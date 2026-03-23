Voici les courses que Pogacar n'a pas encore gagnées

«Pogi» ne s'est encore jamais imposé sur les pavés de Paris-Roubaix. Image: EPA

Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées

Milan-Sanremo était une des dernières épreuves qui résistaient encore au champion slovène. Voici celles qu'ils manquent encore à son palmarès.

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Quelques instants après avoir franchi la ligne en 2e position, samedi lors de Milan-San Remo, Tom Pidcock a fait cette révélation:

«Tadej m'a dit qu'il ne reviendra plus jamais sur la course maintenant qu'il a gagné»

Le Slovène changera peut-être d'avis, mais il ne serait pas étonnant qu'il délaisse la côte ligure ces prochaines saisons. D'abord parce qu'il a eu beaucoup de mal à s'y imposer et qu'il n'est pas du tout certain qu'il y parvienne encore à l'avenir. Ensuite et surtout parce que Tadej Pogacar donne l'impression d'être en mission pour devenir le plus grand coureur de tous les temps. Or il ne lui manque plus beaucoup de grandes courses pour toutes les remporter.

Huit épreuves par étapes

On le sait, Tadej Pogacar s'alignera sur les Tours de Romandie et de Suisse, deux courses qu'il n'a jamais remportées. S'il s'impose sur les deux épreuves, il ne lui manquera plus que six épreuves par étapes pour réaliser le Grand Chelem ultime en World Tour.

Les courses en question les voici: Le Tour Down Under, le Tour du Pays basque, le Tour de Pologne, le Renewi Tour, le Tour du Guangxi et, bien sûr, la Vuelta.

Toutes n'ont pas le même prestige, et il n'est pas certain que «Pogi» s'y colle sur chacune d'elles, mais il songera forcément au Tour d'Espagne un jour. La Vuelta fait d'ailleurs tout pour attirer la superstar du cyclisme mondial. La 81e édition, qui se disputera du 22 août au 13 septembre, promet un dénivelé total démentiel (58'156 m), le genre de tracé maous dont le Slovène raffole.

Le coureur le mieux payé du peloton (8 millions d'euros par an hors bonus et sponsors personnels) n'a toutefois pas évoqué le Tour d'Espagne en dévoilant son calendrier pour 2026. Normal: l'épreuve entre en concurrence avec la préparation des Mondiaux.

Un seul Monument

C'est une autre course que Tadej Pogacar rêve de remporter pour la première fois cette saison. Le dernier Monument qui lui résiste encore: Paris-Roubaix. Preuve de sa détermination, le coureur de la formation UAE Team Emirates XRG a repéré le parcours de la course en décembre puis début mars, lors de deux sorties d'entraînement de plus de 200 km chacune.

«Pogi» a été en repérage avec son coéquipier Florian Vermeersch. Image: Instagram

Rappelons que le coureur aux 11 Monuments (5 Tours de Lombardie, 3 Liège-Bastogne-Liège, 2 Tours des Flandres et 1 Milan-Sanremo) avait terminé deuxième de l'édition 2025 derrière Mathieu Van der Poel pour sa première participation. Un résultat remarquable, arraché malgré une chute et son inexpérience sur les pavés de l'Enfer du Nord. Il y a fort à parier qu'il sera encore plus fort le 12 avril prochain et que les grandes courses d'un jour figureront toutes à son tableau de chasse un jour.