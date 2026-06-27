beau temps19°
DE | FR
burger
Sport
Football

L'Argentine de Messi aura un adversaire inattendu en 16e

epa13068103 Cape Verde players celebrate with fans after qualifying for the knockout stage following a 0-0 draw in the FIFA World Cup 2026 group stage match between Cape Verde and Saudi Arabia in Hous ...
Le Cap-Vert est incroyable depuis le début du Mondial. Keystone

L'Argentine de Messi aura un adversaire inattendu en 16e

L'Albiceleste défiera le Cap-Vert, le 3 juillet à Miami. Ces épatants débutants ont neutralisé l'Arabie saoudite (0-0) et terminé leur phase de groupe invaincus, à la surprise générale.
27.06.2026, 06:0727.06.2026, 06:07
Jeremy TALBOT / afp

Les «Requins bleus» du petit archipel de l'Afrique de l'ouest, novices en Coupe du monde, sont sortis vivants d'un groupe H très relevé, en prenant une deuxième place sur laquelle peu de leurs supporters auraient parié. Ils s'intercalent entre les champions d'Europe espagnols (1ers, 7 points), qu'ils ont contrarié au tout début du tournoi (0-0), et l'Uruguay de Marcelo Bielsa (3e, 2 pts), qu'ils ont aussi regardé dans les yeux (2-2), et qu'ils devancent finalement d'un petit point.

Ils sont allés décrocher ce dernier dans la nuit de Houston, ils ont bondi d'impatience en attendant la fin d'Espagne-Uruguay (1-0), avant d'exploser finalement de joie, sur la pelouse, en écrasant quelques larmes d'émotions.

epa13039653 Goalkeeper Vozinha of Cape Verde waves the national flag of Cape Verde after the FIFA World Cup 2026 group stage match Spain vs Cabo Verde, in Atlanta, USA, 15 June 2026. EPA/RONALD WITTEK
Le portier Vozinha est l'un des héros du Cap-Vert.Keystone

Pendant plus de 90 minutes, ils ont pris le dessus sur des Saoudiens peu mordants, pourtant favoris d'une rencontre qu'ils devaient gagner pour repousser le spectre de l'élimination. L'équipe figurant au-delà du 60e rang au classement Fifa a montré le plus d'envie et le plus d'allant offensif, et de loin, notamment durant une seconde période où elle s'est offerte plusieurs occasions franches.

Le Cap-Vert à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Il y a eu notamment ce face-à-face remporté par le gardien saoudien Mohamed Alowais devant Laros Duarte au bout d'une contre-attaque déroulée à vitesse grand V par les Cap-Verdiens (74e). L'ancienne colonie portugaise, devenue indépendante en 1975, n'a pas marqué ni gagné, mais l'essentiel est ailleurs: elle s'est offerte un seizième de finale de rêve contre l'Argentine, le 3 juillet à Miami.

En Floride, ce sera une drôle de confrontation entre les expérimentés champions du monde en titre, guidés par leur capitaine étoilé Lionel Messi, et une équipe novice dans la compétition, composée de joueurs majoritairement inconnus du grand public.

Voici les plus beaux buts de Messi en Coupe du monde

En attendant, le capitaine Ryan Mendes et le gardien Vozinha (40 ans), sorti de l'anonymat après sa performance majuscule contre l'Espagne, ont mis en musique le slogan qu'une de leurs supportrices avait inscrit sur un bout de carton, à Houston:

«Small islands, big dreams»
Des petites îles aux grands rêves
Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Qui est Kaytranada, le DJ qui va transformer Pully en dancefloor?
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce détail sur le maillot du 4e arbitre est un coup de génie
Pendant cette Coupe du monde, lors des changements de joueurs, un petit détail d'une marque devient très visible. On vous raconte ce joli coup marketing.
En amont d'une Coupe du monde, les équipes marketing des sponsors enchaînent les meetings en sueur. Elles doivent rivaliser d'imagination pour attirer votre attention.
L’article