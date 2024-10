Kylian Mbappé vit une période compliquée en équipe de France. image: keystone/shutterstock

Le comportement de Mbappé scandalise la France

Kylian Mbappé est forfait pour les deux prochains matchs des Bleus, mais il a joué avec le Real Madrid samedi. Une situation qui interroge et énerve les fans.

Une partie des Français s'est réveillée avec la gueule de bois dimanche matin, un arrière-goût amer dans la bouche. Cette sensation n'est pas uniquement due aux excès de la nuit, mais aussi à un sentiment d'abandon. De trahison, même. De l'un des héros de la nation: Kylian Mbappé.

La superstar est forfait pour les deux prochains matchs de la France en Ligue des nations, jeudi contre Israël à Budapest et lundi en Belgique. La raison? Une blessure à la cuisse gauche – subie le 24 septembre – dont le Tricolore ne s'est pas encore totalement remis. Juste avant de donner sa liste jeudi passé, le sélectionneur Didier Deschamps s'est entretenu avec Mbappé, histoire de faire le point sur la santé du joueur et décider, ainsi, de le sélectionner ou non.

Mbappé ne portera pas le maillot tricolore cette semaine. Image: keystone

Selon L'Equipe, l'attaquant du Real Madrid – qui venait d'effectuer son retour en jouant 35 minutes en Ligue des champions contre Lille mercredi – a fait savoir qu'il ne se sentait pas suffisamment apte pour honorer sa sélection et qu'il avait besoin de repos. Une requête entendue par le sélectionneur français, qui a affirmé qu'il n'était «pas là pour prendre des risques».

Ce même Didier Deschamps a dû se frotter les yeux vendredi soir quand il a vu que Kylian Mbappé était retenu dans l'effectif du Real Madrid pour le match de Liga samedi face à Villarreal. Et il s'est peut-être même décollé les paupières samedi quand son attaquant-vedette, pourtant (auto)annoncé mal en point, a disputé 70 minutes en tant que titulaire lors de la victoire des Madrilènes (2-0).

Kylian Mbappé a joué 70 minutes contre Villarreal samedi. Image: keystone

Comment expliquer pareille incohérence? «On peut voir dans cette anomalie un énième symptôme de la préséance accordée par les joueurs à leur club plutôt qu’à leur sélection», avance Le Monde.

De son côté, L'Equipe rappelle que le Real Madrid «continue de pousser régulièrement certains de ses joueurs à se faire porter pâles pour les fenêtres internationales, et les sélectionneurs osent rarement s'opposer à lui». Et le calendrier très chargé des Merengues a de quoi renforcer cette tendance. Le club madrilène avait, par exemple, interdit à ses joueurs – dont Mbappé – de disputer les Jeux olympiques cet été.

Mauvais timing et désamour

Le quotidien sportif souligne aussi:

«De tout temps, des joueurs cadres de l'équipe de France se sont fait déclarer indisponibles pour des matchs amicaux, en pleine saison, pour souffler en pensant à plus tard» L'Equipe

Dans le cas de Kylian Mbappé, le timing pose problème: s'il voulait donner l'impression à Didier Deschamps et aux fans des Bleus d'avoir besoin de souffler, il n'aurait pas dû jouer ce match samedi contre Villarreal. Avec une communication plus subtile (mais hypocrite), on aurait pu imaginer Mbappé quand même débarquer en équipe de France cette semaine et avouer, seulement dès ce moment, qu'il ressentait toujours une gêne à la cuisse et qu'il avait, par conséquent, besoin de repos.

Et puis, la Ligue des nations, même si elle est moins importante que les éliminatoires pour les grands tournois, n'est plus une compétition amicale. Ce forfait de Kylian Mbappé pour des matchs à enjeu, donc, a de quoi accentuer la colère des supporters des Bleus. Sur le web, ils sont beaucoup à réclamer le retrait du brassard de capitaine à Mbappé, voire même son éviction de l'équipe de France. Florilège de commentaires:

«Deschamps "découvre" ce que tout le monde sait depuis longtemps: Mbappé est un égoïste... Comment a-t-il pu lui donner le brassard au lieu de Griezmann?»

«Du foutage de gueule, pas digne d'un capitaine!»

«Ça commence à friser l’irrespect, Mbappé décide t-il des matchs qu’il veut jouer? Exemple désastreux pour un pseudo capitaine»

«Honteux! Il faut un vrai capitaine à l’équipe de France»

«Ça confirme que le gars n'est pas fiable, pas un leader et ne mérite pas le brassard»

«Il commençait à me décevoir sur le terrain et maintenant aussi en dehors. Nous pouvons faire sans lui, ne nous en privons pas»

Cette épisode renforce le désamour actuel d'une partie du public français pour son prodige, qui sort d'un Euro raté à titre individuel puis d'une première prestation décevante en Ligue des nations contre l'Italie (défaite 3-1).