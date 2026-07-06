«Méprisable», «indigne»: Mbappé sort du silence

Kylian Mbappé a jugé «méprisable» et «indigne de sa fonction» la sénatrice paraguayenne qui a tenu des propos racistes à son encontre. Ceci après la défaite (1-0) du Paraguay contre la France en 8e de finale du Mondial.

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La sénatrice Celeste Amarilla a violemment attaqué la superstar des Bleus après la défaite de son pays face à la France en 8e de finale au terme d'une partie âpre, émaillée de nombreuses fautes et d'actes d'antijeu de la part des Paraguayens. Les Tricolores ont fini par l'emporter grâce à un penalty de Kylian Mbappé en seconde période.

«Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés» La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla sur X

«Un Camerounais issu de la colonisation, s'efforçant désespérément de passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l'image de toute son équipe; ils n'ont même pas réussi à marquer un but, ils ont gagné grâce à un coup de chance...», a-t-elle poursuivi dans une autre publication.

«Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction, a déclaré le capitaine de l'équipe de France dans un message sur X lundi soir. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition».

«Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette Coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays» Kylian Mbappé

«Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde», a-t-il ajouté.

La ministre des Sports Marina Ferrari avait été la première à réagir lundi en France, se disant «scandalisée»: «La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques racistes dont Kylian Mbappé a été la cible. Ces propos sont abjects, indignes et d'autant plus inacceptables qu'ils émanent d'une responsable politique. Face au racisme, nous ne resterons pas silencieux.

La Fédération française de football (FFF) a de son côté dénoncé dans un communiqué des propos «abjects et inacceptables», indiquant procéder «à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire». (sda/ats/afp)