Hockey: J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu

epa12529808 Spectators during the NHL Global Series game between the Pittsburgh Penguins and the Nashville Predators at Avicii Arena in Stockholm, Sweden, 16 November 2025. EPA/Claudio Bresciani SWEDE ...
Une patinoire pleine mais avec très peu d'ambiance.Image: keystone
Le week-end dernier, la NHL faisait étape à Stockholm. J'ai payé cher ma place pour voir les Penguins contre les Predators, avant de déchanter.
19.11.2025, 17:0019.11.2025, 17:00
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Imaginez les meilleurs hockeyeurs de la planète filer sur la glace… dans une ambiance digne de la petite patinoire du EHC Bülach en MyHockey League. C’est exactement l’impression que j’ai eue dimanche après-midi en suivant, à Stockholm, la rencontre de NHL entre les Pittsburgh Penguins et les Nashville Predators.

Dès le trajet vers l’Avicii Arena — où l’équipe nationale suisse de hockey a perdu deux finales mondiales — l’ambiance s’annonçait tiède. Autour du stade, aucun stand de restauration, aucune animation. A l’intérieur, ce n’était guère mieux: en dehors de quelques petites boutiques de fans, rien à se mettre sous la dent. Même l’offre de nourriture semblait se limiter à des hot-dogs et à quelques en-cas comme des chips ou du pop-corn.

251116 Avicii Arena ahead of the NHL, Eishockey Herren, USA game between Nashville Predators and Pittsburgh Penguins on November 16, 2025 in Stockholm. Photo: Simon Hastegard / BILDBYRAN / kod SH / SH ...
Peu d’animation aux abords du stade.Image: www.imago-images.de

En arrivant à mon siège, environ une heure avant le début officiel du match, j’avais hâte de découvrir le spectacle annoncé. Mais la réalité s’est avérée plutôt décevante. Certes, quelques vidéos étaient diffusées — des joueurs goûtant différentes pizzas ou tentant de prononcer correctement des mots suédois. Mais sur la glace, il ne se passait absolument rien.

J’attendais donc avec d’autant plus d’impatience le début du match — et me suis retrouvé à passer plus souvent que prévu par le stand de bières. Ce n’est qu’à l’approche de l’engagement initial, lorsque les joueurs sont enfin entrés sur la glace, que le volume est brièvement monté. Mais après la mise au jeu, l’enthousiasme est retombé aussi vite. Mis à part un court «Let’s go, Preds» venu du coin des supporters de Nashville, c’est surtout le silence qui a dominé.

Je savais déjà que la NHL n’est pas réputée pour ses ambiances enflammées pendant les matchs. Mais entendre distinctement les joueurs parler sur la glace m’a quand même un peu trop rappelé la période du Covid, quand les matchs se disputaient à huis clos. Que la rencontre ait été pratiquement pliée au bout d’une dizaine de minutes, après trois buts de Pittsburgh, n’a évidemment rien arrangé. Seules les interruptions de jeu amenaient un peu de bruit — mais dès l'engagement suivant, le silence reprenait le dessus, le silence reprenait le dessus.

En Suisse, nous sommes nettement plus gâtés avec nos virages organisés, qui soutiennent leurs équipes match après match avec chants et animations, et mettent véritablement l’ambiance dans les patinoires.

Dans la patinoire, c’est surtout le silence qui a régné.quelle: watson

Après la rencontre, le programme est resté tout aussi maigre. Les stands de restauration ont même fermé au cours du dernier tiers.

Une action bizarre en NHL ⬇️

Il tire à côté du goal, mais marque

La NHL a manqué l’occasion d’offrir un véritable show aux fans venus de plusieurs pays et de faire de cette rencontre une expérience mémorable. Surtout quand on pense au prix des billets — 160 francs pour une place derrière la cage — difficile de ne pas être déçu par le manque d’efforts du promoteur pour donner à l’événement autre chose que l’allure d’un simple match de saison régulière parmi tant d’autres.

Comparée à la NFL, qui met en scène ses matchs internationaux en grand et se rend omniprésente dans les villes hôtes, la NHL faisait pâle figure. Dans le centre de Stockholm, à part quelques supporters portant des maillots de hockey, rien ne sautait aux yeux. Ce n’est que lundi que nous avons appris qu’un petit espace dédié aux fans, avec quelques animations, existait bel et bien. Une découverte tardive, presque symbolique du manque de visibilité dont la NHL a fait preuve tout au long du week-end.

