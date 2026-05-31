La Nati va devenir numéro 1 mondiale! image: Keystone

L’équipe de Suisse entre dans l’histoire avant même la finale

Les hommes de Jan Cadieux sont assurés de devenir no 1 mondiaux lors de la prochaine mise à jour du classement, quel que soit le résultat de la finale. Une première.

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Quelle que soit l'issue de la finale du Mondial dimanche contre la Finlande, la Suisse sera numéro 1 mondiale au classement de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), soit une première. Les trois finales consécutives y sont forcément pour beaucoup.

Les Helvètes détrônent les Etats-Unis, champions olympiques et champions du monde en titre, de la première place par rapport au classement de février, et dépassent en même temps le Canada, détenteur du record de titres mondiaux.

Cette ascension au sommet est le résultat de performances constantes sur plusieurs années. Le classement mondial tient compte des résultats des quatre derniers Championnats du monde ainsi que du tournoi olympique de Milan.

Il ne reste plus qu’à conclure cet excellent parcours dans la durée par un titre mondial dimanche soir en finale contre la Finlande.

(ats/roc)