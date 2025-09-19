beau temps23°
DE | FR
burger
Société
Cinéma

Ces stars ont rendu des hommages poignants à Robert Redford

«J&#039;ai pleuré toute la matinée»: les adieux de Hollywood à Redford
De nombreuses stars pleurent Robert Redford.

«J'ai pleuré toute la matinée»: les adieux de Hollywood à Redford

Après le décès de l'acteur, Jane Fonda, Scarlett Johansson, Demi Moore et bien d'autres ont eu des mots émouvants à son encontre.
19.09.2025, 19:0019.09.2025, 19:00
Simone Meier
Simone Meier

Des décennies durant, il a été le plus beau. Et le meilleur. Même après s'être progressivement retiré du monde du cinéma, il est resté le plus populaire, le père spirituel de tous ceux qui, dans l'industrie cinématographique américaine, revendiquent leur indépendance, leur engagement et leur conscience. Robert Redford représentait l'Américain idéal. Généreux, serein, responsable.

Lui, le père qui a perdu deux de ses quatre enfants beaucoup trop tôt, victimes de la mort subite du nourrisson et d'un cancer, est devenu le porte-voix et le fondateur du festival Sundance, dédié aux films indépendants. L'événement avait été baptisé ainsi en référence à son succès Butch Cassidy et le Kid (1969), en anglais Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Robert Redford est mort

Aucun scandale ne semble avoir éclaboussé la vie de l'acteur, qui n'a par ailleurs jamais contrarié personne. Son seul accès de colère remonte à 2013, alors qu'il dirigeait le Sundance festival, devenu au fil des ans the place to be.

Paris Hilton avait fait le déplacement avec une énorme bande d'amis. Tout à coup, le festival «n'était plus très amusant», avait-il déclaré. Et surtout, il avait lancé:

«Dans quel film elle joue, elle?»
Robert Redford
BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID, Robert Redford, Katharine Ross, Paul Newman on set, 1969, TM and Copyright c20th Century Fox Film Corp. All rights reserved. 20thCentFox/Courtesy Everett Collection ...
Robert Redford, Katharine Ross et Paul Newman en 1969 dans Butch Cassidy and the Sundance Kid.Image: www.imago-images.de

Dans Les hommes du président (1976), le film sur le scandale du Watergate, Redford incarnait le journaliste Bob Woodward, qui travaillait sans relâche pour dévoiler les méfaits de Richard Nixon. Les mensonges de l'ex-président américain ont fini par être rendus publics, et Nixon a dû démissionner.

Ces dernières années, Robert Redford a bien cru revivre ce même film. Il a lancé:

«Nous sommes confrontés à une crise que je n'aurais jamais imaginé voir de mon vivant, une attaque dictatoriale de Donald Trump contre tout ce que ce pays représente.»
Bildnummer: 54376925 Datum: 01.01.1976 Copyright: imago/United Archives Die Unbestechlichen (USA 1976) The reporters Carl Bernstein (DUSTIN HOFFMAN) and Bob Woodward (ROBERT REDFORD) uncover the detai ...
Les hommes du président avec Dustin Hoffman et Robert Redford campant des journalistes d'investigation.Image: imago

Ils ne sont plus nombreux, ceux qui avaient fait, à ses côtés, du cinéma américain des années 60, 70 et 80 un monde passionnant, bourré d'innovations et de critiques sociales sans détours.

KPA46014.jpg SPY GAME / Spy Game USA 2001 / Tony Scott Nathan Muir (ROBERT REDFORD), ein CIA-Agent alter Schule, steht kurz vor seiner Pensionierung. Muir war an nahezu allen Krisenschaupl�tzen dieser ...
Tel un père et son fils. Robert Redford et Brad Pitt dans Spy Game (2001).Image: imago stock&people

Sa compagne et grande amie Jane Fonda (87 ans) ou des réalisateurs comme Martin Scorsese (82 ans) et Francis Ford Coppola (86 ans) tiennent encore le coup. Hollywood sait ce qu'il doit à Robert Redford. En témoignent les déclarations qui suivent.

Pour vous guider:
Scarlett Johansson Meryl StreepJulianne MooreDemi MooreAntonio BanderasJane FondaBarbra StreisandMorgan FreemanOn continue, avec des tapis rouges et Redford (encore)

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson est peut-être l'actrice la mieux payée d'Hollywood, mais c'est bel et bien Robert Redford qui a donné le premier élan à sa carrière.

