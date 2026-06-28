Messi, buteur contre la Jordanie. Image: getty

Lionel Messi a encore illuminé la Coupe du monde

Remplaçant pour le dernier match de poule de l’Argentine contre la Jordanie, Messi a tout de même trouvé une fois de plus le chemin des filets dans ce Mondial, qui plus est sur coup franc.



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A Dallas dans la nuit de samedi à dimanche, l'Argentine a poursuivi sur sa lancée, avec un onze largement remanié par son coach Lionel Scaloni pour affronter la Jordanie: le portier Emiliano Martinez et l'attaquant Lautaro Martinez étaient ainsi les deux seuls joueurs alignés dès le coup d'envoi à avoir aussi entamé le deuxième match face à l'Autriche.

L'Albiceleste, déjà assurée de terminer en tête de ce groupe et d'affronter le Cap-Vert en 16es de finale vendredi prochain à Miami, a ouvert la marque dès la 19e grâce à un coup franc botté par Giovani Lo Celso, Lautaro Martinez transformant un penalty à la 31e pour signer sa première réussite en Coupe du monde sur le 2-0.

Lionel Messi est entré en scène comme prévu en cours de match, à la 60e, cinq minutes après que l'Arabie saoudite avait réduit l'écart par Mousa Al Tamari. Et l'octuple Ballon d'Or n'a pas laissé passer sa chance, inscrivant sur un coup franc son 19e but en Coupe du monde, le 6e déjà dans cette édition. Il étend son record.

Autrichiens et Algériens qualifiés

Dans l'autre match du groupe, l'Autriche et l'Algérie ont fait match nul 3-3 à Kansas City, se qualifiant ainsi toutes les deux pour les 16es de finale de la Coupe du monde. C'est au bout du suspense que les deux nations se sont neutralisées pour avancer en 16es de finale, respectivement en qualité de 2e de la poule J et parmi les meilleurs troisièmes.

C'est donc la fin de l'aventure pour l'Iran qui devait espérer un autre résultat dans ce match pour se qualifier. Les Iraniens, privés par la VAR à la 93e minute de leur dernier match d'un but qui les aurait qualifiés, ont toutefois pu y croire jusqu'au bout. L'Algérie a en effet, contre toute attente, pris pour la première fois l'avantage à la... 93e grâce à sa star Riyad Mahrez, déjà auteur du 2-2 à la 60e.

L'Autriche, qui était alors virtuellement éliminée après avoir mené deux fois au score, est toutefois parvenue in extremis à égaliser. Une réussite de Sasa Kalajdzic à la 96e (3-3) a sauvé la peau de nos voisins, qui défieront l'Espagne en 16es de finale. L'Algérie se frottera quant à elle à la Suisse.

(ats/roc)