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Mauvaise nouvelle pour les fans de Lionel Messi

An Argentina supporter takes a selfie with a cutout with the likeness of Argentina&#039;s Lionel Messi during a rally ahead of the team&#039;s World Cup Group J soccer match against Jordan, Friday, Ju ...
Les supporters de Lionel Messi sont nombreux aux Etats-Unis.Keystone

Mauvaise nouvelle pour les fans de Lionel Messi

Ceux qui voulaient mettre leur réveil tôt dimanche matin pour voir l'attaquant argentin à l'oeuvre vont pouvoir repousser l'heure du lever.
27.06.2026, 12:0427.06.2026, 12:04

Lionel Messi, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, sera remplaçant lors du dernier match de l'Argentine dans le groupe J du Mondial 2026 face à la Jordanie. Une rencontre qui se dispute dimanche matin (4h, heure suisse) et qui ne revêt aucun enjeu pour l'Albiceleste, déjà assurée de terminer en tête de son groupe.

C'est le sélectionneur argentin Lionel Scaloni qui a annoncé vendredi que son meilleur joueur ne débutera pas la rencontre. Mais il a toutefois donné une note d'espoir à toutes celles et ceux qui veulent voir le prodige à l'oeuvre: «Leo sera sur le banc (...) et il entrera en cours de match», a déclaré Scaloni en conférence de presse au stade d'Arlington, près de Dallas, où se disputera la rencontre.

Voici les affiches et le calendrier des 16es de finale

La présence de Messi, 39 ans, était la grande incertitude pesant sur l'Albiceleste, qui sait déjà qu'elle affrontera le surprenant Cap-Vert en 16e de finale. Un match qui se jouera à minuit le 4 juillet à Miami, où Lionel Messi évolue toute la saison dans le championnat nord-américain avec son équipe de l'Inter Miami.

L'ex-artificier du FC Barcelone et du PSG a marqué les cinq buts argentins lors des victoires contre l'Algérie (3-0) et l'Autriche (2-0). Avec désormais 18 réalisations au total en Coupe du monde, il a détrôné l'Allemand Miroslav Klose, précédent détenteur du record avec 16 réalisations.

(jcz/ats/afp)

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