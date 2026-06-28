Breel Embolo et ses coéquipiers savent désormais qui ils affronteront. image: Keystone

La Nati connaît enfin son adversaire après un ultime rebondissement

L'équipe de Suisse défiera l'Algérie en 16es de finale et non l'Iran, comme cela était pourtant attendu avant l’ultime journée.

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Sur le papier, l'équipe de Suisse avait plus de 90% de chances d'affronter l'Iran, selon la situation avant la dernière journée de la phase de groupes. Le portail de modélisation klinkt chiffrait cette probabilité à 90,8%, tandis que The Athletic l'estimait à 92%.

Cependant, ces chiffres ne voulaient rien dire tant le scénario dans lequel l'Iran pouvait être éliminé était plausible: il fallait pour cela que la Croatie batte le Ghana, que la RD Congo s'impose face à l'Ouzbékistan et que l'Algérie fasse match nul contre l'Autriche.

Et c'est exactement ce qu'il s'est passé: les Croates ont gagné 2-1 face au Ghanéens grâce à des buts de Susic et Vlasic, la RD Congo a dominé l'Ouzbékistan 3-1, tandis que l'Algérie et l'Autriche se sont quittés sur un match nul renversant.

Les Fennecs ont pris l’avantage 3-2 dans le temps additionnel grâce à Riyad Mahrez, avant que les Autrichiens n’égalisent dans la foulée sur la toute dernière action. Un scénario fou qui qualifie les deux équipes. L’Autriche termine deuxième de son groupe et défiera l’Espagne en 16es de finale, tandis que l’Algérie de l'ancien sélectionneur Vladimir Petkovic prend la troisième place et affrontera la Suisse. La partie aura lieu vendredi à 5h du matin.

Tout cela signifie que l'Iran termine neuvième meilleur troisième et donc premier non-qualifié pour les 16es, avec trois points et une différence de buts nulle. Une situation qui, dans bien des éditions, lui aurait permis de poursuivre l'aventure.

Si la Nati passe l'obstacle algérien, elle défiera le vainqueur de Colombie-Ghana en huitièmes. Autant dire que le chemin vers les quarts de finale, où l'attendrait alors le champion du monde en titre, l'Argentine, apparaît particulièrement dégagé.