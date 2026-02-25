bien ensoleillé
La Swiss League a un nouveau maillot pour son Top Scorer

Un nouveau maillot fait son apparition dans le hockey suisse

La Swiss League de hockey a désormais un nouveau sponsor, dont le logo figure sur le maillot du meilleur pointeur de chaque équipe.
25.02.2026, 13:3525.02.2026, 13:35

L’annonce de la semaine dernière aurait presque pu passer pour une simple note de bas de page. «Burger King devient sponsor officiel de la Sky Swiss League», indiquait le communiqué. Certes, la Swiss League n’est pas financièrement à l’abri et accueille presque chaque nouveau partenariat à bras ouverts. Mais il est rare qu'un sponsor amène un changement aussi significatif que celui qui vient d'être acté.

Burger King reprend spécifiquement le sponsoring du meilleur pointeur, désormais rebaptisé «Scorer King». Le comuniqué précise:

«Dans le cadre de cet engagement, les meilleurs pointeurs de chaque club recevront un casque et un maillot exclusif aux couleurs de Burger King.»

Et comme le partenariat ne débute pas seulement à partir de la saison 2026/27, mais dès le lancement des play-off de Swiss League de cette année, nous savons depuis hier soir à quoi ressemble le nouveau maillot du Scorer King.

Le voici:

Eishockey: Burger King Sponsoring in der Swiss League.
Image: instagram.com/skyswissleagueofficial

Une chose est sûre: le nouveau maillot du meilleur pointeur ne passe pas inaperçu. Reste à savoir s’il convainc sur le plan esthétique. Question de goût, au final. Les images en situation sont encore rares. On distingue toutefois que les couleurs de Burger King se concentrent sur le ventre et le dos. Les manches, elles, conservent les couleurs du club, ce qui facilite l’identification des «Scorer Kings» de l’équipe à domicile et de l’équipe visiteuse.

Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas

Le casque, en revanche, ressemble presque à une occasion manquée. Il reste sobrement décliné en noir ou en blanc, simplement agrémenté d’un petit logo Burger King. Quitte à assumer pleinement le concept, on aurait pu imaginer un casque en forme de célèbre couronne de Burger King, ou au moins évoquant un pain à burger. (abu / trad. hun)

On le trouve comment ce maillot?
Au total, 48 personnes ont participé à ce sondage.
