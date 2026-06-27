Voici les affiches et le calendrier des 16es de finale
La Coupe du monde s'apprête à entrer dans sa phase décisive. Il ne reste en effet plus que six matchs de groupe à disputer dans la nuit de samedi à dimanche (heure suisse). Ensuite, place aux 16es de finale, dont on connaît déjà de nombreuses affiches. Voici le tableau avec les dates et horaires suisses.
Dimanche 28 juin:
La phase à élimination directe s'ouvre avec un match entre le Canada, qui a terminé 2e du groupe de la Suisse, et l'Afrique du Sud.
- 21h: Canada - Afrique du Sud à Inglewood
Lundi 29 juin:
Le lendemain, place au premier choc des 16es de finale: un duel entre le Brésil et le Japon. La Seleção devra se méfier des «Samouraïs bleus», qui ont battu la Tunisie (4-0) et neutralisé deux équipes européennes, les Pays-Bas (2-2) et la Suède (1-1). Plus tard dans la soirée, l'Allemagne s'avancera en grande favorite face au Paraguay.
- 19h: Brésil - Japon à Houston
- 22h30: Allemagne - Paraguay à Foxborough
Mardi 30 juin:
Trois matchs sont au programme. Il faudra d'abord se lever tôt (ou se coucher tard) pour voir le match Pays-Bas - Maroc, puisque les deux équipes s'affronteront à 3h du matin. En fin de journée, la Côte d'Ivoire défiera la Norvège et ses stars laissées au repos face à la France. Les Bleus, justement, seront opposés à la Suède à 23h.
- 3h: Pays-Bas - Maroc à Monterrey
- 19h: Côte d'Ivoire - Norvège à Arlington
- 23h: France - Suède à East Rutherford
Mercredi 1er juillet:
Plusieurs inconnues entourent cette journée. C'est simple: on ne connaît aucune des trois affiches au menu. On sait simplement que le Mexique se produira pendant la nuit (3h) à domicile et qu'en soirée, c'est une Belgique revigorée par son carton face à la Nouvelle-Zélande qui sera sur le terrain. Voici toutefois les confrontations attendues à l'heure actuelle:
- 3h: Mexique - Equateur à Mexico
- 18h: Angleterre - Senegal à Atlanta
- 22h: Belgique - Corée du Sud à Seattle
Jeudi 2 juillet:
Deux rencontres au menu de ce jeudi: à 2h du matin, les Etats-Unis reçoivent la Bosnie-Herzégovine dans leur stade de Santa Clara en Californie. C'est la première fois que la sélection bosnienne atteint la phase à élimination directe pour sa deuxième participation dans le tournoi. En soirée, c'est l'Espagne qui se produira face à un adversaire à déterminer (le 2e du groupe J) entre l'Autriche et l'Algérie, qui s'affrontent ce week-end. Actuellement, ce sont les Autrichiens qui occupent la 2e place.
- 2h: Etats-Unis - Bosnie-Herzégovine à Santa Clara
- 21h: Espagne - Autriche à Inglewood
Vendredi 3 juillet:
Toronto reçoit dès 1h du matin un duel entre deux équipes dont on ne connaît pas encore l'identité: le 2e du groupe K face au 2e du groupe L. Puis la Nati entrera en scène à 5h du matin, vraisemblablement face à un 3e du groupe (l'Iran est la mieux placée samedi matin). A 20h, place au match entre l'Australie et l'Egypte. Les affiches selon la situation actuelle:
- 1h: Portugal - Ghana à Toronto
- 5h: Suisse - Iran à Vancouver
- 20h: Australie - Egypte à Arlington
Samedi 4 juillet:
Les 16es de finale se termineront dans une semaine avec deux matchs au programme. La première affiche est déjà connue: le surprenant Cap-Vert se mesurera à l'Argentine de Lionel Messi à minuit. Toujours dans la nuit mais un peu plus tard (3h30), le premier du groupe K affrontera le 3e des groupes D/E/I/J/L. Voici les affiches si l'on se tient aux classements actuels des groupes:
- Minuit: Argentine - Cap-Vert à Miami
- 3h30: Colombie - Croatie à Kansas City
Si la Nati se qualifie pour les 8es, elle défiera le vainqueur de Colombie-Croatie. Et si on se projette encore plus loin dans le tournoi, on pourrait tout à fait imaginer un quart de finale face à l'Argentine, puis une demi face au Brésil ou à l'Angleterre avant une finale contre la France, l'Espagne ou l'Allemagne. Mais ce scénario reste hautement hypothétique: il y a déjà eu quelques surprises depuis le début du tournoi et ce n'est sans doute pas fini.