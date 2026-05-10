Le FC Sion a battu Thoune ce dimanche après-midi. image: Keystone

La très bonne opération du FC Sion dans la course à l'Europe

Sion a réalisé une très belle opération dans la course à l’Europe en battant Thoune dimanche à domicile, tout en profitant des défaites de ses concurrents directs.

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Vainqueurs 2-0 face au champion Thoune ce dimanche, les Sédunois ont profité du faux pas du FC Lugano contre Saint-Gall plus tôt dans l’après-midi (1-2) pour revenir à deux points des Tessinois au classement. Ils les affronteront à Tourbillon lors de la prochaine journée avec la possibilité de leur subtiliser la troisième place, synonyme de qualification pour la Ligue Conférence.

La défaite 3-0 du FC Bâle sur la pelouse de Young Boys, dans le même temps, offre à Sion cinq points d’avance sur le cinquième à deux journées de la fin. La quatrième place, potentiellement qualificative pour l’Europe selon le résultat de la Coupe de Suisse, semble ainsi tendre les bras aux Valaisans, qui ont enchaîné contre Thoune un cinquième succès de rang sans encaisser de but.

Les Sédunois ont fait la différence en début de match, malgré la sortie sur blessure précoce de Benjamin Kololli (11e, remplacé par Franck Surdez). Alors qu'il avait touché le poteau quatre minutes plus tôt, Winsley Boteli a ouvert le score à la 22e après un grand pont d'Ilyas Chouaref sur le côté droit.

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Chouaref, systématiquement décisif depuis le début de la série de victoires de Sion (3 buts et 3 assists en 5 matchs), a marqué le 2-0 sur l'action suivante, d'une frappe à ras de terre déclenchée à une vingtaine de mètres du but thounois (23e).

Face à une équipe sacrée championne de Suisse le week-end dernier et passablement remaniée (Steffen, Bertone, Imeri, Rastoder, Matoshi sur le banc), Sion a ensuite contrôlé son avantage pour offrir à Anthony Racioppi un nouveau blanchissage. Les Sédunois et leur défense de fer ont désormais leur destin en main dans la course à l'Europe. Ils joueront les qualifications de la Conference League s'ils battent Lugano jeudi et Young Boys dimanche à Berne.



(ats/roc)