Bildnummer: 54322176 Datum: 14.04.1998 Copyright: imago/United Archives KPA43651.jpg DER PFERDEFL�STERER / The Horse Whisperer USA 1998 / Robert Redford Ein Reitunfall bringt das geordnete New Yorker ...
La jeune fille et le cow-boy dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.Image: imago/United Archives

Après son rôle dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux (1998), réalisé par Redford lui même, l'actrice a enchaîné des films avec des films devenus cultes comme The Man Who Wasn't There, Ghost World ou Lost in Translation.

Sur le site People, la star s'est confiée en détail sur ce que la légende du cinéma lui avait apporté, il y a déjà près de 30 ans:

«Bob Redford m'a engagée à l'âge de 11 ans pour L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux»
Scarlett Johansson

Alors jeune fille, Scarlett Johansson démarrait sa carrière d'actrice. Et pas question pour le réalisateur Redford de la laisser sans l'aider:

«Chaque jour, avant chaque scène, il prenait le temps de s'asseoir avec moi et de m'expliquer toutes les étapes qui avaient conduit mon personnage à ce moment précis de l'histoire. Peu importait le planning chargé de la journée, j'avais toujours l'impression qu'il prenait le temps nécessaire pour notre travail.»
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood

Et alors que des enfants stars ressortent parfois traumatisés de leurs premières expériences au cinéma, l'actrice s'est dite reconnaissante du soutien de Robert Redford:

«Bob m'a montré à quoi pouvait ressembler le métier d'acteur. Sa générosité et sa patience m'ont incitée à explorer davantage les possibilités offertes par cet art.»

Pour elle, Robert Redford a toujours démontré son amour pour le cinéma:

«C'est cette même générosité et cette passion qui ont inspiré Bob à créer Sundance, un lieu où les cinéastes peuvent apprendre les uns des autres, s'inspirer mutuellement et découvrir des talents.»
Commentaire
«Visage Ozempic», «tête Mar-a-Lago»: l'industrie de la beauté déconne

Scarlett Johansson résume:

«Bob, merci pour ta confiance, ta gentillesse et tes conseils»
Scarlett Johansson

Elle conclut:

«Tu as poussé tant d'artistes, moi y compris, à aller plus loin, à rester présents, à repousser les limites de la créativité et à continuer d'explorer, et nous t'en serons éternellement reconnaissants.»

Meryl Streep

Out of Africa (1985) est un film romantique et émouvant de Sydney Pollack. Ce chef-d'oeuvre des années 80 est cité dans l'hommage de Meryl Streep à l'acteur et réalisateur sur CNN: .

«Un lion s'en est allé. Repose en paix, mon cher ami»
Meryl Streep
Jenseits von Afrika, (OUT OF AFRICA) USA 1985, Regie: Sidney Pollack, MERYL STREEP + ROBERT REDFORD, Stichwort: Krug, Haarw�sche, Shampoo, Wasser UnitedArchives00008606 beyond from Africa out of Af ...
Se laver les cheveux n'a jamais été aussi beau que dans Out of Africa.Image: imago stock&people

L'actrice y incarnait l'écrivaine danoise Karen Blixen, qui avait émigré au Kenya. Robert Redford campait un aventurier britannique et pilote d'avion, Denys George Finch Hatton.

Dans le film, ce chasseur de gros gibier se montrait aussi indomptable que les félins sauvages, des griffes desquelles il sauvait sa partenaire, mais il finissait par s'effondrer. L'un des rôles les plus mémorables de Redford.

Julianne Moore

Julianne Moore et Robert Redford n'ont jamais joué ensemble, mais il a été son premier coup de cœur hollywoodien. L'actrice a dit:

«Il est la première star de cinéma que j'ai aimée»
Julianne Moore

Sur Instagram, Julianne Moore a posté une photo d'elle avec Robert Redford. Elle raconte:

«Ma sœur m'a envoyé cette photo prise au Sundance – j'avais beaucoup de mal à me comporter normalement en sa présence. Repose en paix, Robert Redford, tu nous manques à tous.»

