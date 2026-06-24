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Mondial 2026: deux fans payés pour regarder tous les matchs

Austin Franklin (right) and Kevin Akoto watch a 2026 World Cup match between Portugal and Uzbekistan from their transparent cube in Times Square in New York, on June 23, 2026. The pair being paid $50, ...
Austin Franklin (premier plan) et Kevin Akoto sont payés pour regarder tous les matchs du Mondial.Image: AFP

Deux fans sont grassement payés pour regarder chaque match du Mondial

Deux jeunes hommes ont décroché le job de rêve de tout fan de football: être payés pour regarder à la TV tous les matchs de la Coupe du monde. Rencontre.
24.06.2026, 06:5224.06.2026, 06:52

Un job d'été en or: deux jeunes Américains sont payés 50 000 dollars pour regarder les 104 matchs du Mondial 2026 sous les yeux des passants depuis un studio vitré en plein cœur de Times Square, à New York.

Austin Franklin, 29 ans, et Kevin Akoto, 26 ans, ont été embauchés par l'un des diffuseurs américains du tournoi, Fox, parmi des milliers de fans ayant soumis leur candidature en vidéo.

Austin Franklin (right) and Kevin Akoto watch a 2026 World Cup match between Portugal and Uzbekistan from their transparent cube in Times Square in New York, on June 23, 2026. The pair being paid $50, ...
Kevin Akoto (à gauche) et Austin Franklin, dans leur cube vitré new-yorkais. Image: AFP

Pour endosser ce rôle de «spectateur en chef», ce dernier a démissionné et rompu avec la personne qui partageait sa vie. Il assure:

«L'employeur l'a bien pris, l'autre un peu moins, mais ça va»

Malgré leur emploi du temps chargé, les deux hommes assurent ne pas se lasser des journées passées ensemble sur des canapés devant deux grands écrans de télévision, avec sous leurs pieds un tapis en gazon synthétique et aux murs les écharpes des équipes en lice.

«Il y a une certaine énergie autour d'une Coupe du monde organisée dans ton pays», remarque Austin Franklin, originaire de l'Etat du Massachusetts (nord-est). «Et qui sait, on verra ce que les Etats-Unis peuvent faire», ajoute-t-il avec optimisme.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 16: People look on as Austin Franklin and Kevin Akoto, FOX One Chief World Cup Watchers, watch the Senegal versus France World Cup match in Times Square on June 16, 2026 in N ...
Le cube vu de l'extérieur, dans lequel Austin Franklin et Kevin Akoto regardent toutes les rencontres de ce Mondial 2026.Image: afp

«Je suis assez négatif», rebondit Kevin Akoto. «C'est agréable de côtoyer quelqu'un de positif, qui est un peu différent de toi, qui peut apporter cette énergie», poursuit le supporter venu de Floride (sud-est).

Il admet:

«Evidemment, certains matchs sont des purges»

«Mais il y a aussi des rencontres très excitantes», à l'instar de la victoire du Portugal sur le modeste Ouzbékistan (5-0) mardi, qui a vu Cristiano Ronaldo marquer ses deux premiers buts dans la compétition.

Commentaire
Je regarde les matchs à la télé américaine et c’est une horreur

Pour l'occasion, le très impliqué «spectateur en chef» avait revêtu une casquette aux couleurs de la Seleçao et assemblé un set Lego à l'effigie de «CR7».

Leur travail, effectué sous les yeux des milliers de supporters qui se donnent rendez-vous à Times Square, leur a déjà offert des moments mémorables, comme quand une foule de Brésiliens s'est massée autour d'eux. «Un super moment» et un souvenir qu'Austin Franklin pense «garder pour le restant de (sa) vie».

(afp/svp)

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