Des courses de chevaux bientôt éclairées au drone

Un test d'éclairage au drone a été effectué fin janvier sur l'hippodrome de Chantilly. Ce système inédit pourrait bientôt être utilisé en compétition.

Les images qui viennent d'être tournées en France sont très spectaculaires. On y voit des chevaux de courses lancés à vive allure dans la nuit, seulement éclairés par un drone planant au-dessus de la piste au rythme des bêtes de courses.

Le media Paris-Turf explique que c'est dès la nuit tombée, soit vers 18h15, que le drone, équipé de 4 lampes de 100 watts chacune, s'est envolé à une vingtaine de mètres du sol. L'appareil éclairant était très spécial puisqu'il est d'ordinaire utilisé pour le tournage de films.

Le test en vidéo:

L'exercice a été répété plusieurs fois avec différents chevaux et a semblé satisfaire les organisateurs présents en tribune. Aucun souci technique n'a été constaté, et les pur-sangs n'ont pas semblé être dérangés, mais le projet n'en est encore qu'à ses débuts.

«C'est au stade de la recherche et du développement», rappelait ainsi le directeur du site (Marin Le Cour Grandmaison) avant le test, cité par Paris-Turf. «On ne va pas mettre des mâts sur cet hippodrome donc on étudie une autre solution pour disposer possiblement d'un éclairage. Nous n'en sommes vraiment qu'au début du processus. Il y a la technique mais il faut aussi tenir compte de la législation. A Chantilly, on aime bien ce genre d'idées et c'est bien que France Galop se pose ce genre de questions.»

Sur la chaîne Equidia, Marin Le Cour Grandmaison s'est demandé si la technologie, qui «évolue tellement vite», ne pourrait pas être utilisée en course «dans quelques mois» déjà. Une chose est certaine: si les tests sont concluants, ils seront très rapidement adoptés sur d'autres hippodromes aussi.