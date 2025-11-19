en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Tennis: le coup lunaire de Moutet en Coupe Davis

Vidéo: twitter

«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français

La France s'est inclinée mardi dès les quarts de finale de la Coupe Davis face à la Belgique. Une action a suscité l'incompréhension.
19.11.2025, 09:2719.11.2025, 09:28

Mardi soir peu après 21h, une dépêche de l'agence AFP nous a appris que l'équipe de France avait été battue 2-0 par la Belgique en quart de finale de la Coupe Davis. Une «douche froide pour les Bleus», selon l'envoyé spécial, qui a précisé que c'était «sans doute dans le premier simple du jour entre Corentin Moutet (35e mondial) et Raphaël Collignon (86e) que le duel avait basculé».

Mené 6-5, 15-15 dans la deuxième manche, Corentin Moutet a tenté un "tweener" (coup frappé entre les jambes) pour conclure de façon spectaculaire un point qui lui semblait acquis. Mais alors que le court lui était totalement ouvert, il a expédié la balle dans le filet. «Oh c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il fait à un moment aussi important? Hallucinant!», ont réagi en direct les commentateurs de la chaîne belge RTL.

La scène en vidéo:

Vidéo: twitter

Collignon a remporté le deuxième set quelques instants plus tard avant de gagner la partie 2-6, 7-5, 7-5. «C'est sûr que claquer la volée aurait été un choix plus judicieux à ce moment-là», a soupiré Moutet en conférence de presse.

«J'essaie de jouer de manière assez spontanée et malheureusement, c'est ça qui est venu de manière spontanée. Je regrette énormément ce coup»
Corentin Moutet

Pour «tenter ça dans un moment aussi important, il fallait vraiment être sûr de son coup», a jugé pour sa part Raphaël Collignon. «Après, ça fait partie de son jeu aussi, a-t-il relativisé. C'est quelqu'un de super fantasque, il m'a aussi fait des coups de génie tout au long du match. Mais c'est sûr que personnellement, je n'aurais jamais fait ça.»

Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»

La fin de deuxième manche a aussi été animée dans le second simple de la journée. Mené 6-3, 5-4, Rinderknech est parvenu à débreaker Bergs alors que le Belge servait pour le match (5-5), avant de prendre les commandes du set sur son propre service. Il s'est même procuré deux balles de set mais n'a pas réussi à les convertir.

La partie s'est donc décidée au tie-break, que Bergs a remporté sur sa deuxième balle de match avant d'aller célébrer son succès devant un kop belge très en voix mardi soir.

La première apparition des Bleus depuis 2019 en phase finale de la Coupe Davis a donc pris fin dès leur entrée en lice à Bologne.

(jcz/afp)

Plus d'articles sur le sport
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
de Simon Häring
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
de Yoann Graber
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
de Céline Feller
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
de Yoann Graber
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
de Yoann Graber
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
de François Schmid-Bechtel
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
de Klaus Zaugg
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
1
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
de Sven Papaux
Ronaldo est devenu un fardeau
1
Ronaldo est devenu un fardeau
de Philipp Michaelis
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
de Rainer Sommerhalder
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
de Romuald Cachod
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Ces toilettes en or valant 10 millions de dollars
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces équipes sournoises étaient prêtes à tout pour gagner
Sunderland a déplacé ses panneaux publicitaires pour gêner ses adversaires d'Arsenal, samedi. D'autres équipes ont aussi profité de jouer à la maison pour faire des manigances.
Sunderland a rusé samedi dernier contre Arsenal: craignant les longues touches des Gunners, les Black Cats ont rapproché les panneaux publicitaires de la ligne de touche, histoire d'offrir moins d'élan à leurs adversaires.
L’article