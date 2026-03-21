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Cyclisme: Horrible chute sur Milan-Sanremo

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Elle bascule dans le vide: horrible chute en cyclisme

La Belge Lotte Kopecky a remporté samedi l'édition féminine de la célèbre classique marquée par une chute terrible dans la descente de la Cipressa.
21.03.2026, 16:0121.03.2026, 16:06

Le crash à haute vitesse, à 18 km de l'arrivée, a fait passer une coureuse de l'équipe Laboral Kutxa, l'Italienne Debora Silvestri, par-dessus la glissière de sécurité pour se retrouver quelques mètres plus bas sur un chemin bitumé.

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«Debora Silvestri a été victime d'une chute dans la descente de la Cipressa. Elle est consciente et en route vers l'hôpital pour y recevoir des soins. Nous fournirons plus d'informations sur son état dans les prochaines heures», a indiqué son équipe.

La Polonaise Kasia Niewiadoma, vainqueur du Tour de France en 2024, a également été impliquée et est apparue en sang, alors que la Mauricienne Kim Le Court est venue à son aide, quitte à mettre fin à sa course.

«Ma première réaction a été d'aller la voir, car ce n'était pas beau à voir. Je lui ai demandé si ça allait, elle a réagi, je crois qu'elle est tombée sur la tête, j'espère qu'elle va bien»
Kim Le Court à l'arrivée.

L'accident a eu lieu dans la descente de la Cipressa qui est avec le Poggio l'une des deux bosses mythiques des 25 derniers kilomètres de la course qui emprunte le même parcours dans le final que celle des hommes.

Kopecky (SD Worx) s'est imposée Via Roma en réglant au sprint un groupe de cinq coureuses qui, à l'initiative de Puck Pieterse, s'était détaché à un kilomètre du sommet du Poggio. La Belge de 30 ans a devancé la Suissesse Noemi Rüegg et l'Italienne Eleonora Camilla Gasparrini pour ajouter une nouvelle ligne à son formidable palmarès qui compte aussi deux titres de championne du monde, trois Tours des Flandres et un Paris-Roubaix entre autres.

(jcz/afp)

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