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Mourinho pleure la disparition de Silvino Louro

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José Mourinho a craqué

L'entraîneur de Benfica n'a pas pu contenir son émotion lors de la minute de silence qui a précédé le match contre Vitória de Guimarães samedi.
23.03.2026, 09:3423.03.2026, 12:34

José Mourinho est apparu très touché lors de l'hommage que Benfica a rendu à Silvino lors d'une minute de silence organisée samedi. Décédé jeudi à l'âge de 67 ans, l'homme avait passé plus de huit ans dans les cages du club lisboète, remportant quatre titres de champion et trois coupes.

José Mourinho et Silvino se connaissaient très bien. Ils ont collaboré pendant plus de quinze ans, le premier comme entraîneur principal, le second comme entraîneur des gardiens. De Porto à Chelsea, en passant par l'Inter Milan, le Real Madrid et Manchester United, le duo portugais a connu le succès à chaque étape de son parcours, empilant titres de Ligue des champions, championnats nationaux et coupes.

Manchester United Football Club technical coach Silvino Louro, left, and manager Jose Mourinho watch their squad as they train at Barry University in Miami Shores, Fla. on Monday, July 30, 2018. Takin ...
Silvino et Mourinho à Manchester en 2018. Image: Tribune News Service

Vendredi déjà, Mourinho avait rendu un hommage poignant à son fidèle compagnon de route dans une publication Instagram empreinte d’émotion.

«Aujourd’hui je pleure, mais je retrouverai le sourire. Je rirai beaucoup, en pensant à toi, en racontant ton histoire et en me souvenant de chaque instant»

Il a également ajouté: «Dans la famille Mourinho, tu es aimé et tu continueras de vivre. Avant chaque match, j’entendrai encore ta voix me dire: “Frère, tout se passera bien.”» L’entraîneur a conclu son message par une formule intime:

«Repose en paix, mon petit»

Sur le terrain, l’émotion n’a pas empêché l'équipe de José Mourinho d'être compétitive. Face au Vitória Guimarães, Benfica s'est imposé avec autorité (3-0). Le club lisboète occupe désormais la deuxième place du classement derrière le FC Porto, leader et récent tombeur du VfB Stuttgart en Ligue Europa jeudi dernier.

Le rival du Benfica cartonne en C1 ⬇️

Ce club portugais fait trembler les grands d'Europe

Toujours invaincu en championnat cette saison, Benfica paie néanmoins un nombre élevé de matches nuls (déjà huit) qui l’empêchent pour l’instant de s’installer en tête.

(jcz/t-online)

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