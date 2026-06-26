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Les gagnants et les perdants de la Nati après trois matchs

epa13061956 Swiss players react after winning the FIFA World Cup 2026 group stage match Switzerland against Canada, in Vancouver, Canada, 24 June 2026. EPA/BOB FRID
L'équipe de Suisse a terminé en tête de son groupe.Keystone

Les gagnants et les perdants de la Nati après trois matchs

Avec une nouvelle star épatante, des leaders sur courant alternatif et des talents bloqués sur le banc, l'équipe de Suisse a atteint son premier objectif à la Coupe du monde: se qualifier pour les 16es de finale. Zoom sur les gagnants et les perdants de la phase de groupes.
26.06.2026, 08:5226.06.2026, 08:52
Lucien Willemin, San Diego

Ils ont marqué des points

Impossible de ne pas commencer par l'évidence Johan Manzambi. Le Genevois de 20 ans s'est révélé aux yeux du monde dès son entrée en jeu contre la Bosnie (4-1) en marquant un doublé. Titularisé par Murat Yakin mercredi au Canada, il a confirmé toutes ces promesses avec une passe décisive et un troisième but. Aucun Suisse n'avait atteint un tel total dans un Mondial depuis Xherdan Shaqiri en 2014.

Premier buteur helvétique (sur penalty) lors du match nul inaugural contre le Qatar (1-1), Breel Embolo a aussi marqué des points dans cette phase de groupes. Certes, le Bâlois fait toujours preuve d'un certain déchet dans le dernier geste, mais son précieux jeu dos au but, d'où il a délivré deux caviars, le rend indispensable.

Il milite pour que son club recrute la nouvelle star de la Nati

Le cas Ruben Vargas est plus nuancé, même si l'ailier de Séville affiche un bilan remarquable de deux buts et une passe décisive. Contre le Qatar, il a livré une performance décevante, tout comme lors de la première mi-temps à Vancouver. Mais contrairement à Dan Ndoye, le Lucernois a fait trembler les filets, et il sera difficile à déloger.

Irréguliers mais intouchables

Inamovible duo au milieu du terrain, Granit Xhaka et Remo Freuler peuvent encore monter en puissance. C'est surtout le cas du capitaine, qui a encore été neutralisé par les Canadiens après avoir retrouvé de sa superbe lors du deuxième match.

L'appréciation est légèrement meilleure pour les deux défenseurs centraux, Manuel Akanji et Nico Elvedi, globalement rassurants mais parfois pris de court, comme sur le (très joli) but du Canada. Sur le côté gauche, Ricardo Rodriguez fait le job et n'est pas inquiété par Miro Muheim, blessé depuis son autogoal contre le Qatar.

La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde

Quant au gardien Gregor Kobel, il n'a pas commis de grossière erreur malgré un jeu au pied perfectible. Solide quand il le fallait, le successeur de Yann Sommer est encore à la recherche d'un «clean sheet» pour son premier grand tournoi en tant que titulaire.

Leur place est en danger

Alors qu'il abordait ce Mondial en pleine confiance et avec le statut de menace offensive numéro 1, Dan Ndoye sort fragilisé de ces trois matches. Incapable de concrétiser ses nombreuses occasions, il a été relégué sur le banc pour la première fois de l'année avec la Suisse. Murat Yakin a justifié ce choix par une «petite fatigue musculaire» ressentie par le Vaudois. Peut-être s'agissait-il de le préserver en vue du 16e de finale que la Suisse aurait pu jouer dimanche. Mais le sélectionneur semble surtout ne pas vouloir l'aligner en même temps que Vargas, Manzambi et Embolo. L'un des quatre risque d'en faire les frais, et pour l'instant, c'est Dan Ndoye.

Silvan Widmer peut aussi s'inquiéter. Critiqué pour n'avoir sélectionné qu'un seul latéral droit de métier, Yakin a testé deux autres joueurs à ce poste: Denis Zakaria et Luca Jaquez. Bien malin celui qui devinera lequel le sélectionneur choisira pour le 16e de finale.

Et si Christian Constantin payait le salaire de Murat Yakin?

En grande forme lors de la préparation, Michel Aebischer a lui aussi perdu des plumes ces derniers jours. Ce n'est qu'après que le Fribourgeois a quitté le terrain à Los Angeles que la Suisse a percé la défense bosnienne, et il n'a joué qu'une vingtaine de minutes mercredi.

Ils doivent patienter

Son talent est incontestable, mais Ardon Jashari est figé au banc tant que Remo Freuler est performant. «C'est difficile, car il s'entraîne très fort, mais l'équilibre est garanti avec Remo et Granit», explique Yakin. Le milieu défensif de l'AC Milan a joué cinq petites minutes face au Qatar et n'était pas tout blanc sur l'égalisation. Difficile, dans ces conditions, de le voir bousculer la hiérarchie.

Le sélectionneur jure également considérer Noah Okafor comme une option viable. Il a assuré avoir pardonné l'attaquant bâlois, qui s'était publiquement plaint, en novembre dernier, de n'être plus appelé. Blessé lors du rassemblement de mars, gêné lors de la préparation, Okafor n'est pas encore apparu dans cette Coupe du monde, alors qu'il sort d'un printemps convaincant avec Leeds (6 buts en Premier League). A l'Euro 2024, il n'avait pas su contenir sa frustration de ne pas jouer, ce qui avait détérioré sa relation avec le sélectionneur.

Ce choix de Murat Yakin interroge

Mercredi, même Christian Fassnacht et Cédric Itten sont entrés en jeu. «Après le but canadien, j'ai préféré miser sur des joueurs expérimentés», s'est justifié Yakin. Noah Okafor saura-t-il entendre l'argument?

(jcz/ats)

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Les Norvégiens ont contaminé la planète
Au départ, ce n'était qu'une célébration de supporters. Puis elle a contaminé Times Square, les tribunes, les écoles, les maisons de retraite et même des fans d'autres sélections. Avant leur match face aux Bleus, plongeons ensemble dans la folle épidémie de rame norvégienne.
Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement en train de vous promener à New York. Quand soudain, une cinquantaine de personnes se mettent à ramer dans le vide en hurlant, avec un enthousiasme parfaitement assumé.
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