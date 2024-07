L'équipe du Slovène Tadej Pogacar est dotée d'un recycleur de monoxyde de carbone. image: Keystone

Pédaler plus vite grâce au monoxyde de carbone? Ce protocole inquiète

Escape Collective a révélé en plein Tour de France que les formations UAE Emirates et Visma-Lease a Bike, celles de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, ont recourt à un recycleur de monoxyde de carbone. Cet instrument est utilisé à des fins de mesures physiologiques, mais des craintes émergent.

L'article à sensation publié il y a quelques jours sur le site Escape Collective interpelle sur la route du Tour de France. Le média nous apprend que certaines équipes du World Tour font usage d'un recycleur de monoxyde de carbone. Son utilisation est récente dans le milieu, mais n'est pas nouvelle sur le plan médical et scientifique.

Cet instrument permet d'évaluer avec précision le volume sanguin et la masse totale d'hémoglobine, une protéine importante dans les sports d'endurance, puisqu'elle assure le transport de l'oxygène dans le corps. Cette masse est amenée à croître avec l'altitude et les équipes la surveillent de près lorsqu'elles se regroupent dans les hauts sommets. Des mesures sont effectuées en début et fin de rassemblement, voire en milieu de stage.

Il s'agit de comprendre le travail réalisé en hypoxie et d'optimiser les entraînements, pour disposer du plus d'hémoglobine et être ainsi davantage performant.

Les vertus des stages en altitude Sous l'effet de l'hypoxie, c'est-à-dire du manque d'oxygène, les reins sécrètent davantage d'érythropoïétine: la fameuse EPO. Cette hormone stimule la fabrication des globules rouges, contenant l'hémoglobine. On cherche alors à augmenter les stocks avant de redescendre performer à des altitudes moins élevées.

Le recycleur est utilisé par des professionnels de laboratoire au doigté expérimenté, indiquent les formations. La technique de ré-inhalation au monoxyde de carbone est appliquée sans danger pour les coureurs. Raphaël Faiss, du Centre de recherche et d'expertise des sciences antidopage de l'Université de Lausanne explique dans L'Équipe de manière imagée le rôle du monoxyde de carbone lors de la manipulation.

«On peut imaginer un grand pichet d'eau (le sang) qu'on aimerait mesurer. A vue d'oeil, c'est compliqué, donc on introduit un peu de sirop (le monoxyde de carbone). Comme on connaît la concentration du sirop avant son mélange à l'eau, on peut également le mesurer une fois le mélange réalisé. Ça permet de mesurer le tout. Donc avec l'appareil, le sportif peut respirer une dose connue et très faible de monoxyde de carbone, et comme ce gaz se fixe très bien sur l'hémoglobine, on estime qu'en quelques minutes, il fait le tour du corps. On peut donc ensuite connaître la valeur totale dans l'organisme» Raphaël Faiss dans L'Équipe

Plusieurs équipes dont UAE Emirates et Visma-Lease a bike ont confirmé utiliser un recycleur de monoxyde de carbone à des fins de mesures et dans le respect des procédures. Or Escape Collective, appuyé par différents experts, a pointé de possibles dérives.

Le Detalo Performance employé par Visma-Lease a Bike coûte 50'000 euros. image: detalo-health

L'appareil pourrait être manipulé via un autre procédé, celui consistant à inhaler directement une dose de monoxyde de carbone. Une pratique inévitablement risquée, étant donné la dangerosité de ce gaz et la répétition des inhalations. Il conviendrait de la réitérer tous les jours sur une certaine durée pour en tirer des bénéfices.

L'idée de base consiste à inhaler le gaz afin de créer une hypoxie. «On peut contraindre quelqu'un à être en hypoxie en lui balançant du monoxyde de carbone. On peut maîtriser le degré d'hypoxie qu'on impose par rapport au taux de monoxyde qu'on fait inhaler», détaille dans L'Équipe Gérard Dine, docteur en biotechnologie. Il s'agit en fait de reproduire les effets de l'altitude. Les études concernant cette technique sont encore récentes. Les protocoles restent à définir.