Une photo touchante postée par Julianne Moore

Demi Moore

Dans Proposition indécente (1993), Robert Redford incarnait un milliardaire impitoyable qui proposait un million de dollars à un jeune couple en difficulté financière pour passer une nuit avec la belle épouse, jouée par Demi Moore.

Demi Moore se remémore la scène de danse dans Proposition indécente

Un classique à connotation érotique d'Adrian Lyne (9 Semaines ½, Liaison fatale). L'actrice lui a rendu hommage sur Instagram:

«Le monde a perdu un acteur, un réalisateur, un mari, un père et un ami incroyable... L'héritage de Robert perdurera à bien des égards, et je garderai dans mon cœur les nombreux souvenirs que nous avons partagés. Je donnerai n'importe quoi rien que pour une autre danse!»
Ein unmoralisches Angebot (USA 1993) Der Milliard�r John Cage (ROBERT REDFORD), f�r den alles im Leben k�uflich ist, bietet dem Ehepaar Murphy eine Million Dollar f�r eine einzige Nacht mit Diana (DEM ...
Demi Moore et Robert Redford dans Proposition indécente.Image: imago stock&people

Antonio Banderas

L'acteur espagnol a laissé un message sur X en hommage à la star disparue:

«Robert Redford nous quitte, une icône absolue du cinéma. Acteur, réalisateur, producteur et fondateur du festival Sundance.»
Pourquoi le Frankenstein de Guillermo del Toro est unique

Antonio Banderas a, comme beaucoup, loué l'influence que Robert Redford a eue sur lui:

«Son talent nous émouvra à jamais, il rayonne à travers les images des films et dans nos souvenirs. Repose en paix.»

Jane Fonda

Fonda et Redford ont partagé l'écran à cinq reprises, dans Tall Story (1960, Robert Redford n'est toutefois pas mentionné dans le générique), dans The Chase (1966), dans la romance Barefoot in the Park (1967), dans The Electric Horseman (1979) et enfin dans Our Souls at Night (2017).

Pour beaucoup, les deux stars formaient le couple idéal, à la fois meilleurs amis et en bons Américains engagés.

Voici l'hommage de Jane Fonda

«Notre dernier film ensemble a été Our Souls at Night, écrit Jane Fonda sur Instagram. Dans son message elle ajoute:

«Nous étions là avec Iain Armitage (qui allait bientôt devenir Young Sheldon). Bob a fait la différence à tous les niveaux. Il incarnait une Amérique que nous devons maintenant nous battre pour protéger. Il a révolutionné le cinéma indépendant et nous a tant de fois fait rêver.
Bildnummer: 54352102 Datum: 09.11.1967 Copyright: imago/United Archives Barfu� im Park (1967) Paul (ROBERT REDFORD) und Corie (JANE FONDA) B28717 People Entertainment quer Film Fernsehen Liebesfilm L ...
Les deux acteurs incarnaient un couple new-yorkais idéal dans Barefoot in the Park. Image: www.imago-images.de

L'amie de longue date de Robert Redford a dû accuser la nouvelle:

«Je suis très triste aujourd'hui, j'ai pleuré toute la matinée»
Jane Fonda

Elle ajoute: «Mais heureusement, je peux me remémorer tant de moments joyeux et sereins où ses farces m'ont fait rire».

Robert Redford &amp;amp; Jane Fonda Characters: Paul Bratter &amp;amp; Corie Bratter Film: Barefoot In The Park USA 1967 Director: Gene Saks 25 May 1967 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: Mary ...
Redford et Fonda ont partagé l'affiche à 5 reprises.Image: www.imago-images.de

L'actrice poursuit son hommage:

«J'ai eu beaucoup de chance de tourner avec lui l'un de ses premiers grands films, "Barefoot in the Park" (je suis alors tombée éperdument amoureuse de lui), et son dernier film(Our Souls at Night).

Jane Fonda avoue également avoir été prise de court:

«Je voulais lui rendre visite ces derniers mois pour m'assurer que tout allait bien entre nous, mais je ne m'y suis pas prise assez vite. J'ai retenu la leçon.»
Voici les grands gagnants des Emmy Awards

Elle poursuit:

«Quand les gens ont notre âge, presque 90 ans, il ne faut pas attendre. Merci, cher Bob, pour toute la joie que tu nous as procurée au fil des ans. Repose en paix.»

