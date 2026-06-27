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Voici pourquoi la France n'a pas pu porter de brassard noir

France players stand on the pitch before the World Cup Group I soccer match between Norway and France in Foxborough, Mass., near Boston, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) France Norway ...
Les Bleus avant leur match face à la Norvège.Keystone

Voici pourquoi la France n'a pas pu porter de brassard noir

Les Bleus espéraient rendre hommage à leur sélectionneur, frappé par un deuil, lors du match contre la Norvège vendredi. La FIFA s'y est opposée.
27.06.2026, 06:4527.06.2026, 06:50
Julien Caloz
Julien Caloz

Didier Deschamps fera son retour au camp de base des Bleus ce samedi après-midi. Le sélectionneur avait quitté l'équipe avant le match face à la Norvège pour rentrer en France, à la suite du décès de sa mère. Il a donc suivi à distance la belle victoire des Tricolores (4-1). Ses joueurs auraient souhaité lui rendre hommage en portant un brassard noir lors de ce match, mais cette demande n'a finalement pas été acceptée par la FIFA.

Selon le média t-online, la FIFA n’autorise sur le terrain que les brassards liés aux campagnes de sensibilisation qu’elle a approuvées. Les brassards noirs portés en signe de deuil n’entrent pas dans ce cadre.

Une minute de silence a toutefois été observée avant la rencontre. La Fédération française avait dans un premier temps communiqué sur un hommage à la mère du sélectionneur, Ginette Deschamps, mais l'instance internationale a pris cette mesure à la suite des séismes qui ont fait plus de 500 victimes au Venezuela.

Deschamps reçoit une mauvaise nouvelle et rentre en France

C'est donc en pensée que les joueurs et le staff des Bleus ont accompagné leur sélectionneur. «On a une pensée, moi, l'ensemble du staff et des joueurs, pour Didier et sa famille. Il est très affecté par ce qui lui arrive... Je vais essayer de rendre une situation difficile la plus normale possible», avait indiqué Guy Stephan, l'entraîneur adjoint de «DD» en conférence de presse.

Le plus bel hommage auquel pouvait s'attendre Didier Deschamps était sans doute l'implication de tous ses joueurs et une victoire sur le terrain. Mission accomplie: la France a remporté le groupe I du Mondial à Boston en s'imposant 4-1 face à la Norvège, portée par un Ousmane Dembelé déchaîné qui s'est offert un triplé en première période.

On a retrouvé le Ballon d'Or

C'est avec Didier Deschamps sur son banc que l'équipe de France affrontera la Suède en 16e de finale, mardi à 23h (heure suisse).

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Ce détail sur le maillot du 4e arbitre est un coup de génie
Pendant cette Coupe du monde, lors des changements de joueurs, un petit détail d'une marque devient très visible. On vous raconte ce joli coup marketing.
En amont d'une Coupe du monde, les équipes marketing des sponsors enchaînent les meetings en sueur. Elles doivent rivaliser d'imagination pour attirer votre attention.
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