«J'ai pleuré toute la matinée»: les adieux de Hollywood à Redford
Des décennies durant, il a été le plus beau. Et le meilleur. Même après s'être progressivement retiré du monde du cinéma, il est resté le plus populaire, le père spirituel de tous ceux qui, dans l'industrie cinématographique américaine, revendiquent leur indépendance, leur engagement et leur conscience. Robert Redford représentait l'Américain idéal. Généreux, serein, responsable.
Lui, le père qui a perdu deux de ses quatre enfants beaucoup trop tôt, victimes de la mort subite du nourrisson et d'un cancer, est devenu le porte-voix et le fondateur du festival Sundance, dédié aux films indépendants. L'événement avait été baptisé ainsi en référence à son succès Butch Cassidy et le Kid (1969), en anglais Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Aucun scandale ne semble avoir éclaboussé la vie de l'acteur, qui n'a par ailleurs jamais contrarié personne. Son seul accès de colère remonte à 2013, alors qu'il dirigeait le Sundance festival, devenu au fil des ans the place to be.
Paris Hilton avait fait le déplacement avec une énorme bande d'amis. Tout à coup, le festival «n'était plus très amusant», avait-il déclaré. Et surtout, il avait lancé:
Dans Les hommes du président (1976), le film sur le scandale du Watergate, Redford incarnait le journaliste Bob Woodward, qui travaillait sans relâche pour dévoiler les méfaits de Richard Nixon. Les mensonges de l'ex-président américain ont fini par être rendus publics, et Nixon a dû démissionner.
Ces dernières années, Robert Redford a bien cru revivre ce même film. Il a lancé:
Ils ne sont plus nombreux, ceux qui avaient fait, à ses côtés, du cinéma américain des années 60, 70 et 80 un monde passionnant, bourré d'innovations et de critiques sociales sans détours.
Sa compagne et grande amie Jane Fonda (87 ans) ou des réalisateurs comme Martin Scorsese (82 ans) et Francis Ford Coppola (86 ans) tiennent encore le coup. Hollywood sait ce qu'il doit à Robert Redford. En témoignent les déclarations qui suivent.
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson est peut-être l'actrice la mieux payée d'Hollywood, mais c'est bel et bien Robert Redford qui a donné le premier élan à sa carrière.
Après son rôle dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux (1998), réalisé par Redford lui même, l'actrice a enchaîné des films avec des films devenus cultes comme The Man Who Wasn't There, Ghost World ou Lost in Translation.
Sur le site People, la star s'est confiée en détail sur ce que la légende du cinéma lui avait apporté, il y a déjà près de 30 ans:
Alors jeune fille, Scarlett Johansson démarrait sa carrière d'actrice. Et pas question pour le réalisateur Redford de la laisser sans l'aider:
Et alors que des enfants stars ressortent parfois traumatisés de leurs premières expériences au cinéma, l'actrice s'est dite reconnaissante du soutien de Robert Redford:
Pour elle, Robert Redford a toujours démontré son amour pour le cinéma:
Scarlett Johansson résume:
Elle conclut:
Meryl Streep
Out of Africa (1985) est un film romantique et émouvant de Sydney Pollack. Ce chef-d'oeuvre des années 80 est cité dans l'hommage de Meryl Streep à l'acteur et réalisateur sur CNN: .
L'actrice y incarnait l'écrivaine danoise Karen Blixen, qui avait émigré au Kenya. Robert Redford campait un aventurier britannique et pilote d'avion, Denys George Finch Hatton.
Dans le film, ce chasseur de gros gibier se montrait aussi indomptable que les félins sauvages, des griffes desquelles il sauvait sa partenaire, mais il finissait par s'effondrer. L'un des rôles les plus mémorables de Redford.
Julianne Moore
Julianne Moore et Robert Redford n'ont jamais joué ensemble, mais il a été son premier coup de cœur hollywoodien. L'actrice a dit:
Sur Instagram, Julianne Moore a posté une photo d'elle avec Robert Redford. Elle raconte:
Une photo touchante postée par Julianne Moore
Demi Moore
Dans Proposition indécente (1993), Robert Redford incarnait un milliardaire impitoyable qui proposait un million de dollars à un jeune couple en difficulté financière pour passer une nuit avec la belle épouse, jouée par Demi Moore.
Demi Moore se remémore la scène de danse dans Proposition indécente
Un classique à connotation érotique d'Adrian Lyne (9 Semaines ½, Liaison fatale). L'actrice lui a rendu hommage sur Instagram:
Antonio Banderas
L'acteur espagnol a laissé un message sur X en hommage à la star disparue:
Antonio Banderas a, comme beaucoup, loué l'influence que Robert Redford a eue sur lui:
Jane Fonda
Fonda et Redford ont partagé l'écran à cinq reprises, dans Tall Story (1960, Robert Redford n'est toutefois pas mentionné dans le générique), dans The Chase (1966), dans la romance Barefoot in the Park (1967), dans The Electric Horseman (1979) et enfin dans Our Souls at Night (2017).
Pour beaucoup, les deux stars formaient le couple idéal, à la fois meilleurs amis et en bons Américains engagés.
Voici l'hommage de Jane Fonda
«Notre dernier film ensemble a été Our Souls at Night, écrit Jane Fonda sur Instagram. Dans son message elle ajoute:
L'amie de longue date de Robert Redford a dû accuser la nouvelle:
Elle ajoute: «Mais heureusement, je peux me remémorer tant de moments joyeux et sereins où ses farces m'ont fait rire».
L'actrice poursuit son hommage:
Jane Fonda avoue également avoir été prise de court:
Elle poursuit:
Barbra Streisand
Une serveuse juive marxiste craque pour un riche héritier. Tous deux partagent une passion pour l'écriture et lui, il finit par devenir scénariste à Hollywood. Leur relation est tout sauf plate. Et cela donnera le film Nos plus belles années (1973), de Sydney Pollack.
Les mots de Barbara Streisand
Sur Instagram, Barbara Streisand se souvient qu'elle et Robert Redford avaient des points communs avec leurs personnages:
Barbara Streisand garde un souvenir mémorable de son partenaire à l'écran:
La chanteuse conclut:
Morgan Freeman
Sur X, l'acteur Morgan Freeman, qui a travaillé deux fois avec la star décédée, a laissé un message touchant au sujet de son expérience avec Robert Redford:
Morgan Freeman est revenu sur le tournage du film Une vie inachevée:
(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)