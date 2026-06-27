Le Cap-Vert est incroyable depuis le début du Mondial. Keystone

L'Argentine de Messi aura un adversaire inattendu en 16e

L'Albiceleste défiera le Cap-Vert, le 3 juillet à Miami. Ces épatants débutants ont neutralisé l'Arabie saoudite (0-0) et terminé leur phase de groupe invaincus, à la surprise générale.

Jeremy TALBOT / afp

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Les «Requins bleus» du petit archipel de l'Afrique de l'ouest, novices en Coupe du monde, sont sortis vivants d'un groupe H très relevé, en prenant une deuxième place sur laquelle peu de leurs supporters auraient parié. Ils s'intercalent entre les champions d'Europe espagnols (1ers, 7 points), qu'ils ont contrarié au tout début du tournoi (0-0), et l'Uruguay de Marcelo Bielsa (3e, 2 pts), qu'ils ont aussi regardé dans les yeux (2-2), et qu'ils devancent finalement d'un petit point.

Ils sont allés décrocher ce dernier dans la nuit de Houston, ils ont bondi d'impatience en attendant la fin d'Espagne-Uruguay (1-0), avant d'exploser finalement de joie, sur la pelouse, en écrasant quelques larmes d'émotions.

Le portier Vozinha est l'un des héros du Cap-Vert. Keystone

Pendant plus de 90 minutes, ils ont pris le dessus sur des Saoudiens peu mordants, pourtant favoris d'une rencontre qu'ils devaient gagner pour repousser le spectre de l'élimination. L'équipe figurant au-delà du 60e rang au classement Fifa a montré le plus d'envie et le plus d'allant offensif, et de loin, notamment durant une seconde période où elle s'est offerte plusieurs occasions franches.

Il y a eu notamment ce face-à-face remporté par le gardien saoudien Mohamed Alowais devant Laros Duarte au bout d'une contre-attaque déroulée à vitesse grand V par les Cap-Verdiens (74e). L'ancienne colonie portugaise, devenue indépendante en 1975, n'a pas marqué ni gagné, mais l'essentiel est ailleurs: elle s'est offerte un seizième de finale de rêve contre l'Argentine, le 3 juillet à Miami.

En Floride, ce sera une drôle de confrontation entre les expérimentés champions du monde en titre, guidés par leur capitaine étoilé Lionel Messi, et une équipe novice dans la compétition, composée de joueurs majoritairement inconnus du grand public.

En attendant, le capitaine Ryan Mendes et le gardien Vozinha (40 ans), sorti de l'anonymat après sa performance majuscule contre l'Espagne, ont mis en musique le slogan qu'une de leurs supportrices avait inscrit sur un bout de carton, à Houston: