variable, orageux25°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

La Nati va devenir numéro 1 mondiale pour la première fois

epa13004608 (L-R) Switzerland&#039;s Switzerland&#039;s Dean Kukan, Switzerland&#039;s Christian Marti, Switzerland&#039;s Calvin Thurkauf and Switzerland&#039;s Sven Andrighetto celebrate with Switze ...
La Nati va devenir numéro 1 mondiale!image: Keystone

L’équipe de Suisse entre dans l’histoire avant même la finale

Les hommes de Jan Cadieux sont assurés de devenir no 1 mondiaux lors de la prochaine mise à jour du classement, quel que soit le résultat de la finale. Une première.
31.05.2026, 17:1131.05.2026, 17:11

Quelle que soit l'issue de la finale du Mondial dimanche contre la Finlande, la Suisse sera numéro 1 mondiale au classement de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), soit une première. Les trois finales consécutives y sont forcément pour beaucoup.

Les Helvètes détrônent les Etats-Unis, champions olympiques et champions du monde en titre, de la première place par rapport au classement de février, et dépassent en même temps le Canada, détenteur du record de titres mondiaux.

Patrick Fischer a refusé une offre incroyable

Cette ascension au sommet est le résultat de performances constantes sur plusieurs années. Le classement mondial tient compte des résultats des quatre derniers Championnats du monde ainsi que du tournoi olympique de Milan.

Il ne reste plus qu’à conclure cet excellent parcours dans la durée par un titre mondial dimanche soir en finale contre la Finlande.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
de Etienne Wuillemin
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
de Claudia Carvalho
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
de Philipp Zurfluh
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
de Julien Caloz
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
de Alexandre Cudré
Il commet la faute la plus improbable au service
Il commet la faute la plus improbable au service
de Yoann Graber
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
de Romuald Cachod
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
de Christian bräder
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
1
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
de Yoann Graber
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
de Yoann Graber
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
de Romuald Cachod
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
1 / 7
Quatre scénarios pour la Suisse de demain
source: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
partager sur Facebookpartager sur X
Une attaque au couteau à la gare de Winterthour fait trois bléssés.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Nati a battu sa bête noire avec un porte-bonheur très spécial
La Suisse a enfin dominé la Suède (3-1), sa bête noire, jeudi en quarts de finale du Mondial de hockey. Avec l'aide de... Roger Federer, qui a eu un rôle actif.
Comme depuis le début de ce Mondial, la Suisse a été brillante jeudi soir à Zurich en quarts de finale. Elle a enfin battu sa bête noire, la Suède (3-1). Il faut dire que les hockeyeurs helvétiques ont été motivés par un porte-bonheur très particulier: Roger Federer.
L’article