Les Jeux pour sportifs dopés réjouissent des scientifiques

Un homme d'affaires australien veut organiser en 2025 un méga-événement sportif où le dopage sera autorisé. Après le tollé, des voix beaucoup moins critiques voient des avantages à une telle compétition.

Rainer Sommerhalder / ch media

L'indignation dans le monde du sport a été gigantesque. Lorsque l'investisseur et homme d'affaires australien Aron D'Souza a présenté en 2023 son idée d'Enhanced Games – les «Jeux améliorés» –, les organisations antidopage, les fédérations sportives et le corps médical sont tous montés aux barricades. Et pour cause: le dopage sera officiellement autorisé lors de ces Enhanced Games.

Mais depuis, de plus en plus de scientifiques ont donné leur avis sur ces Jeux pour le moins particuliers. Et certains y voient des aspects positifs.

Un laboratoire et un suivi médical

Les Enhanced Games se positionnent délibérément et de manière provocatrice comme un contre-projet aux Jeux olympiques, qu'ils qualifient de «corrompus».

Les participants sont libres d'utiliser les moyens qu'ils souhaitent pour améliorer leurs performances. Il n'y aura pas de tests antidopage.

Celui qui battra un record du monde sera récompensé par un prix d'un million de dollars.

Aron D'Souza a lancé un projet insolite avec ses Enhanced Games.

«L'excellence mérite d'être récompensée», a déclaré D'Souza, qui vit à Londres. Les cinq sports au programme sont l'athlétisme, la natation, la gymnastique, les arts martiaux et l'haltérophilie. Les organisateurs affirment même que l'absence de tests antidopage rend les compétitions «plus équitables».

D'anciens participants aux Jeux olympiques ont déjà manifesté leur intérêt et de puissants investisseurs issus de l'économie veulent soutenir financièrement l'événement, comme le milliardaire américain libertaire et cofondateur de PayPal, Peter Thiel. Selon Aron D'Souza, de nombreux sportifs qui étaient en lice à Paris cet été souhaitent également participer aux Enhanced Games.

Les organisateurs voient leurs Jeux comme un laboratoire pour le développement de l'être humain au moyen de méthodes médicales et scientifiques.

Le dopage contrôlé est-il préférable à la triche dans l'ombre? Image: Shutterstock

Au cours des derniers mois, plusieurs articles scientifiques ont été publiés, qui posent un nouveau regard – nettement moins accusateur – sur ces «Jeux pour dopés». Le Britannique Andrew Richardson écrit que l'idée d'explorer des possibilités dans le domaine de l'amélioration des performances humaines est fondamentalement intéressante. Tout comme de savoir si les records existants peuvent être améliorés de manière significative.

Richardson estime toutefois que les organisateurs ont l'obligation d'en faire beaucoup plus pour garantir la santé des athlètes. Pour l'instant, pour prévenir les éventuels problèmes de santé, ils veulent soumettre tous les participants à différents tests médicaux tels que des dépistages, des tests sanguins et des électrocardiogrammes et les surveiller. Ainsi, les risques d'effets néfastes sur la santé dus à la prise de produits dopants seraient réduits.

Mais le scientifique britannique affirme qu'il faut en faire davantage. Il demande ainsi que des tests soient effectués sur les substances ingérées afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas de produits contrefaits ou dangereux.

Il préconise aussi que les participants soient conseillés avant l'événement et que la consommation de produits dopants soit limitée par athlète. «Personne ne veut voir des athlètes hospitalisés ou, dans le pire des cas, mourir à cause de la prise de ces médicaments», écrit-il dans son travail.

Coexistence et baisse des risques pour la santé

L'exemplarité des sportifs est également un thème débattu. Dans quelle mesure les athlètes qui se dopent incitent-ils les jeunes à consommer des anabolisants, par exemple? Sur ce point, Richardson est favorable à cette compétition sans test antidopage:

«Encourager les sportifs à révéler qu'ils ont amélioré leurs aptitudes et à rompre le silence leur offre la possibilité de faire partie d'une communauté qui ne les culpabilise pas d'avoir pris ces produits.»

Un homme peut-il courir encore plus vite qu'Usain Bolt – recordman du 100 mètres – grâce au dopage? Image: keystone

Luke Thomas Joseph Cox, scientifique gallois, conclut, lui, «qu'à l'instar de la division du bodybuilding en disciplines testée et non testée, cet événement pourrait coexister avec les Jeux olympiques, car ils incarnent chacun des idéaux et des identités différents».

Le jugement d'April Henning, une sociologue écossaise du sport, est encore plus radical. Pour elle, les Enhanced Games renversent toute la logique de la lutte contre le dopage. Ce qui n'est, selon elle, pas un problème. Dans son analyse sur ces jeux où le dopage est autorisé, elle observe:

«Un risque majeur pour les athlètes qui prennent des substances améliorant leurs performances est la lutte antidopage elle-même. La suppression de ce système antidopage peut déjà avoir un grand effet de réduction des dommages.»

Henning souligne que le dopage est stigmatisé, s'étant vu attribuer une valeur morale négative. L'Ecossaise enchaîne:

«Le dopage est assimilé à la tricherie, au manque de fair-play et au mauvais esprit sportif. L'antidopage est devenu une idéologie dans de nombreux pays. Pour ne pas se faire repérer, les sportifs font de gros efforts, plus risqués notamment pour leur santé.»

Selon elle, la suppression des tests ou des sanctions permettrait aux sportifs d'obtenir un soutien légal pour les méthodes les plus efficaces et les moins risquées d'amélioration des performances. La recherche a également montré «que le dopage dans le sport de haut niveau n'est peut-être pas aussi nocif qu'on le craignait», ajoute la sociologue.

Des figures influentes du sport outrées

On peut facilement comprendre que les institutions sportives adoptent une toute autre position. Le Comité international olympique (CIO) a qualifié les Enhanced Games de «blague» et de compétition «injuste». L'Agence mondiale antidopage (Wada) a, elle, parlé de «concept dangereux et irresponsable». Elle développe:

«Les athlètes servent de modèles et nous pensons que cet événement enverrait un mauvais signal aux jeunes du monde entier»

Le CIO et son président, Thomas Bach, ne sont pas du tout fans des Enhanced Games. Image: keystone

Interrogé par CNN, Grigori Rodtchenkov, médecin réfugié aux États-Unis et ancien chef du programme de dopage russe, s'est lui aussi offusqué face aux Enhanced Games:

«C'est un danger pour la santé et le sport. L'événement pourrait causer des dommages extrêmes à la jeune génération d'athlètes qui croient à tort à ce concept»

Travis Tygart, le boss de l'agence antidopage américaine, est également outré par ce projet, qu'il qualifie de «spectacle de clown dangereux. Vraiment personne ne veut que nos enfants grandissent en consommant des produits dopants de manière débridée dans le sport, même si certains profiteurs pensent le contraire».

Jusqu'à présent, le lancement des Enhanced Games ressemble surtout à un énorme show de relations publiques. Il est très peu probable que la première édition, prévue dans la seconde moitié de 2025, ait vraiment lieu.

Certes, les organisateurs affirment que les négociations pour déterminer le lieu de la compétition sont bien avancées. Plusieurs villes du monde entier auraient fait part de leur intérêt. Mais sur le site web de l'événement, on attend des nouvelles depuis des mois. A part l'idée, tout reste extrêmement vague.

