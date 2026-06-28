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CdM: la Nati affrontera l'Algérie après un ultime rebondissement

Switzerland&#039;s Johan Manzambi celebrates with teammate Breel Embolo after scoring the second goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada at the BC Place stadium i ...
Breel Embolo et ses coéquipiers savent désormais qui ils affronteront.image: Keystone

La Nati connaît enfin son adversaire après un ultime rebondissement

L'équipe de Suisse défiera l'Algérie en 16es de finale et non l'Iran, comme cela était pourtant attendu avant l’ultime journée.
28.06.2026, 05:5928.06.2026, 06:14
Romuald Cachod

Sur le papier, l'équipe de Suisse avait plus de 90% de chances d'affronter l'Iran, selon la situation avant la dernière journée de la phase de groupes. Le portail de modélisation klinkt chiffrait cette probabilité à 90,8%, tandis que The Athletic l'estimait à 92%.

Cependant, ces chiffres ne voulaient rien dire tant le scénario dans lequel l'Iran pouvait être éliminé était plausible: il fallait pour cela que la Croatie batte le Ghana, que la RD Congo s'impose face à l'Ouzbékistan et que l'Algérie fasse match nul contre l'Autriche.

Voici les affiches et le calendrier des 16es de finale

Et c'est exactement ce qu'il s'est passé: les Croates ont gagné 2-1 face au Ghanéens grâce à des buts de Susic et Vlasic, la RD Congo a dominé l'Ouzbékistan 3-1, tandis que l'Algérie et l'Autriche se sont quittés sur un match nul renversant.

Les Fennecs ont pris l’avantage 3-2 dans le temps additionnel grâce à Riyad Mahrez, avant que les Autrichiens n’égalisent dans la foulée sur la toute dernière action. Un scénario fou qui qualifie les deux équipes. L’Autriche termine deuxième de son groupe et défiera l’Espagne en 16es de finale, tandis que l’Algérie de l'ancien sélectionneur Vladimir Petkovic prend la troisième place et affrontera la Suisse. La partie aura lieu vendredi à 5h du matin.

Ce choix de Murat Yakin interroge

Tout cela signifie que l'Iran termine neuvième meilleur troisième et donc premier non-qualifié pour les 16es, avec trois points et une différence de buts nulle. Une situation qui, dans bien des éditions, lui aurait permis de poursuivre l'aventure.

Si la Nati passe l'obstacle algérien, elle défiera le vainqueur de Colombie-Ghana en huitièmes. Autant dire que le chemin vers les quarts de finale, où l'attendrait alors le champion du monde en titre, l'Argentine, apparaît particulièrement dégagé.

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L'équipe de France a peut-être un point faible
Les Bleus impressionnent depuis le début de la Coupe du monde. Mais il y a un secteur dans lequel ils éprouvent quelques difficultés.
On ne peut qu'éprouver une certaine compassion pour les défenseurs appelés à affronter l'attaque française. Rien qu'à la lecture de la feuille de match, les jambes peuvent commencer à trembler: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué. Et lorsque ces quatre-là baissent de rythme ou que Didier Deschamps décide de faire tourner, la relève est tout aussi impressionnante: Rayan Cherki, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta ou encore Maghnes Akliouche. Peu de sélections peuvent se permettre de laisser autant de talents sur le banc.
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