Didier Deschamps va rentrer en France. Il vient d'apprendre la Keystone

Didier Deschamps rentre en France

Le sélectionneur de l'équipe de France va quitter les Etats-Unis. Son départ est lié au décès de sa mère. Il sera absent lors du prochain match, contre la Norvège.

Plus de «Sport»

Le sélectionneur Didier Deschamps a été endeuillé par le décès de sa mère et va rentrer en France pour assister à ses obsèques, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF) qui précise qu'il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi lors du dernier match du groupe I au Mondial-2026.

«Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d’apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques», a indiqué la FFF dans un communiqué. (afp/svp)