Escape Collective a néanmoins présenté des augmentations significatives du taux de globules rouges, de la masse d'hémoglobine et de la VO2max, tirées d'une étude allemande. Les équipes seraient au fait des résultats. Le média partage ainsi ses craintes. Il redoute un travail précis de laboratoire, consistant à optimiser, prolonger voire remplacer les bénéfices des camps en altitude. Mathieu Heijboer, Head of Performance à la Visma-Lease a Bike, a expliqué que son équipe n'usait pas son recycleur dans cette optique. Il s'inquiète malgré tout de l'utilisation qui pourrait en être faite par d'autres, mal intentionnés.

«Les problèmes de sécurité et d'éthique liés à l'inhalation d'un gaz mortel pour améliorer le taux d'hémoglobine ne nous semblent pas corrects. Nous avons délibérément choisi de ne pas utiliser cette méthode. Ces articles sont toutefois clairs. Les résultats sont explicites. Il n'y a donc pas que les équipes qui pourraient y trouver un intérêt. Ce sont tous les sportifs d'endurance» Mathieu Heijboer sur Escape Collective

Raphaël Faiss de l'Université de Lausanne juge pour sa part la méthode par inhalation inappropriée. Il tempère dans Libération les ardeurs de ceux criant déjà au scandale. «Il est beaucoup plus efficace de se placer en situation d’hypoxie en utilisant des chambres ou des masques spéciaux», assure le directeur de recherche.

Qu'en pense Tadej Pogacar? Interrogé en conférence de presse au sujet du recycleur de monoxyde de carbone utilisé par son équipe, le Slovène a d'abord botté en touche mardi, pointe Libération. «Je ne sais pas ce que c’est. Je pense d'abord à ce qui sort du pot d’échappement d’une voiture», a timidement concédé le coureur. Sa réponse était plus détaillée le lendemain: «C'est un appareil pour tester comment le corps réagit à l’altitude. On souffle dans un ballon pendant une minute pour un test qu’on doit faire à deux semaines d’intervalle. J’ai seulement effectué la première partie car pour la deuxième, la fille qui devait venir était absente. Ce n’est pas comme si on respirait ça tous les jours».

Le site cyclisme-dopage.com estime néanmoins que les équipes pourraient avoir intérêt à utiliser le monoxyde de carbone au sein d'un protocole plus large. Le pharmarcien Marc Kluszczynski, responsable de la rubrique «Front du dopage» du magazine Sport & Vie, explique qu'après la «cure d'inhalations», réalisée avant une échéance sportive, les formations pourraient chercher à éliminer les résidus de monoxyde de carbone avant une étape. Il conviendrait alors de faire disparaître l'hémoglobine chargée en CO, en respirant de l'oxygène hyperbare. Ceci demande tout de même un caisson pressurisé (les formats individuels se sont démocratisés ces dernières années), beaucoup de temps et une logistique implacable.

L'élimination du monoxyde de carbone provoquerait d'après Kluszczynski ce que l'on appelle un gain marginal. Il y a en revanche selon lui des avantages à s'adonner à l'oxygénothérapie hyperbare à chaque étape. Cette pratique favoriserait la dissolution de l'oxygène dans le plasma, l'hémoglobine étant alors saturée. Il pourrait être consommé durant l'étape. «Il y a une quantité maximale d’O2 liée à l'hémoglobine qui ne peut pas être dépassée», précise Revue Médicale Suisse. «La quantité d’O2 dissous dans le plasma est directement proportionnelle à la pression barométrique et n’est pas sujette à limitation», lit-on ensuite. L'Agence mondiale antidopage (AMA) juge toutefois l'oxygène hyperbare inefficace et autorise ce procédé depuis 2010.

Il y a désormais une zone d'ombre liée aux inhalations au monoxyde de carbone. Que cette méthode soit utilisée ou non, ou que certains aient songé à l'employer, la pratique reste légale, ou du moins n'est pas interdite. Elle pourrait s'assimiler à l'utilisation des chambres hypoxiques, admises par l'Agence mondiale antidopage.

Mais le caractère dangereux du CO (deux coureurs de l'équipe Uno-X ont récemment été intoxiqués suite à une session de karting) et les aspects éthiques de cette méthode dérangent considérablement. Le média Escape Collective estime que le procédé entre en contradiction avec les règles de l'agence concernant la manipulation artificielle du sang. Il rappelle enfin que l'inhalation de xénon favorise la sécrétion naturelle d’érythropoïétine. Cette technique a été prohibée il y a désormais dix ans après le scandale de Sotchi. Il en sera peut-être de même pour le monoxyde de carbone.