Le modèle utilisé par Max Studer est une version athlète de la Cloudboom Echo. © On Running

La marque On prépare une nouvelle chaussure pour les records sur route

Aux 5 km de Lausanne début mai, les regards se sont tournés vers le triathlète suisse Max Studer (2e). Objet de cet intérêt: ses chaussures de la marque zurichoise «On», prétendument «supersoniques». Décryptage.

Max Studer, 9e de l'épreuve de triathlon des JO de Tokyo, a terminé deuxième des 5 kilomètres de Lausanne début mai. Le Soleurois de 26 ans, qui a couru en 13'57'', n'a pas égalé le temps de Julian Wanders en 2019 (13'29''), mais pléthore de regards se sont tournés vers ses mains et ses chaussures.

D'après les informations du blog spécialisé Run'IX, photo à l'appui, Studer n'est pas passé inaperçu avec un bâton en bois dans chaque main, pour se forcer à avoir un bon positionnement des bras pendant sa course.

Max Studer dans ses oeuvres, chaussé de ses baskets supersoniques et armé de ses bâtons en bois. Capture d'écran https://www.facebook.com/runix.fr

L'autre information qui en ressort est cette nouvelle paire de chaussures créée par la marque zurichoise «On», dont l'un des actionnaires n'est autre que Roger Federer. Un prototype carbone que le blog spécialisé annonce comme ultra performant.

Modèle similaire à celui

de Kipchoge?

«On» s'immisce-t-elle dans la danse des marques à la recherche du modèle révolutionnaire? Pour rappel, Nike avait fait grand bruit et suscité un flot de contestations avec son modèle Vaporfly, utilisé par le Kényan Eliud Kipchoge pour briser la barre mythique des 2 h en marathon (1h59'40'', photo👇).

La fusée kényanne était équipée de chaussures en fibre de carbone (trois plaques pour renforcer l'amorti) glissée dans la semelle, associée à une mousse d'air protectrice.

La concurrence est lancée et la commercialisation d'une telle paire, révolutionnaire pour certains, serait une aubaine. Outre Nike, Hoka avait commercialisé en mai 2020 la Carbon X. New Balance a également lancé sa première chaussure avec plaque de carbone, la Fuel CellRebe. Et voilà que «On» débarque également dans la sarabande.

Pour en savoir un peu plus sur cette chaussure, Hervé Warpelin, spécialiste de la chaussure de running et directeur technique chez New Concept Sports, nous explique:

«Pour moi, Studer courait avec la Cloudboom Echo à 330 francs. Nous l'avons reçue il y a quelques mois. Peut-être qu'il portait un modèle spécifique en course, mais j'en doute. Je pense que la différence est liée aux semelles.»

Warpelin poursuit avec l'exemple du marathonien Viktor Röthlin. Durant ses années chez Asics, l'Obwaldien portait des chaussures spéciales dupliquées en 15 paires, minimum. Ce n'est jamais une chaussure unique. «On, par exemple, fait des «one shot» avec 200 pointures au total. Mais avec la crise actuelle, les problèmes d'approvisionnement, c'est impossible qu'ils produisent des modèles uniques», assure Warpelin.

Le prototype annoncé n'est-elle qu'une chaussure légèrement modifiée et disponible sur le marché? Nous avons contacté la marque zurichoise pour en savoir plus.

Voici sa réponse: «Notre athlète Max Studer a couru les 5 kilomètres de Lausanne avec une version athlète de la Cloudboom Echo, une chaussure en cours de développement pas encore disponible pour tout le monde. Ce nouveau modèle ultra-léger a été développé en collaboration avec des athlètes de haut niveau et est la version la plus rapide de notre technologie caractéristique CloudTec®. La plaque Speedboard®, en carbone, offre une transmission d'énergie particulièrement explosive et fait de cette nouveauté un partenaire fiable pour les courses rapides et les records sur route.»

Un travail qui se poursuit en collaboration avec l'équipe d'innovation et de sport-science de «On», d'après les informations transmises. «Max Studer joue un rôle important dans le développement et les tests approfondis de la chaussure, afin de perfectionner le modèle pour des performances élites», conclut la firme helvétique.