellement, toujours selon le Daily Mail, Sarah Ferguson pratiquerait le couch-surving à l'international, c'est-à-dire l'hébergement temporaire et partiellement gratuit de personne à personne. Elle se serait notamment rendue à Doha pour rejoindre sa fille Eugenie, puis dans une station de ski française pour «se changer les idées» avec des amis, avant de revenir en Suisse, à Gstaad, avec Eugenie. Elle reste cependant très discrète quant à ses déplacements, ne souhaitant ni être localisée ni photographiée. (ag)