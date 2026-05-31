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La Suisse meurtrie en 2026 mérite le titre au Mondial de hockey

KEYPIX - A Swiss supporter celebrates with a cow bell during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship Semifinal game between Switzerland and Norway, at the Swiss Life Arena ice hockey st ...
Le Mondial 2026 est une source de bonheur pour les Suisses.image: Keystone
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Cette Suisse meurtrie en 2026 mérite plus que jamais le titre

La Nati de hockey deviendra-t-elle championne du monde pour la première fois de son histoire ? Les joueurs, comme le pays tout entier, meurtri depuis le début de l’année, mériteraient en tout cas des scènes de grande liesse.
31.05.2026, 18:0131.05.2026, 18:37
Adrian Bürgler

Une grande occasion se présente pour notre équipe nationale de hockey sur glace: décrocher le premier titre de champion du monde de son histoire, à domicile, devant son public. Tous les éléments sont réunis. Les conditions sont trop favorables pour ne pas en profiter.

L’équipe de Suisse est parfaitement rodée et préparée. L’effectif est presque le même que celui des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Bon nombre des joueurs étaient également de l’aventure lors des médailles d’argent remportées ces deux dernières années. En outre, les stars de la NHL sont arrivées tôt dans la préparation cette année.

Au fil du tournoi, l’entraîneur Jan Cadieux a aussi démontré qu’il savait gérer son équipe et la préparer de la bonne manière, quel que soit l’adversaire en face.

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La Nati brille grâce une caractéristique pas très Suisse

Il serait tout simplement temps que l’or finisse enfin par arriver. Après quatre finales mondiales perdues, dont les deux dernières consécutivement, cette équipe, emmenée par des titans qui approchent de la fin de leur carrière, comme Roman Josi, Nino Niederreiter ou Sven Andrighetto, mérite plus que jamais son couronnement. Mais la Suisse, en tant que pays, mérite elle aussi de connaître enfin la joie d’un sacre mondial dans une ambiance de fête populaire.

L’année 2026, en particulier son début, ne nous a pas épargnés. Le tragique incendie de Crans-Montana, celui du car postal à Chiètres, le décrochage d’une télécabine à Engelberg, ou encore, il y a quelques jours, l’attaque au couteau à la gare de Winterthour. L’âme du pays a parfois été profondément ébranlée.

Il est donc réjouissant de constater que les performances remarquables de la Nati de hockey ont suscité un enthousiasme dans tout le pays ces derniers jours. Des supporters venus de tous les cantons et de toutes les régions linguistiques se retrouvent dans et autour de l’arène pour célébrer ensemble.

La Nati de hockey a toutes les cartes pour briser la malédiction

Lorsque 10 000 personnes chantent ensemble à Zurich W. Nuss vo Bümpliz de Patent Ochsner, l’hymne suisse ou encore Tornerò du groupe I Santo California, ce sont des moments de chair de poule qui permettent d’oublier, l’espace d’un instant, les périodes plus difficiles.

Il n’arrive pas souvent que toute la Suisse soit sur la même longueur d’onde. Mais, ce dimanche, tous les Suisses pensent la même chose: nous voulons enfin célébrer l’or, nous l’avons bien mérité.

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Une attaque au couteau à la gare de Winterthour fait trois bléssés.
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