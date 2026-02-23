en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Société
Prince Andrew

Une photographie de l'ex-prince Andrew exposée au Louvre

Vidéo: watson

Ce tableau du Louvre voulait dénoncer un prince déchu

Une photographie d’Andrew Mountbatten-Windsor le jour de son arrestation a été exposée au Musée du Louvre à Paris dimanche. Un happening que l'on doit à des militants du groupe antimilliardaires «Everyone Hates Elon» (Tout le monde déteste Elon).
23.02.2026, 14:3523.02.2026, 14:35

Des militants du groupe antimilliardaires «Everyone Hates Elon» (Tout le monde déteste Elon) se sont rendus au musée du Louvre à Paris dimanche pour y accrocher une image d'Andrew. L'image a été capturée par un photographe de l'agence Reuters le 19 février, alors que le prince déchu était assis à l’arrière d’une voiture quittant un commissariat de police, le jour de son arrestation.

But de la démarche: Appeler à ce que le membre de la famille royale disgracié soit traduit en justice.

L'ex-prince Andrew est libre

Les militants ont également collé une étiquette sous la photographie sur laquelle on pouvait lire: «Il transpire maintenant – 2026». La photo et la légende sont restées exposées pendant 15 minutes avant d’être retirées par le personnel du Louvre.

Andrew Mountbatten-Windsor, le frère cadet du roi Charles d’Angleterre, a été arrêté jeudi, jour de son 66e anniversaire, soupçonné d’abus de pouvoir après avoir été accusé d’avoir envoyé des documents confidentiels du gouvernement britannique à Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel américain décédé dans sa cellule.

La police britannique a déclaré vendredi qu’elle contactait d’anciens agents de protection qui travaillaient pour Andrew Mountbatten-Windsor, exhortant toute personne ayant des allégations d’infractions sexuelles liées à Jeffrey Epstein à se manifester.

sbo avec l'AFP

Vidéo: watson
Plus d'articles sur la famille royale britannique
Kate et William ont besoin d'aide
2
Kate et William ont besoin d'aide
de Marine Brunner
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime
1
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime
de Marine Brunner
Harry est de retour devant la justice
Harry est de retour devant la justice
William s'est déjà emparé du pouvoir
2
William s'est déjà emparé du pouvoir
de Marine Brunner
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Il chante les chansons de sa fille de trois ans et fait un carton
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Crimes obscènes»: La Turquie s'attaque à ses créatrices OnlyFans
La Turquie a arrêté vendredi seize femmes qui produisaient des contenus pour OnlyFans, plateforme bannie du pays. Les autorités ont aussi saisi leurs biens.
Seize créatrices turques de contenus sexuels pour la plateforme OnlyFans, interdite en Turquie, ont été arrêtées vendredi à travers le pays, ont annoncé les autorités.
L’article