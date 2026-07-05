Si une image résume bien le match de la nuit chez les internautes, c'est celle-ci.

On vous a déniché les meilleurs mèmes de France-Paraguay

Le match France-Paraguay restera comme le plus rugueux de cette Coupe du monde. Les internautes se sont déchaînés après ce scandale et c'est très quali.

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C'est peu dire que le match France-Paraguay fait parler sur les réseaux sociaux. Les réactions sont unanimes pour condamner non seulement l'attitude anti-sportive de l'équipe latino-américaine, mais également la façon dont l'arbitre a été conciliant.

Sur les réseaux sociaux, c'est toutefois le ton de l'humour qui l'emporte. Et grâce notamment à l'intelligence artificielle, les internautes ont fait preuve de créativité.

Dictateur Mbappé «Mobutu», le surnom de Mbappé qui fait fureur

Il y a ceux qui ont décrit ce match où les coups ont plu. «Rugby», «football américain», «catch»... et même MMA, les descriptions peu flatteuses sont légions.

«Le Paraguay ne veut pas le ballon mais la personne qui a le ballon » Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FBOY (@fboy)

L'escalade, selon cet internaute.

Encore une pour l'arbitre...

«POV, vous êtes un arbitre en train de regarder le Paraguay jouer sale avec la France» Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barclays Heritage (@footballerz.1)

Plusieurs internautes se sont rappelé du film Shaolin Soccer.

🇫🇷-🇵🇾 Vidéo: watson

Comment certains on vu ce match Vidéo: twitter

Et parmi nos préférés, les animations façon manga réalisées grâce à l'intelligence artificielle. Les animés mettent en scène «Dictateur Mbappé» et son aura de dingue.

Mbappésama a tenu bon.

Attention chef-d'oeuvre Vidéo: twitter

Le moment du pénalty a également inspiré les internautes.

Mais au final, tout cela n'a pas suffi.

(joe)