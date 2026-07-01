Les Etats-Unis iront-ils au bout de leur rêve dans ce Mondial à domicile? image: watson

La Nasa promet une action insolite si les Etats-Unis sont champions

La célèbre agence spatiale américaine marquera le coup avec une démarche insolite, en cas de sacre de la «Team USA» dans cette Coupe du Monde.

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«Allez l'équipe USA, faites ce qu'il faut!»: le patron de la Nasa a encouragé mardi les joueurs américains de football du Mondial 2026, leur promettant d'envoyer un ballon de la Coupe du monde sur la Lune en cas de victoire.

A l'occasion du tournoi, qui se déroule en partie aux Etats-Unis ainsi qu'au Mexique et au Canada, l'agence spatiale américaine a déjà envoyé un ballon de la Fifa dans la Station spatiale internationale (ISS).

Les Etats-Unis ont fini premiers de leur groupe, malgré une défaite (3-2) dans le dernier match de poule contre la Turquie. image: Keystone

Mais en cas de triomphe des Américains, la Nasa marquerait le coup en envoyant un autre ballon bien plus loin, sur la Lune, a déclaré Jared Isaacman, administrateur de l'agence lors d'un événement mardi.

Le ballon devrait être acheminé au milieu d'instruments scientifiques par un robot dans le cadre du plan des Etats-Unis de construction dans les années à venir d'une base à la surface lunaire.

«C'est plutôt léger et je pense qu'on arrivera à s'en sortir avec ce volume, donc tout dépend de l'équipe nationale masculine» de football, a acquiescé Carlos Garcia-Galan, responsable de la Nasa pour la base lunaire.

Et de lancer aux concernés:

«Alors bonne chance!»

Malgré leur statut d'hôtes, les Etats-Unis ne font toutefois pas figure de favoris dans ce tournoi. Après avoir terminé premiers de leur groupe, ils défieront la Bosnie-Herzégovine ce jeudi (2h, heure suisse), à San Francisco, en 16es de finale.

(ats/yog)