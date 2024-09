Le FC Sion étrangement mis en lumière...à l'US Open

Scène improbable à New York. Un célèbre rappeur a assisté aux demi-finales masculines du Grand Chelem américain en portant un haut de training du club valaisan. On l'aperçoit sur une vidéo publiée par le tournoi.

Il y avait du beau monde à New York pour suivre vendredi la demi-finale 100% américaine de l'US Open entre Taylor Fritz et Frances Tiafoe. Parmi les stars présentes dans les travées de l'Arthur Ashe Stadium: le rappeur Travis Scott aux 12 millions de followers. Et, surprise, il portait le haut de training du FC Sion. Rappelons que Scott a prouvé à maintes reprises sa crédibilité mode.

Faut-il y voir un lien avec le récent déplacement de Barthélémy Constantin – directeur sportif du club – aux Etats-Unis? Pas sûr! Etant donné que cet équipement ne date pas de cette saison et que l'on aperçoit dessus l'ancien logo du club, il faut peut-être y voir un lien avec Mario Balotelli, star mondiale du foot et attaquant du FC Sion lors de la saison 2022/2023.

Ce haut de training porté par Travis Scott offre quoi qu'il en soit un immense coup de projecteur au club de Christian Constantin. Les faits et gestes du rappeur ont été scrutés durant le match et le compte officiel de l'US Open a partagé une vidéo dans laquelle on voit l'ancien compagnon de l'influenceuse Kylie Jenner réagir à un point. Elle a déjà été vue par plus de 80'000 personnes.

Scott n'est pas le seul à faire le buzz dans les tribunes du stade depuis le début du tournoi. L'acteur et comédien Kevin Hart, 44 ans, a fait rire les internautes pour sa façon si spéciale de suivre les rencontres. L'homme se dandine, ce qui lui a valu une comparaison avec Roger Federer, dont l'attitude est toujours aussi classe et a été relevée par Frances Tiafoe après l'un de ses matchs: «Sérieusement, qu’est‐ce qu’il se passe avec ce mec? Il a la même allure dans sa tenue que lorsqu’il jouait: cheveux impeccables, pas de sueur, vêtements parfaitement repassés».

