De nombreuses stars pleurent Robert Redford.

«J'ai pleuré toute la matinée»: les adieux de Hollywood à Redford

Après le décès de l'acteur, Jane Fonda, Scarlett Johansson, Demi Moore et bien d'autres ont eu des mots émouvants à son encontre.

Des décennies durant, il a été le plus beau. Et le meilleur. Même après s'être progressivement retiré du monde du cinéma, il est resté le plus populaire, le père spirituel de tous ceux qui, dans l'industrie cinématographique américaine, revendiquent leur indépendance, leur engagement et leur conscience. Robert Redford représentait l'Américain idéal. Généreux, serein, responsable.

Lui, le père qui a perdu deux de ses quatre enfants beaucoup trop tôt, victimes de la mort subite du nourrisson et d'un cancer, est devenu le porte-voix et le fondateur du festival Sundance, dédié aux films indépendants. L'événement avait été baptisé ainsi en référence à son succès Butch Cassidy et le Kid (1969), en anglais Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Aucun scandale ne semble avoir éclaboussé la vie de l'acteur, qui n'a par ailleurs jamais contrarié personne. Son seul accès de colère remonte à 2013, alors qu'il dirigeait le Sundance festival, devenu au fil des ans the place to be.

Paris Hilton avait fait le déplacement avec une énorme bande d'amis. Tout à coup, le festival «n'était plus très amusant», avait-il déclaré. Et surtout, il avait lancé:

«Dans quel film elle joue, elle?» Robert Redford

Robert Redford, Katharine Ross et Paul Newman en 1969 dans Butch Cassidy and the Sundance Kid. Image: www.imago-images.de

Dans Les hommes du président (1976), le film sur le scandale du Watergate, Redford incarnait le journaliste Bob Woodward, qui travaillait sans relâche pour dévoiler les méfaits de Richard Nixon. Les mensonges de l'ex-président américain ont fini par être rendus publics, et Nixon a dû démissionner.

Ces dernières années, Robert Redford a bien cru revivre ce même film. Il a lancé:

«Nous sommes confrontés à une crise que je n'aurais jamais imaginé voir de mon vivant, une attaque dictatoriale de Donald Trump contre tout ce que ce pays représente.»

Les hommes du président avec Dustin Hoffman et Robert Redford campant des journalistes d'investigation. Image: imago

Ils ne sont plus nombreux, ceux qui avaient fait, à ses côtés, du cinéma américain des années 60, 70 et 80 un monde passionnant, bourré d'innovations et de critiques sociales sans détours.

Tel un père et son fils. Robert Redford et Brad Pitt dans Spy Game (2001). Image: imago stock&people

Sa compagne et grande amie Jane Fonda (87 ans) ou des réalisateurs comme Martin Scorsese (82 ans) et Francis Ford Coppola (86 ans) tiennent encore le coup. Hollywood sait ce qu'il doit à Robert Redford. En témoignent les déclarations qui suivent.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson est peut-être l'actrice la mieux payée d'Hollywood, mais c'est bel et bien Robert Redford qui a donné le premier élan à sa carrière.

La jeune fille et le cow-boy dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Image: imago/United Archives

Après son rôle dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux (1998), réalisé par Redford lui même, l'actrice a enchaîné des films avec des films devenus cultes comme The Man Who Wasn't There, Ghost World ou Lost in Translation.

Sur le site People, la star s'est confiée en détail sur ce que la légende du cinéma lui avait apporté, il y a déjà près de 30 ans:

«Bob Redford m'a engagée à l'âge de 11 ans pour L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux» Scarlett Johansson

Alors jeune fille, Scarlett Johansson démarrait sa carrière d'actrice. Et pas question pour le réalisateur Redford de la laisser sans l'aider:

«Chaque jour, avant chaque scène, il prenait le temps de s'asseoir avec moi et de m'expliquer toutes les étapes qui avaient conduit mon personnage à ce moment précis de l'histoire. Peu importait le planning chargé de la journée, j'avais toujours l'impression qu'il prenait le temps nécessaire pour notre travail.»

