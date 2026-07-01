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Coupe du monde 2026: l'Espagne a des soucis avec ses ailiers

Entre la blessure de Nico Williams (à gauche) et le retour de convalescence de Lamine Yamal, les ailiers espagnols ne sont pas dans les meilleures dispositions.
Entre la blessure de Nico Williams (à gauche) et le retour de convalescence de Lamine Yamal, les ailiers espagnols ne sont pas dans les meilleures dispositions. image: watson

L'Espagne a un grand problème avant son 16e de finale

Entre blessures et méforme, la Roja ne pourra pas beaucoup compter sur ses ailiers – l'un de ses points forts – ce jeudi (21h, heure suisse) contre l'Autriche, au Mondial.
01.07.2026, 16:0901.07.2026, 16:09
Alice LEFEBVRE

Avec les blessures de Nico Williams et Yéremi Pino et la forme oscillante de Lamine Yamal, l'Espagne s'inquiète pour ses ailes au moment de retrouver les matchs couperets de la Coupe du monde, une phase où elle n'a pas remporté le moindre duel depuis son titre mondial en 2010.

«Nous commençons à être justes», alors «si nous devons jouer sans ailiers, nous jouerons sans ailiers, il faudra proposer d'autres options sur le plan du jeu», a reconnu le sélectionneur Luis De La Fuente vendredi à Guadalajara (Mexique) après le pénible succès (1-0) face à l'Uruguay.

epa13054720 Nico Williams of Spain in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Spain against Saudi Arabia, in Atlanta, USA, 21 June 2026. EPA/RONALD WITTEK
Nico Williams va manquer à l'Espagne en 16e de finale. image: Keystone

Ses mots illustrent le problème majeur auquel est confrontée la Roja, qui a terminé en tête de son groupe sans vraiment impressionner jusque-là mais en étant solide défensivement avec 0 but encaissé.

Au-delà du niveau de jeu des champions d'Europe en titre, les inquiétudes portent sur la forme physique de leurs ailiers, et en particulier des deux flèches Lamine Yamal et Nico Williams qui étaient attendues pour porter l'attaque comme lors de l'Euro il y a deux ans.

Mais après les trois premiers matchs de ce Mondial, rien n'y ressemble. Le prodige Lamine Yamal revient progressivement d'une blessure à la cuisse gauche qui l'a éloigné des terrains depuis le 22 avril.

epa13068112 Lamine Yamal of Spain controls the ball during the FIFA World Cup 2026 group stage match Uruguay against Spain in Guadalajara, Mexico, 26 June 2026. EPA/FRANCISCO GUASCO
Lamine Yamal n'est pas encore en pleine forme. image: Keystone

Après avoir joué une vingtaine de minutes face au Cap-Vert (0-0), le Barcelonais a été aligné 45 minutes contre l'Arabie saoudite (4-0) et a fait un bien fou à la Roja. Buteur, il a libéré offensivement ses coéquipiers contre un adversaire très faible défensivement.

Vendredi contre l'Uruguay (1-0) pendant 75 minutes, l'attaquant de bientôt 19 ans a semblé a été moins vif dans les un contre un, se heurtant à une défense plus en place et plus agressive que la précédente. Son match donne l'impression qu'il a encore besoin de monter en puissance pour revenir à 100%, alors que son remplaçant Yéremi Pino s'est blessé vendredi.

«Les examens radiologiques effectués ont écarté toute fracture»: il souffre d'une «entorse acromio-claviculaire», selon un communiqué de la fédération espagnole (RFEF), ne précisant pas quand il pourra rejouer. A droite, Ferran Torres n'est pas dans la meilleure période et a encore manqué une grosse occasion face à l'Uruguay (87e). La Roja a des soucis à se faire aussi de l'autre côté, dans le couloir gauche.

epa13064363 Spain&#039;s striker Yeremi Pino reacts ahead of a training session of the Spanish national soccer team at the FIFA World Cup 2026 in Zapopan, Mexico, 25 June 206. EPA/Alex Cruz
Yéremi Pino est actuellement blessé. Image: keystone

L'autre flèche et ami de Lamine Yamal, Nico Williams, est de nouveau freiné par une blessure musculaire, cette fois à l'adducteur droit, a indiqué samedi la RFEF. L'attaquant de 23 ans, qui a aussi souffert d'une pubalgie cette saison, s'est blessé il y a un mois aux ischios-jambiers et a manqué la fin de la saison avec l'Athletic Bilbao.

Après avoir joué 3 minutes pour l'entrée en lice de l'Espagne, puis 30 minutes dimanche et 14 minutes vendredi, Nico Williams a «ressenti une gêne», selon son sélectionneur, après un tacle de Nicolas de la Cruz. «Aujourd'hui est l'un des pires jours de ma vie», a-t-il regretté sur ses réseaux sociaux, mais «l'histoire n'est pas terminée, à bientôt le plus vite possible dans cette Coupe du monde».

Les blessures de Pino et Williams sont «de gravité modérée et leur évolution déterminera leur disponibilité», a indiqué la RFEF, mais il est déjà admis qu'ils soient absents pour les 16es de finale jeudi à Los Angeles. En plus, l'autre ailier gauche, Victor Munoz, qui vient de signer à Liverpool, est aussi gêné musculairement depuis une dizaine de jours.

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Les chants des Américains font hurler le reste du monde

Pour combler ces absences, De La Fuente a déjà essayé plusieurs solutions, qui n'ont pas vraiment convaincu jusque-là. C'est Alex Baena, titulaire et seul buteur vendredi, qui a donc eu le plus de temps de jeu à ce poste depuis le début du tournoi mais il s'est montré beaucoup moins percutant que Williams. La solution pourrait donc venir des milieux Gavi et Dani Olmo pour faire face à l'hécatombe de blessures. Et donc possiblement jouer sans ailier.

(afp/yog)

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