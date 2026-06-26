ciel clair23°
DE | FR
burger
Sport
Football

Un triplé de Dembelé offre la tête du groupe I à la France

epa13067514 Ousmane Dembele of France celebrates after scoring his second goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Norway against France, in Boston, USA, 26 June 2026. EPA/GREG M. COOPER
Keystone

Un triplé de Dembelé offre la tête du groupe I à la France

La France termine premier de son groupe à la Coupe du monde. Ousmane Dembelé a brillé contre la Norvège.
26.06.2026, 23:0626.06.2026, 23:18

La France a remporté le groupe I du Mondial à Boston. Elle s'est imposé 4-1 face à la Norvège vendredi, portée par un Ousmane Dembelé déchaîné qui s'est offert un triplé en première période.

La France affrontera donc l'un des meilleurs troisièmes mardi à East Rutherford en 16es de finale. Deuxièmes, les Norvégiens disputeront leur 1er match de phase à élimination directe de Coupe du Monde depuis 1998 face à la Côte d'Ivoire à Dallas.

Kylian Mbappé a donné le ton d'entrée après vingt secondes de jeu, en trouvant la barre transversale d'une équipe de Norvège largement remaniée (dix changements par rapport à la rencontre face au Sénégal, dont Erling Haaland). Le capitaine des Bleus a ensuite délivré deux passes décisives à Dembelé, qui a marqué à deux reprises en moins d'un quart d'heure (7e/20e).

Thelo Asgaard a ramené les «Vikings» à 2-1 dans la minute qui a suivi, mais l'attaquant français a frappé une 3e fois à la 32e pour porter son total de buts à quatre dans ce Mondial. Le Ballon d'or 2025 est le troisième Français à réaliser un triplé en Coupe du monde, imitant Just Fontaine (en 1958) et Mbappé, qui s'était illustré en finale du Mondial 2022, perdue face à l'Argentine.

Sans Didier

Malgré l'absence du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps suite au décès de sa mère, son remplaçant et assistant Guy Stéphane a pu se réjouir d'une première mi-temps maîtrisée par ses protégés, avec pas moins de 14 tirs, dont huit cadrés.

Deschamps reçoit une mauvaise nouvelle et rentre en France

Au retour des vestiaires, la Norvège s'est procuré un penalty, mais Mike Maignan a eu la main ferme face à Jorgen Larsen (50e). Les Nordiques n'ont pas abdiqué dans le jeu, mais c'est finalement Désiré Doué qui a inscrit le 4-1 de la tête en fin de rencontre (90e+4).

Depuis 2012 et le début de l'ère Deschamps, l'équipe de France a toujours terminé en tête de son groupe en Coupe du monde, une performance qu'elle n'avait accompli qu'à trois reprises auparavant. Elle n'avait plus remporté son troisième match de phase de groupes depuis 2006, Coupe du monde et Euro confondus.

Carton pour le Sénégal

Le Sénégal s'est lui offert sa première victoire dans ce Mondial face à l'Irak. Les Lions de la Teranga se sont imposés 5-0 à Toronto, un carton qui pourrait leur ouvrir les portes des 16es de finale.

Habib Diarra a donné l'avantage aux siens dès la 4e, neuf minutes avant que les Irakiens soient réduits à 10 avec l'expulsion de Rebin Sulaka. Les Sénégalais ont attendu la 2e période pour s'assurer une large victoire grâce à Ismaila Sarr (56e), Pap Gueye (59e/71e) et Iliman Ndiaye (82e). C'est la première équipe africaine à inscrire cinq buts dans le même match dun Mondial.

Avec trois points au compteur, la sélection de Pape Thiaw n'est pas encore assurée de terminer parmi les huit meilleurs troisièmes. Elle figure actuellement au 5e rang de ce classement, mais des nations comme la Belgique ou le Cap-Vert peuvent lui passer devant en cas de succès d'ici à dimanche. L'Irak termine à la dernière place du groupe avec cette troisième défaite.

(sda/ats)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
Voici les plus beaux buts de Lionel Messi en Coupe du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
Thomas Tuchel a pris des risques en composant sa sélection. Des paris qui pourraient le mener au sommet avec l'équipe d'Angleterre, ou précipiter sa chute.
Depuis sa nomination à la tête de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel a profondément transformé le jeu des Three Lions. Et cela a manifestement payé: les Anglais ont survolé leur campagne de qualification pour le Mondial.
L’article