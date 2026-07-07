La Suisse est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde! image: Keystone

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La Nati arrache sa qualification pour les quarts aux tirs au but

72 ans plus tard, la Suisse retrouve les quarts de finale de la Coupe du monde. Elle a éliminé la Colombie aux tirs au but au terme d'un match fermé et irrespirable (0-0, 4-3 tab), mardi à Vancouver, et affrontera l'Argentine de Lionel Messi au tour suivant.

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