brouillard
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas

Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Gord Dwyer (Canada/NHL) a officié à Milan durant les Jeux olympiques.image: getty

Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas

Si le tournoi olympique a montré que la NHL n’est peut-être pas aussi toute-puissante qu’on le prétend, il a aussi révélé que ses arbitres possèdent une qualité faisant cruellement défaut aux nôtres.
25.02.2026, 05:3325.02.2026, 05:33
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Le tournoi olympique de hockey sur glace a livré deux enseignements pour notre championnat.

Le premier: chaque fois qu’un attaquant manquera une occasion immanquable, il n’aura plus à subir les reproches de l’entraîneur. Depuis dimanche, il peut désormais déclarer:

«Ce qui est permis à MacKinnon doit m’être accordé»

Pour rappel, la superstar de la NHL, Nathan MacKinnon, n’a pas réussi à loger le puck dans le but américain désert en fin de finale, alors que le score était de 1-1, laissant probablement échapper la victoire et l’or pour le Canada. Cet échec constitue sans doute la meilleure excuse de l’histoire pour nos attaquants.

Nathan MacKinnon (CAN) participates in the Winter Olympic Games in Milano, Italy, on February 22, 2026, at the Milano Santagiulia IHO Arena (Photo by Federico Manoni/NurPhoto via Getty Images).
Nathan MacKinnon et son incroyable raté.Image: getty

Le second enseignement de ce tournoi réunissant les meilleurs joueurs de NHL, donc les meilleurs du monde, concerne l’arbitrage. Sept officiels de la ligue nord-américaine étaient en poste à Milan. Donc, là aussi, les meilleurs du monde? Pas forcément.

Nous avons tendance, par réflexe, à considérer que tout ce qui vient de la NHL est supérieur. Cette révérence envers ces trois lettres est profondément ancrée dans notre ADN. Pourtant, l’échec retentissant de Nathan MacKinnon en finale du tournoi le plus prestigieux nous rappelle qu'au sein de la plus grande ligue du monde, l’erreur reste possible.

Le coéquipier de Nico Hischier est devenu un héros

En Amérique du Nord aussi, le hockey demeure un jeu glissant et imprévisible, que même des multimillionnaires ne maîtrisent pas toujours. Tout ce qui porte le sceau NHL n’est donc pas synonyme de perfection. Et cela se vérifie encore davantage du côté des arbitres. Ceux de la NHL étaient-ils meilleurs que les nôtres à Milan? La réponse: à la fois non et oui.

Non, car eux aussi passent à côté de certaines infractions (cannes hautes, charges illégales, obstructions) et envoient, comme chez nous, des innocents sur le banc des pénalités. Le hockey sur glace s’accélère et s’intensifie, mais l’œil humain, lui, reste inchangé. Détecter chaque infraction dans l'immédiat est donc extrêmement difficile, a fortiori sur une surface encore plus réduite. A cela s’ajoute le fait que les arbitres doivent, au hockey plus qu’ailleurs, veiller à ne pas gêner les joueurs, ce qui les déconcentre encore davantage.

MILAN, ITALY - FEBRUARY 18 : Referee Chris Rooney #5 speaks to Radko Gudas #3 after he sends Michal Kempny #6 of Czech Republic to the penalty box (sin bin) during the Ice Hockey Men&#039;s Play-offs ...
Chris Rooney, autoritaire.image: getty

Oui, car ils sont clairement meilleurs que nos arbitres dans un domaine: le langage corporel. Leur assurance et leur détermination ne laissent place à aucun doute, donnant l’impression qu’ils prennent toujours la bonne décision. L’habit fait l’homme, et une gestuelle autoritaire fait de bons arbitres. Trop souvent encore, dans les situations délicates, le langage corporel de nos officiels rappelle celui d’un chat pris en faute, ce qui laisse transparaître un soupçon de culpabilité.

A cela s’ajoute l’attitude générale envers les «gardiens de la loi», souvent négative chez nous. En Amérique du Nord, le respect des autorités, y compris dans le hockey, est beaucoup plus profondément enraciné. Certes, des manifestations de mécontentement existent aussi en NHL, mais elles restent rares.

Cette ville romande va accueillir un géant du hockey

Et les critiques des joueurs ou des entraîneurs envers l’arbitrage sont immédiatement sanctionnées sévèrement. Les arbitres sont mieux protégés en NHL que chez nous. On se souvient encore de la manière dont Gavin Bayreuther avait pu charger par-derrière, sans être sanctionné, le juge de ligne Dario Fuchs lors des play-offs de National League.

Plus d'articles sur le sport
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
de Antoine Menusier
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
de Romuald Cachod
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
de Romuald Cachod
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
2
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
de rainer sommerhalder
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
de Nik Dömer
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
de Klaus Zaugg
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
1
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Punch le petit macaque trouve enfin sa place parmi les singes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces JO 2026 ont inauguré une nouvelle ère
Neige à gogo, organisation sans anicroches: pour leur retour dans les Alpes, les Jeux olympiques qui se referment dimanche ont été une réussite, ont jugé à l'unisson le CIO et les sportifs.
C'est une figure imposée de chaque fin de Jeux et sans surprise, comme son prédécesseur Thomas Bach, la présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry n'a pas ménagé ses louanges vendredi en direction du comité d'organisation Milano Cortina 2026 et des autorités italiennes. «Ces Jeux sont, et ont vraiment été, une réussite dans la nouvelle manière de faire les choses, de façon durable», a souligné la nouvelle patronne du sport mondial.
L’article