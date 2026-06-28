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Le Canada a battu l'Afrique du Sud au bout de l'ennui

Canada&#039;s midfielder #07 Stephen Eustaquio celebrates scoring his team&#039;s first goal with teammates during the 2026 World Cup round of 32 football match between South Africa and Canada at the ...
Image: AFP

Au bout de l'ennui, le Canada a battu l'Afrique du Sud

Dans un match sans grand relief, les hommes de Jesse Marsch ont crucifié les Bafana Bafana dans les arrêts de jeu.
28.06.2026, 23:2128.06.2026, 23:43

Le Canada est qualifié pour les 8es de finale de «son» Mondial. Un but de Stephen Eustaquio dans le temps additionnel a permis aux «Canucks» de battre l'Afrique du Sud 1-0, dimanche à Los Angeles.

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Voici les affiches et le calendrier des 16es de finale

Stephen Eustaquio a inscrit le but le plus important de l'histoire du «soccer» au Canada. Après 90 minutes insipides, les hommes du sélectionneur Jesse Marsch ont fini par faire plier l'Afrique du Sud dans leur premier match en phase finale d'une Coupe du monde, mais ne retiendront que le résultat après une performance peu convaincante.

Le Canada, pour sa troisième participation à un Mondial, et l'Afrique du Sud (quatrième tournoi), faisaient en effet leur première apparition en phase à élimination directe. De quoi forcément mettre une certaine pression sur les épaules des 22 acteurs.

Une menace pèse sur la santé des fans de foot

La tension s'est faite ressentir en première période, où l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Trop timides, les «Canucks» se sont certes procuré la plus grosse occasion d'ouvrir le score lorsque Aubrey Modiba puis Ronwen Williams ont sauvé sur leur ligne (44e), mais la rencontre, marquée par de nombreuses imprécisions techniques, a mis du temps à s'emballer.

Il a fallu pour cela l'entrée de la star Alphonso Davies, de retour de blessure et qui avait regardé les trois premières rencontres depuis le banc, à la 75e. Revigorés par l'arrivée de leur capitaine, joueur du Bayern Munich, les Canadiens ont montré un autre visage.

C'est finalement Eustaquio qui a délivré les siens dans les dernières minutes, grâce à une belle demi-volée après un ballon mal dégagé par les «Bafana Bafana» (90e+2). Le Canada affrontera les Pays-Bas ou le Maroc en 8e de finale, samedi à Houston (19h00 en Suisse). (ats)

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Le probable adversaire de la Nati a un atout majeur
La Suisse va très probablement défier l'Iran, le vendredi 3 juillet à Vancouver (5h heure suisse) en 16es de finale du Mondial. Les Iraniens excellent dans un domaine particulier.
L'adversaire de la Nati en 16es de finale du Mondial se précise. Selon les calculs du site belge Klinkt, les Helvètes défieront l'Iran (90,3 % de chances) le vendredi 3 juillet à Vancouver (5h heure suisse).
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