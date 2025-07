Vidéo: instagram/So Foot

Cette vidéo d'un média français sur l'Euro énerve les Suisses

So Foot dézingue les stades de l'Euro en Suisse dans une publication sur les réseaux sociaux. Vives réactions chez les internautes helvètes.

L'Euro 2025 féminin de football en Suisse s'est achevé dimanche soir sur le sacre de l'Angleterre, qui a battu l'Espagne en finale après les tirs au but (1-1 au terme des prolongations). Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette compétition a été un grand succès populaire.

Elle a créé un fort engouement dans tout le pays et, surtout, a battu quasiment tous les records d'affluence dans les stades (notamment celui du total de spectateurs) par rapport aux éditions précédentes.

Malgré cette réussite, le média français So Foot n'a pas épargné les enceintes suisses, dans une vidéo qu'il a publiée dimanche sur ses réseaux sociaux. Il note cinq stades – Bâle, Genève, Saint-Gall, Zurich et Berne – avec à chaque fois un court commentaire. Et les résultats ne sont pas très bons...

So Foot, connu pour son ton décalé et humoristique, voire parfois provocateur, annonce tout de suite la couleur en posant cette question (sans toutefois y répondre): «La Suisse a-t-elle les pires stades d'Europe?» N'importe qui a déjà parcouru le continent pour aller voir du football pourrait facilement répondre «non» à cette question.

Mais ça n'empêche pas le média français de tourner en ridicule ces cinq stades suisses, dont la pire note est un 3/10 (on vous laisse découvrir dans la vidéo à qui elle est attribuée). La seule arène romande notée est Genève, qui obtient un 7/10. «La tribune de presse est trop haute», commente la voix en mode Mickey Mouse dans la vidéo. Pour le coup, au moins, tous les journalistes seront d'accord...

La vidéo ne montre que les stades depuis l'extérieur. «En vrai, c'est le moins pire, même si là, ça donne pas envie», commente par exemple So Foot pendant que des images de l'arène de Saint-Gall défilent.

Cette publication a fait réagir vigoureusement certains internautes suisses, qui défendent leurs stades. Florilège de leurs commentaires:

«Ah, ces Français! Quand ils perdent, ça critique. Au moins, pas de problème de sécurité en Suisse, pas comme en France»

«Toujours est-il que les stades étaient pleins et que l'ambiance était top. On s'en fout de l'extérieur: dans une plaque de chocolat, ce qui compte, c'est le contenu, pas le contenant...»

«Le Parc Saint-Jacques (Bâle), de l’extérieur je l’avoue, il mérite un relooking. Mais de l’intérieur, il vaut le détour»

«Les stades étaient pleins chez nous... On sait faire du chocolat, jouer au hockey et surtout fermer sa g..... quand il faut savoir la fermer, les p'tits jaloux...»

Bref, cet Euro féminin en Suisse a été une belle réussite, et même So Foot – que ce soit sur le ton de la provocation ou non – ne pourra rien enlever à ça. (yog)