Didier Deschamps rentre en France
Le sélectionneur de l'équipe de France va quitter les Etats-Unis. Son départ est lié au décès de sa mère. Il sera absent lors du prochain match, contre la Norvège.
Le sélectionneur Didier Deschamps a été endeuillé par le décès de sa mère et va rentrer en France pour assister à ses obsèques, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF) qui précise qu'il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi lors du dernier match du groupe I au Mondial-2026.
«Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d’apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques», a indiqué la FFF dans un communiqué. (afp/svp)
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