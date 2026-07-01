faible pluie19°
DE | FR
burger
Sport
Espace

Coupe du monde 2026: la Nasa veut envoyer un ballon sur la lune

Les Etats-Unis iront-ils au bout de leur rêve dans ce Mondial à domicile?
Les Etats-Unis iront-ils au bout de leur rêve dans ce Mondial à domicile? image: watson

La Nasa promet une action insolite si les Etats-Unis sont champions

La célèbre agence spatiale américaine marquera le coup avec une démarche insolite, en cas de sacre de la «Team USA» dans cette Coupe du Monde.
01.07.2026, 08:5801.07.2026, 08:58

«Allez l'équipe USA, faites ce qu'il faut!»: le patron de la Nasa a encouragé mardi les joueurs américains de football du Mondial 2026, leur promettant d'envoyer un ballon de la Coupe du monde sur la Lune en cas de victoire.

A l'occasion du tournoi, qui se déroule en partie aux Etats-Unis ainsi qu'au Mexique et au Canada, l'agence spatiale américaine a déjà envoyé un ballon de la Fifa dans la Station spatiale internationale (ISS).

epa13065462 United States of America forward Timothy Weah and midfielder Giovanni Reyna steal the ball from Turkey midfielder Oguz Ayd?n in the first half of the FIFA World Cup 2026 group stage match ...
Les Etats-Unis ont fini premiers de leur groupe, malgré une défaite (3-2) dans le dernier match de poule contre la Turquie.image: Keystone

Mais en cas de triomphe des Américains, la Nasa marquerait le coup en envoyant un autre ballon bien plus loin, sur la Lune, a déclaré Jared Isaacman, administrateur de l'agence lors d'un événement mardi.

Le ballon devrait être acheminé au milieu d'instruments scientifiques par un robot dans le cadre du plan des Etats-Unis de construction dans les années à venir d'une base à la surface lunaire.

«C'est plutôt léger et je pense qu'on arrivera à s'en sortir avec ce volume, donc tout dépend de l'équipe nationale masculine» de football, a acquiescé Carlos Garcia-Galan, responsable de la Nasa pour la base lunaire.

Les Etats-Unis ont recruté des chiots pour gagner le Mondial

Et de lancer aux concernés:

«Alors bonne chance!»

Malgré leur statut d'hôtes, les Etats-Unis ne font toutefois pas figure de favoris dans ce tournoi. Après avoir terminé premiers de leur groupe, ils défieront la Bosnie-Herzégovine ce jeudi (2h, heure suisse), à San Francisco, en 16es de finale.

(ats/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Des fans paraguayens ratent le but de la victoire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le sélectionneur de l'Equateur jette l'éponge
Sebastian Beccacece a démissionné après la défaite en 16es de finale du Mondial contre le Mexique (2-0), ce mercredi.
L'Equateur doit trouver un nouveau sélectionneur pour son équipe nationale. Sebastian Beccacece a démissionné dans la foulée de la défaite 2-0 face au Mexique en 16es de finale du Mondial.
L’article