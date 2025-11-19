Vidéo: twitter

«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français

La France s'est inclinée mardi dès les quarts de finale de la Coupe Davis face à la Belgique. Une action a suscité l'incompréhension.

Mardi soir peu après 21h, une dépêche de l'agence AFP nous a appris que l'équipe de France avait été battue 2-0 par la Belgique en quart de finale de la Coupe Davis. Une «douche froide pour les Bleus», selon l'envoyé spécial, qui a précisé que c'était «sans doute dans le premier simple du jour entre Corentin Moutet (35e mondial) et Raphaël Collignon (86e) que le duel avait basculé».

Mené 6-5, 15-15 dans la deuxième manche, Corentin Moutet a tenté un "tweener" (coup frappé entre les jambes) pour conclure de façon spectaculaire un point qui lui semblait acquis. Mais alors que le court lui était totalement ouvert, il a expédié la balle dans le filet. «Oh c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il fait à un moment aussi important? Hallucinant!», ont réagi en direct les commentateurs de la chaîne belge RTL.

La scène en vidéo:

Collignon a remporté le deuxième set quelques instants plus tard avant de gagner la partie 2-6, 7-5, 7-5. «C'est sûr que claquer la volée aurait été un choix plus judicieux à ce moment-là», a soupiré Moutet en conférence de presse.

«J'essaie de jouer de manière assez spontanée et malheureusement, c'est ça qui est venu de manière spontanée. Je regrette énormément ce coup» Corentin Moutet

Pour «tenter ça dans un moment aussi important, il fallait vraiment être sûr de son coup», a jugé pour sa part Raphaël Collignon. «Après, ça fait partie de son jeu aussi, a-t-il relativisé. C'est quelqu'un de super fantasque, il m'a aussi fait des coups de génie tout au long du match. Mais c'est sûr que personnellement, je n'aurais jamais fait ça.»



La fin de deuxième manche a aussi été animée dans le second simple de la journée. Mené 6-3, 5-4, Rinderknech est parvenu à débreaker Bergs alors que le Belge servait pour le match (5-5), avant de prendre les commandes du set sur son propre service. Il s'est même procuré deux balles de set mais n'a pas réussi à les convertir.

La partie s'est donc décidée au tie-break, que Bergs a remporté sur sa deuxième balle de match avant d'aller célébrer son succès devant un kop belge très en voix mardi soir.

La première apparition des Bleus depuis 2019 en phase finale de la Coupe Davis a donc pris fin dès leur entrée en lice à Bologne.



