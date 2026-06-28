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Mondial 2026: une journaliste américaine fâche les fans bosniens

Une journaliste américaine fâche les supporters bosniens

En marge du match Etats-Unis–Bosnie-Herzégovine, une journaliste américaine a provoqué la colère de nombreux supporters avec un commentaire inapproprié sur le prochain adversaire de Team USA. Face à l’indignation, elle a présenté ses excuses.
28.06.2026, 16:0528.06.2026, 16:05
Nikolai Stübner / t-online
Un article de
t-online

La journaliste Abigail Velez, du média américain ABC7 à Los Angeles, a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux après des propos tenus au sujet de la Bosnie-Herzégovine. En direct à l’antenne, elle avait affirmé ne pas être capable de situer le pays sur une carte, ce qui avait indigné les supporters des Dragons.

«Dans ma tentative maladroite d’apporter un peu de légèreté dans le cadre de la Coupe du monde, je suis allée trop loin et j’ai tenu en direct une remarque irréfléchie, maladroite et inappropriée», a écrit la journaliste sur Instagram. «Je présente mes excuses à la population bosnienne et à l’équipe nationale de football de Bosnie.»

Voici les affiches et le calendrier des 16es de finale

Lors d’une Coupe du monde, il ne s’agit pas seulement de compétition sportive, mais aussi de «rassembler des communautés du monde entier», a-t-elle ajouté. «Mes propos n’étaient pas en accord avec cet esprit.»

Lors de la retransmission, Velez avait déclaré: «Une chose à propos de la Bosnie: je ne serais même pas capable de la situer sur une carte. Je n’ai aucune idée de l’endroit où se trouve ce pays et je n’ai pas non plus envie de le savoir. Parce que l’équipe des Etats-Unis est de retour, plus forte que jamais».

«Préparez-vous, la Bosnie, parce que vous n’allez pas aimer ça!»

Les Etats-Unis affronteront la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, jeudi matin à 2h, heure suisse, dans la région de San Francisco.

(t-online/roc)

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