bien ensoleillé23°
DE | FR
burger
Sport
Football

CdM 2026: le show Lionel Messi se poursuit contre la Jordanie

ARLINGTON, TEXAS - JUNE 27: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team&#039;s third goal during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Jordan and Argentina at Dallas Stadium on J ...
Messi, buteur contre la Jordanie.Image: getty

Lionel Messi a encore illuminé la Coupe du monde

Remplaçant pour le dernier match de poule de l’Argentine contre la Jordanie, Messi a tout de même trouvé une fois de plus le chemin des filets dans ce Mondial, qui plus est sur coup franc.
28.06.2026, 06:5328.06.2026, 07:40

A Dallas dans la nuit de samedi à dimanche, l'Argentine a poursuivi sur sa lancée, avec un onze largement remanié par son coach Lionel Scaloni pour affronter la Jordanie: le portier Emiliano Martinez et l'attaquant Lautaro Martinez étaient ainsi les deux seuls joueurs alignés dès le coup d'envoi à avoir aussi entamé le deuxième match face à l'Autriche.

L'Albiceleste, déjà assurée de terminer en tête de ce groupe et d'affronter le Cap-Vert en 16es de finale vendredi prochain à Miami, a ouvert la marque dès la 19e grâce à un coup franc botté par Giovani Lo Celso, Lautaro Martinez transformant un penalty à la 31e pour signer sa première réussite en Coupe du monde sur le 2-0.

Très mauvaise opération pour le Portugal

Lionel Messi est entré en scène comme prévu en cours de match, à la 60e, cinq minutes après que l'Arabie saoudite avait réduit l'écart par Mousa Al Tamari. Et l'octuple Ballon d'Or n'a pas laissé passer sa chance, inscrivant sur un coup franc son 19e but en Coupe du monde, le 6e déjà dans cette édition. Il étend son record.

Autrichiens et Algériens qualifiés

Dans l'autre match du groupe, l'Autriche et l'Algérie ont fait match nul 3-3 à Kansas City, se qualifiant ainsi toutes les deux pour les 16es de finale de la Coupe du monde. C'est au bout du suspense que les deux nations se sont neutralisées pour avancer en 16es de finale, respectivement en qualité de 2e de la poule J et parmi les meilleurs troisièmes.

La Nati connaît enfin son adversaire après un ultime rebondissement

C'est donc la fin de l'aventure pour l'Iran qui devait espérer un autre résultat dans ce match pour se qualifier. Les Iraniens, privés par la VAR à la 93e minute de leur dernier match d'un but qui les aurait qualifiés, ont toutefois pu y croire jusqu'au bout. L'Algérie a en effet, contre toute attente, pris pour la première fois l'avantage à la... 93e grâce à sa star Riyad Mahrez, déjà auteur du 2-2 à la 60e.

L'Autriche, qui était alors virtuellement éliminée après avoir mené deux fois au score, est toutefois parvenue in extremis à égaliser. Une réussite de Sasa Kalajdzic à la 96e (3-3) a sauvé la peau de nos voisins, qui défieront l'Espagne en 16es de finale. L'Algérie se frottera quant à elle à la Suisse.

(ats/roc)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Tremblements de terre du 25 juin au Venezuela
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le coach allemand a trompé les photographes
La présence des photographes pendant les hymnes nationaux avait agacé Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann. Le sélectionneur allemand a trouvé une parade.
Lors du deuxième match de groupe de l'Allemagne, Julian Nagelsmann et son staff avaient été gênés dans leur vision du terrain et des joueurs par de nombreux photographes durant l'hymne. Un problème déjà signalé par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel après le match d’ouverture des Three Lions contre la Croatie (4-2).
L’article