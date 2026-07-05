On vous a déniché les meilleurs mèmes de France-Paraguay
C'est peu dire que le match France-Paraguay fait parler sur les réseaux sociaux. Les réactions sont unanimes pour condamner non seulement l'attitude anti-sportive de l'équipe latino-américaine, mais également la façon dont l'arbitre a été conciliant.
Un internaute résume les fautes non sifflées contre la France
Sur les réseaux sociaux, c'est toutefois le ton de l'humour qui l'emporte. Et grâce notamment à l'intelligence artificielle, les internautes ont fait preuve de créativité.
Ce supporter paraguayen a-t-il porté malheur à son équipe?
Il y a ceux qui ont décrit ce match où les coups ont plu. «Rugby», «football américain», «catch»... et même MMA, les descriptions peu flatteuses sont légions.
Résumé de France Paraguay #WorldCup #WorldCup2026 #france #paraguay #mbappé pic.twitter.com/6apWqem1W9— NinjaNeews (@NinjaNeews) July 5, 2026
«Le Paraguay ne veut pas le ballon mais la personne qui a le ballon »
L'escalade, selon cet internaute.
Encore une pour l'arbitre...
«POV, vous êtes un arbitre en train de regarder le Paraguay jouer sale avec la France»
Plusieurs internautes se sont rappelé du film Shaolin Soccer.
🇫🇷-🇵🇾
Comment certains on vu ce match
Et parmi nos préférés, les animations façon manga réalisées grâce à l'intelligence artificielle. Les animés mettent en scène «Dictateur Mbappé» et son aura de dingue.
@footlore.official What do you think about this match ? 😂 #Anime #football #worldcup #fyp ♬ son original - FootLore
Mbappésama a tenu bon.
Attention chef-d'oeuvre
Le moment du pénalty a également inspiré les internautes.
Mais au final, tout cela n'a pas suffi.
(joe)