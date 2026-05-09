beau temps21°
DE | FR
burger
Sport
Football

La lanterne rouge de Super League frappe un gros coup

Der Winterthurer Andrin Hunziker, links, beim Fussballspiel der Super League FC Winterthur gegen FC Lausanne-Sport auf der Schuetzenwiese in Winterthur am Samstag, 9. Mai 2026. (KEYSTONE/Walter Bieri ...
Winterthour se rapproche de Grasshopper. Image: KEYSTONE

La lanterne rouge de Super League frappe un gros coup

Winterthour, que l’on pensait déjà relégué, a battu ce samedi le Lausanne-Sport et profité de la défaite de Grasshopper à Zurich pour recoller à quatre points des Sauterelles, à deux journées de la fin. Le match GC-Winti lors de la prochaine journée vaudra très cher.
09.05.2026, 20:1109.05.2026, 20:11

Winterthour est encore en vie! Victorieuse de Lausanne samedi (2-1), la lanterne rouge de Super League revient à quatre points de la place de barragiste de Grasshopper, battu par le FC Zurich (2-1).

Winti et GC se retrouveront mardi au Letzigrund (20h30) pour un match décisif dans la lutte contre la relégation. En cas de victoire, Winterthour reviendrait à un point des Sauterelles avant l'ultime journée du championnat prévue le week-end prochain.

Les hommes de Patrick Rahmen ont donc fait un premier pas vers cet improbable sauvetage en dominant le LS samedi à la Schützenwiese. Ils sont très bien entrés dans le match, convertissant leur troisième occasion à la 12e minute par Nishan Burkart.

Lausanne a égalisé en deuxième période (56e) grâce à une reprise d'Omar Janneh après un bon travail du jeune Oscar Renovales (18 ans), entré en jeu à la pause. Mais Winti a forcé la décision à la 66e sur une tête lointaine d'Andrin Hunziker.

GC battu à 10 contre 11

Cette victoire ne fait donc pas du tout les affaires de Grasshopper, qui était bien parti pour éviter la relégation directe lors du derby de la Limmat. GC menait en effet 1-0 après 45 minutes pour la grande première de Peter Zeidler sur le banc du «Rekordmeister».

L'ouverture du score était signée Emmanuel Tsimba (35e), mais l'international suisse M20 a ensuite été logiquement expulsé pour un coup de coude, juste avant la mi-temps (45e+1). A 11 contre 10, le FCZ a renversé la table grâce à des buts d'Alexander Hack (49e) et d'Ilan Sauter (61e), de loin le plus beau du match.

Grasshopper a eu une occasion d'égaliser sur un penalty causé par Sauter, sauf que le Danois Jonathan Asp Jensen a buté sur le pied du gardien adverse Silas Huber (66e).

Le FCZ, qui était encore sous la menace hypothétique du barragiste, a du même coup assuré son maintien. Pour Grasshopper, il faudra aller le chercher mardi contre un Winterthour qui n'a visiblement pas dit son dernier mot.

Plus d'articles sur le sport
Il veut rapprocher Suisses et Français avec ce défi sportif
1
Il veut rapprocher Suisses et Français avec ce défi sportif
de Yoann Graber
Le coach de la Nati doit régler deux questions avant le Mondial
Le coach de la Nati doit régler deux questions avant le Mondial
de Klaus Zaugg
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
de Yoann Graber
Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»
Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»
de Julien Caloz
Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème
Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème
de Simon HÄring
L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts
L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts
de Romuald Cachod
Une invitation controversée ravive l'affaire «Lian Bichsel»
Une invitation controversée ravive l'affaire «Lian Bichsel»
de Klaus Zaugg
«Je veux rendre fier ce pays»: un Romand est le nouveau coach du Népal
«Je veux rendre fier ce pays»: un Romand est le nouveau coach du Népal
de Yoann Graber
Paul Seixas a fait le bon choix
Paul Seixas a fait le bon choix
de Romuald Cachod
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
de Julien Caloz
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
de Yoann Graber
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
de Romuald Cachod
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
de Julien Caloz
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
1
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
de Julien Caloz
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
de Niklas Helbling
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
de Klaus Zaugg
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Thèmes
Séoul organise un concours de sieste
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
On connaît Carlos Varela (48 ans) pour sa belle carrière en Super League et ses commentaires avisés en foot sur blue Sport. Mais le natif de Genève voue aussi, depuis plusieurs années, une passion aux tout frais champions de Suisse de hockey sur glace.
Carlos Varela (48 ans) est Genevois et habite à Berne. Autrement dit: il coche toutes les cases pour ne pas supporter Fribourg-Gottéron, Genève-Servette et le CP Berne étant les deux grands rivaux des Dragons. Sans compter qu'il est rare de voir d'anciens footballeurs pros, comme lui, s'intéresser de près au hockey sur glace.
L’article