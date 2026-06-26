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La Bosnie-Herzégovine connaît son adversaire en 16e de finale

epa13062032 Players of Bosnia and Herzegovina celebrate with their supporters after winning the FIFA World Cup 2026 group stage match Bosnia and Herzegovina against Qatar, in Seattle, Washington, USA, ...
La joie des joueurs de Bosnie-Herzégovine après leur qualification.Keystone

La Bosnie-Herzégovine connaît son adversaire en 16e de finale

Les hommes de Sergej Barbarez défieront les Etats-Unis, malgré la défaite du pays co-organisateur face à la Turquie jeudi. Dans l'autre rencontre du groupe, le Paraguay et l'Australie (0-0) n'ont pas su se départager jeudi.
26.06.2026, 06:1826.06.2026, 06:18

Si les Etats-Unis, déjà assurés de remporter ce groupe D, et la Turquie, éliminée, n'avaient plus rien à jouer, la rencontre entre le Paraguay et l'Australie faisait office de «finale» pour la deuxième place. C'est finalement une rencontre sans rythme qu'ont proposé les deux équipes, se contentant de se partager les points.

Troisièmes derrière les «Socceroos» en raison d'une moins bonne différence de buts, les Paraguayens n'ont pas vraiment montré une volonté d'inverser la situation. Malgré leur domination territoriale, les Australiens se sont heurtés à une «Albirroja» ne prenant aucun risque et jouant avant tout pour assurer un match nul qui convient à tout le monde. L'Australie reste donc deuxième, alors que le Paraguay devra attendre les résultats à venir pour confirmer sa place parmi les huit meilleurs troisièmes.

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Dans un match qui comptait «pour du beurre», les Etats-Unis et la Turquie ont pour leur part offert plus de spectacle. L'occasion également pour Mauricio Pochettino, le sélectionneur de «Team USA», d'effectuer neuf changements dans son onze de départ. Auston Trusty est l'un des hommes en ayant profité. Le latéral gauche du Celtic Glasgow a ouvert le score dès la 3e sur corner, inscrivant son premier but avec sa sélection.

Malgré cette entame manquée, la Turquie a rapidement réagi pour sauver l'honneur. Arda Güler a égalisé (10e), permettant à son équipe d'enfin inscrire son premier but dans ce Mondial, avant qu'Orkun Kökçü ne donne l'avantage aux siens (31e). Après 62 tirs sans marquer lors de leurs deux premiers matches, les Turcs ont trouvé la faille sur leurs deux premières tentatives contre les «USA». Un but de Kaan Ayhan dans les arrêts de jeu a finalement permis à la Turquie de repartir avec une maigre consolation.

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Pays hôte, les Etats-Unis partiront favoris contre la Bosnie en 16e de finale mercredi à Santa Clara (jeudi 2h00 en Suisse). L'Australie affrontera le deuxième du groupe G (l'Iran pour l'instant).

(jcz/ats)

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