Et alors que des enfants stars ressortent parfois traumatisés de leurs premières expériences au cinéma, l'actrice s'est dite reconnaissante du soutien de Robert Redford:

«Bob m'a montré à quoi pouvait ressembler le métier d'acteur. Sa générosité et sa patience m'ont incitée à explorer davantage les possibilités offertes par cet art.»

Pour elle, Robert Redford a toujours démontré son amour pour le cinéma:

«C'est cette même générosité et cette passion qui ont inspiré Bob à créer Sundance, un lieu où les cinéastes peuvent apprendre les uns des autres, s'inspirer mutuellement et découvrir des talents.»

Scarlett Johansson résume:

«Bob, merci pour ta confiance, ta gentillesse et tes conseils» Scarlett Johansson

Elle conclut:

«Tu as poussé tant d'artistes, moi y compris, à aller plus loin, à rester présents, à repousser les limites de la créativité et à continuer d'explorer, et nous t'en serons éternellement reconnaissants.»

Meryl Streep

Out of Africa (1985) est un film romantique et émouvant de Sydney Pollack. Ce chef-d'oeuvre des années 80 est cité dans l'hommage de Meryl Streep à l'acteur et réalisateur sur CNN: .

«Un lion s'en est allé. Repose en paix, mon cher ami» Meryl Streep

Se laver les cheveux n'a jamais été aussi beau que dans Out of Africa. Image: imago stock&people

L'actrice y incarnait l'écrivaine danoise Karen Blixen, qui avait émigré au Kenya. Robert Redford campait un aventurier britannique et pilote d'avion, Denys George Finch Hatton.

Dans le film, ce chasseur de gros gibier se montrait aussi indomptable que les félins sauvages, des griffes desquelles il sauvait sa partenaire, mais il finissait par s'effondrer. L'un des rôles les plus mémorables de Redford.

Julianne Moore

Julianne Moore et Robert Redford n'ont jamais joué ensemble, mais il a été son premier coup de cœur hollywoodien. L'actrice a dit:

«Il est la première star de cinéma que j'ai aimée» Julianne Moore

Sur Instagram, Julianne Moore a posté une photo d'elle avec Robert Redford. Elle raconte:

«Ma sœur m'a envoyé cette photo prise au Sundance – j'avais beaucoup de mal à me comporter normalement en sa présence. Repose en paix, Robert Redford, tu nous manques à tous.»

Demi Moore

Dans Proposition indécente (1993), Robert Redford incarnait un milliardaire impitoyable qui proposait un million de dollars à un jeune couple en difficulté financière pour passer une nuit avec la belle épouse, jouée par Demi Moore.

Un classique à connotation érotique d'Adrian Lyne (9 Semaines ½, Liaison fatale). L'actrice lui a rendu hommage sur Instagram:

«Le monde a perdu un acteur, un réalisateur, un mari, un père et un ami incroyable... L'héritage de Robert perdurera à bien des égards, et je garderai dans mon cœur les nombreux souvenirs que nous avons partagés. Je donnerai n'importe quoi rien que pour une autre danse!»

Demi Moore et Robert Redford dans Proposition indécente. Image: imago stock&people

Antonio Banderas

L'acteur espagnol a laissé un message sur X en hommage à la star disparue:

«Robert Redford nous quitte, une icône absolue du cinéma. Acteur, réalisateur, producteur et fondateur du festival Sundance.»

Antonio Banderas a, comme beaucoup, loué l'influence que Robert Redford a eue sur lui:

«Son talent nous émouvra à jamais, il rayonne à travers les images des films et dans nos souvenirs. Repose en paix.»

Jane Fonda

Fonda et Redford ont partagé l'écran à cinq reprises, dans Tall Story (1960, Robert Redford n'est toutefois pas mentionné dans le générique), dans The Chase (1966), dans la romance Barefoot in the Park (1967), dans The Electric Horseman (1979) et enfin dans Our Souls at Night (2017).

Pour beaucoup, les deux stars formaient le couple idéal, à la fois meilleurs amis et en bons Américains engagés.

«Notre dernier film ensemble a été Our Souls at Night, écrit Jane Fonda sur Instagram. Dans son message elle ajoute:

«Nous étions là avec Iain Armitage (qui allait bientôt devenir Young Sheldon). Bob a fait la différence à tous les niveaux. Il incarnait une Amérique que nous devons maintenant nous battre pour protéger. Il a révolutionné le cinéma indépendant et nous a tant de fois fait rêver.

Les deux acteurs incarnaient un couple new-yorkais idéal dans Barefoot in the Park. Image: www.imago-images.de

L'amie de longue date de Robert Redford a dû accuser la nouvelle:

«Je suis très triste aujourd'hui, j'ai pleuré toute la matinée» Jane Fonda

Elle ajoute: «Mais heureusement, je peux me remémorer tant de moments joyeux et sereins où ses farces m'ont fait rire».

Redford et Fonda ont partagé l'affiche à 5 reprises. Image: www.imago-images.de

L'actrice poursuit son hommage:

«J'ai eu beaucoup de chance de tourner avec lui l'un de ses premiers grands films, " Barefoot in the Park" (je suis alors tombée éperdument amoureuse de lui), et son dernier film(Our Souls at Night).

Jane Fonda avoue également avoir été prise de court:

«Je voulais lui rendre visite ces derniers mois pour m'assurer que tout allait bien entre nous, mais je ne m'y suis pas prise assez vite. J'ai retenu la leçon.»

Elle poursuit:

«Quand les gens ont notre âge, presque 90 ans, il ne faut pas attendre. Merci, cher Bob, pour toute la joie que tu nous as procurée au fil des ans. Repose en paix.»

Barbra Streisand

Une serveuse juive marxiste craque pour un riche héritier. Tous deux partagent une passion pour l'écriture et lui, il finit par devenir scénariste à Hollywood. Leur relation est tout sauf plate. Et cela donnera le film Nos plus belles années (1973), de Sydney Pollack.

Sur Instagram, Barbara Streisand se souvient qu'elle et Robert Redford avaient des points communs avec leurs personnages:

«Chaque jour sur le tournage de "The Way We Were" était passionnant, intense et un pur bonheur. Nous étions tellement différents, il venait du milieu des chevaux, j'y étais allergique! Pourtant, nous essayions sans cesse d'en savoir plus l'un sur l'autre, tout comme les personnages du film.»

Barbara Streisand garde un souvenir mémorable de son partenaire à l'écran:

Bob était charismatique, intelligent, intense, toujours intéressant – et l'un des meilleurs acteurs de tous les temps. La dernière fois que je l'ai vu, lorsqu'il est venu déjeuner, nous avons parlé d'art et avons décidé de nous envoyer nos premiers dessins.

Clairement, ces deux-là s'appréciaient. Extrait de The Way We Were. Image: www.imago-images.de

La chanteuse conclut:

«Il était unique, et je suis très reconnaissante d'avoir eu l'occasion de travailler avec lui»

Morgan Freeman

Sur X, l'acteur Morgan Freeman, qui a travaillé deux fois avec la star décédée, a laissé un message touchant au sujet de son expérience avec Robert Redford:

«Il y a certaines personnes avec lesquelles on sait que l'on s'entend bien. Après avoir travaillé avec Robert Redford sur "Brubaker" en 1980, nous sommes immédiatement devenus amis.»

Morgan Freeman est revenu sur le tournage du film Une vie inachevée:

«Le côtoyer à nouveau, c'était un rêve devenu réalité. Repose en paix, mon ami» Morgan Freeman

Redford et Freeman en 1980 dans Brubaker. Image: www.imago-images.de

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

