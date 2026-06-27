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Voici les affiches et le calendrier des 16es de finale

Voici les affiches et le calendrier des 16es de finale

On connaît déjà la plupart des équipes qualifiées et de nombreuses affiches du tournoi. On récapitule tout, jour après jour.
27.06.2026, 08:4627.06.2026, 09:23
Julien Caloz
Julien Caloz

La Coupe du monde s'apprête à entrer dans sa phase décisive. Il ne reste en effet plus que six matchs de groupe à disputer dans la nuit de samedi à dimanche (heure suisse). Ensuite, place aux 16es de finale, dont on connaît déjà de nombreuses affiches. Voici le tableau avec les dates et horaires suisses.

Dimanche 28 juin:

La phase à élimination directe s'ouvre avec un match entre le Canada, qui a terminé 2e du groupe de la Suisse, et l'Afrique du Sud.

  • 21h: Canada - Afrique du Sud à Inglewood
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Lundi 29 juin:

Le lendemain, place au premier choc des 16es de finale: un duel entre le Brésil et le Japon. La Seleção devra se méfier des «Samouraïs bleus», qui ont battu la Tunisie (4-0) et neutralisé deux équipes européennes, les Pays-Bas (2-2) et la Suède (1-1). Plus tard dans la soirée, l'Allemagne s'avancera en grande favorite face au Paraguay.

  • 19h: Brésil - Japon à Houston
  • 22h30: Allemagne - Paraguay à Foxborough

Mardi 30 juin:

Trois matchs sont au programme. Il faudra d'abord se lever tôt (ou se coucher tard) pour voir le match Pays-Bas - Maroc, puisque les deux équipes s'affronteront à 3h du matin. En fin de journée, la Côte d'Ivoire défiera la Norvège et ses stars laissées au repos face à la France. Les Bleus, justement, seront opposés à la Suède à 23h.

  • 3h: Pays-Bas - Maroc à Monterrey
  • 19h: Côte d'Ivoire - Norvège à Arlington
  • 23h: France - Suède à East Rutherford
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Mercredi 1er juillet:

Plusieurs inconnues entourent cette journée. C'est simple: on ne connaît aucune des trois affiches au menu. On sait simplement que le Mexique se produira pendant la nuit (3h) à domicile et qu'en soirée, c'est une Belgique revigorée par son carton face à la Nouvelle-Zélande qui sera sur le terrain. Voici toutefois les confrontations attendues à l'heure actuelle:

  • 3h: Mexique - Equateur à Mexico
  • 18h: Angleterre - Senegal à Atlanta
  • 22h: Belgique - Corée du Sud à Seattle

Jeudi 2 juillet:

Deux rencontres au menu de ce jeudi: à 2h du matin, les Etats-Unis reçoivent la Bosnie-Herzégovine dans leur stade de Santa Clara en Californie. C'est la première fois que la sélection bosnienne atteint la phase à élimination directe pour sa deuxième participation dans le tournoi. En soirée, c'est l'Espagne qui se produira face à un adversaire à déterminer (le 2e du groupe J) entre l'Autriche et l'Algérie, qui s'affrontent ce week-end. Actuellement, ce sont les Autrichiens qui occupent la 2e place.

  • 2h: Etats-Unis - Bosnie-Herzégovine à Santa Clara
  • 21h: Espagne - Autriche à Inglewood
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Vendredi 3 juillet:

Toronto reçoit dès 1h du matin un duel entre deux équipes dont on ne connaît pas encore l'identité: le 2e du groupe K face au 2e du groupe L. Puis la Nati entrera en scène à 5h du matin, vraisemblablement face à un 3e du groupe (l'Iran est la mieux placée samedi matin). A 20h, place au match entre l'Australie et l'Egypte. Les affiches selon la situation actuelle:

  • 1h: Portugal - Ghana à Toronto
  • 5h: Suisse - Iran à Vancouver
  • 20h: Australie - Egypte à Arlington

Samedi 4 juillet:

Les 16es de finale se termineront dans une semaine avec deux matchs au programme. La première affiche est déjà connue: le surprenant Cap-Vert se mesurera à l'Argentine de Lionel Messi à minuit. Toujours dans la nuit mais un peu plus tard (3h30), le premier du groupe K affrontera le 3e des groupes D/E/I/J/L. Voici les affiches si l'on se tient aux classements actuels des groupes:

  • Minuit: Argentine - Cap-Vert à Miami
  • 3h30: Colombie - Croatie à Kansas City

Si la Nati se qualifie pour les 8es, elle défiera le vainqueur de Colombie-Croatie. Et si on se projette encore plus loin dans le tournoi, on pourrait tout à fait imaginer un quart de finale face à l'Argentine, puis une demi face au Brésil ou à l'Angleterre avant une finale contre la France, l'Espagne ou l'Allemagne. Mais ce scénario reste hautement hypothétique: il y a déjà eu quelques surprises depuis le début du tournoi et ce n'est sans doute pas fini.

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