brouillard-2°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

JO 2026: le puck est fabriqué en Tchéquie par Gufex

Katerina Zubickova, co-owner of the Czech company Gufex producing ice hockey pucks for the 2026 Olympic Games, poses with a Milan-Cortina puck at the company headquarters in Katerinice village in east ...
Katerina Zubickova, copropriétaire de l’entreprise tchèque Gufex, pose avec un puck Milan-Cortina au siège de l’entreprise dans le village de Katerinice, à l’est de la Tchéquie.Image: AFP

Voici les pucks top secret qui seront utilisés aux JO

La recette de fabrication des rondelles qui seront utilisées durant le tournoi est tenue secrète par une entreprise d'un village tchèque. Reportage.
21.01.2026, 18:5321.01.2026, 18:53
Jan FLEMR / afp

Une odeur de caoutchouc entêtante, une vieille presse mécanique qui s'active, des petits disques noirs qui sortent par plateaux: à Katerinice, village de l'est de la République tchèque, Gufex fabrique depuis presque trente ans les palets des tournois olympiques de hockey sur glace.

Au total, 10'000 rondelles dédiées aux rencontres des tournois masculin, féminin et paralympique, ainsi que 10'000 autres pour les produits dérivés, seront livrés pour les Jeux de Milan Cortina (6-22 février) par cette entreprise familiale, fournisseur officiel du Comité international olympique depuis les Jeux de Nagano en 1998.

An employee of the Czech company Gufex working on the production of ice hockey pucks for the 2026 Olympic Games checks souvenir pucks with a printed logo of the Games at the factory in the village of ...
Un employé de Gufex au travail. Image: AFP

A peine sortis du four, les palets noirs sèchent pendant 24 heures, puis sont décorés du logo des JO 2026, explique Katerina Zubickova, 46 ans et propriétaire de Gufex. Son beau-père, Pavel Mracek, a fondé l'entreprise en 1990, un an après que l'ex-Tchécoslovaquie a tourné la page de quatre décennies de régime communiste.

La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO

Au départ, Gufex fabrique des articles en caoutchouc comme des raclettes de cuisine ou des joints de cocotte-minute. Tout change en 1994 quand le club de la ville voisine de Vsetin monte en première division du Championnat de hockey sur glace, un sport aussi populaire que le football dans le pays. M. Mracek «était un grand fan et un jour on lui a demandé de fabriquer un palet. Je crois qu'au départ c'était une blague», raconte sa belle-fille.

En un an, il met au point une composition idéale de caoutchouc dont la recette, aussi secrète que celle du Coca-Cola, est restée quasiment inchangée depuis trente ans, comme les machines qui les fabriquent. Le résultat est bluffant, assure à l'AFP Katerina Zubickova:

«Nous n'avons jamais vu notre puck se désagréger ou dysfonctionner pendant un match»

Les palets Gufex laissent également moins de marques sur les lignes et ne brisent pas le plexiglass qui entoure la patinoire, selon elle.

Victoire et faute de frappe

Nagano, premiers Jeux olympiques auxquels participèrent les stars de la NHL (Ligue nord-américaine), vit la République tchèque s'adjuger le tournoi masculin et offrit la notoriété à l'entreprise familiale. Pourtant, juste avant leur expédition au Japon, des journalistes tchèques pointèrent une faute de frappe sur les palets, marqués «Oplympic» après une erreur des organisateurs. «Nous avons dû produire 5'000 nouveaux pucks en quelques jours», se rappelle Vojtech Zubicek, mari de la propriétaire et maire de Katerinice. Quant aux inutilisables, ils sont devenus des pièces de collection recherchées.

Les rondelles Gufex ont servi pour tous les tournois olympiques, à l'exception de Vancouver 2010, dont les organisateurs ont préféré des entreprises locales, et de Sotchi 2014, un évènement «spécifique» dit diplomatiquement Katerina Zubickova. L'entreprise fournit également depuis 2000 les Championnats du monde organisés chaque année par la Fédération internationale (IIHF).

La liste de la Nati aux JO pose une grande question

A la mort de son fondateur en 2004, Gufex a été reprise par sa femme et ses filles dont Katerina, qui venait de finir l'université et avait d'autres projets. «Mais il voulait que l'entreprise continue. Alors nous nous sommes mis en mission», résume-t-elle.

Mauvais souvenir suisse

Un palet est fait d'un bloc de mélange de caoutchouc placé dans un moule et cuit dans une presse pendant une douzaine de minutes. Il refroidit une journée avant d'être poncé et recouvert d'un logo. Gufex exporte 80% de ses palets vers les grands pays du hockey comme la Finlande et la Suède, mais aussi vers l'Afrique du Sud, le Mexique, le Japon ou le Koweït.

L'usine de huit salariés produit un million de pièces par an, en comptant les 30'000 utilisées pour les Championnats du monde. «Pour une toute petite entreprise comme la nôtre, c'est un immense prestige», affirme Mme Zubickova.

Les pucks finissent souvent dans les tribunes comme souvenir prisé des fans, tandis que les hockeyeurs gardent parfois celui avec lequel ils ont marqué. Comme la star des Boston Bruins, David Pastrnak, qui a inscrit le but vainqueur en finale des Championnats du monde 2024 à Prague, offrant aux Tchèques l'or face à la Suisse. «Il a marqué puis je l'ai vu brandir le palet qu'il avait gardé. Notre palet!», se souvient, très fier, Vojtech Zubicek.

Plus d'articles sur le sport
Cette règle doit être supprimée des Jeux olympiques
Cette règle doit être supprimée des Jeux olympiques
de Romuald Cachod
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
de Margaux Habert
Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires
Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires
de Yoann Graber
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
de Jan Schultz
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
de Klaus Zaugg
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
de Robin Walz
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
de Ralf Meile
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
de Jakob Weber
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
de François Schmid-Bechtel
Thèmes
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
1 / 3
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
source: sierre-anniviers marketing
partager sur Facebookpartager sur X
Green Day va ouvrir le Super Bowl LX et ça ne va pas plaire à Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un supporter du FC Sion perd la vie en plein match
Un supporter du FC Sion est décédé après une chute survenue mercredi soir en pleine seconde mi-temps au stade de Tourbillon. Une enquête judiciaire est ouverte.
Un supporter du FC Sion a perdu la vie. Le trentenaire a fait une chute mortelle lors du match de Super League de mercredi dernier, opposant la formation valaisanne à Winterthour, alors qu'il se trouvait dans le gradin nord du stade de Tourbillon.
L’article