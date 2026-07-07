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La Nati arrache sa qualification pour les quarts aux tirs au but

Switzerland&#039;s Granit Xhaka (10) reacts after scoring duringpenalty shootout during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, ...
La Suisse est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde!image: Keystone
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La Nati arrache sa qualification pour les quarts aux tirs au but

72 ans plus tard, la Suisse retrouve les quarts de finale de la Coupe du monde. Elle a éliminé la Colombie aux tirs au but au terme d'un match fermé et irrespirable (0-0, 4-3 tab), mardi à Vancouver, et affrontera l'Argentine de Lionel Messi au tour suivant.
07.07.2026, 20:1708.07.2026, 01:00

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Vers les règles des commentaires..
C'est quoi, cette bière suisse dans la collection de ce fan du Mondial?
Le Britannique Gus Hully s'amuse à collectionner une bière de chaque pays qualifié avant de la déboucher au fil des éliminations. Pour ce Mondial 2026, une bouteille estampillée suisse a attiré notre attention.
Son nom est Gus Hully et il aime la bière. Ce britannique repéré par la BBC, s'est lancé un challenge à chaque édition de la Coupe du monde ou de l'Euro: il se dégote une bière appartenant à chaque pays participant. Une fois que celui-ci est éliminé, il se permet enfin de goûter la mousse. Il réitère cette tradition depuis l'Euro 2016, et le fait également pour l'Eurovision.
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