Barbra Streisand

Une serveuse juive marxiste craque pour un riche héritier. Tous deux partagent une passion pour l'écriture et lui, il finit par devenir scénariste à Hollywood. Leur relation est tout sauf plate. Et cela donnera le film Nos plus belles années (1973), de Sydney Pollack.

Les mots de Barbara Streisand

Sur Instagram, Barbara Streisand se souvient qu'elle et Robert Redford avaient des points communs avec leurs personnages:

«Chaque jour sur le tournage de "The Way We Were" était passionnant, intense et un pur bonheur. Nous étions tellement différents, il venait du milieu des chevaux, j'y étais allergique! Pourtant, nous essayions sans cesse d'en savoir plus l'un sur l'autre, tout comme les personnages du film.»

Barbara Streisand garde un souvenir mémorable de son partenaire à l'écran:

Bob était charismatique, intelligent, intense, toujours intéressant – et l'un des meilleurs acteurs de tous les temps. La dernière fois que je l'ai vu, lorsqu'il est venu déjeuner, nous avons parlé d'art et avons décidé de nous envoyer nos premiers dessins.
Robert Redford Filmography Robert REDFORD, Barbra Streisand in film THE WAY WE WERE : Movie directed by Sydney Pollack starring Barbra Streisand, Robert Redford, Bradford Dillman Drama drame Romance m ...
Clairement, ces deux-là s'appréciaient. Extrait de The Way We Were.Image: www.imago-images.de

La chanteuse conclut:

«Il était unique, et je suis très reconnaissante d'avoir eu l'occasion de travailler avec lui»

Morgan Freeman

Sur X, l'acteur Morgan Freeman, qui a travaillé deux fois avec la star décédée, a laissé un message touchant au sujet de son expérience avec Robert Redford:

«Il y a certaines personnes avec lesquelles on sait que l'on s'entend bien. Après avoir travaillé avec Robert Redford sur "Brubaker" en 1980, nous sommes immédiatement devenus amis.»
Quiz
«QUOI? Elle a joué dans CE film?» 26 fois où vous n'avez pas reconnu les acteurs

Morgan Freeman est revenu sur le tournage du film Une vie inachevée:

«Le côtoyer à nouveau, c'était un rêve devenu réalité. Repose en paix, mon ami»
Morgan Freeman
BRUBAKER, from left, Robert Redford, Morgan Freeman, 1980. TM &amp;amp; Copyright 20th Century Fox Film Corp./courtesy Everett Collection Ref:MBDBRUB FE018 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: x ...
Redford et Freeman en 1980 dans Brubaker.Image: www.imago-images.de

On continue, avec des tapis rouges et Redford (encore)

Les stars à poil au festival de Cannes

1 / 17
Les stars à poil au festival de Cannes
Les tenues les plus scandaleuses du Festival de Cannes
partager sur Facebookpartager sur X

La vie de Robert Redford

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
de Marine Brunner
Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans
2
Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée
de Maria Bode
20 plats américains qui méritent d'être connus
3
20 plats américains qui méritent d'être connus
de Marine Brunner

    (Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

    Thèmes
    Ceci pourrait également vous intéresser:
    As-tu quelque chose à nous dire ?
    As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
    0 Commentaires
    Connexion
    user avatar
    Votre commentaire
    YouTube Link
    0 / 600
    Vers les règles des commentaires..
    Les plus lus
    1
    Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
    2
    Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
    3
    «C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
    Pourquoi utiliser les GIFs de personnes noires dérange
    Cardi B, Michael Jordan, Whitney Huston, Barack Obama… tous y passent. Sur les réseaux sociaux, leurs expressions sont détournées en GIF et mèmes par des internautes non noirs pour illustrer des émotions intenses, un phénomène connu sous le nom de «digital blackface» qui suscite la controverse.
    Si vous avez déjà partagé un GIF de Michael Jordan pleurant, d’Oprah Winfrey s’exprimant avec enthousiasme ou de Nicki Minaj levant les yeux au ciel, vous avez peut-être participé sans le savoir à une pratique controversée: le digital blackface. Ce terme désigne l’utilisation par des personnes non noires d’images, de mèmes ou de GIFs associés à la culture noire pour exprimer des émotions ou des idées sur Internet.
    L’article